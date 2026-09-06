“Yo nunca miento”: Peña prometió asfalto, pero su gobierno aún no puso un centímetro en Alto Paraguay

El pasado jueves, durante un acto público con marcado tinte proselitista, realizado en el distrito de Juan Eulogio Estigarribia, el presidente de la República, Santiago Peña, dijo contar con respaldo moral para dirigirse a la ciudadanía, asegurando que ha cumplido la totalidad de sus compromisos de campaña.

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“Yo le puedo hablar de frente a todos, porque yo le puedo decir a cada uno, en donde vaya, yo no bajo la mirada, porque yo a nadie le mentí en los 17 departamentos, todo lo que prometí estoy cumpliendo 100%”, afirmó de forma categórica el primer mandatario.

Las cinco mentiras de Peña

Entre las numerosas carencias sociales generadas por la ausencia estatal en el Alto Paraguay, el problema de los precarios caminos de tierra es la principal de todas. Es así que, durante la temporada de lluvia, los pobladores de las comunidades suelen quedar aislados por varios meses, pues las aguas inundan varios kilómetros de los tramos ruteros.

Apenas se producen precipitaciones, sin que estas sean de gran envergadura, los maltrechos caminos reparados de forma precaria, obliga a una odiseas para los automovilistas, y varios de ellos suelen quedar atrapados en estas verdaderas trampas mortales, sin poder avanzar.

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Ante esta triste realidad y el clamor de los pobladores, el primer mandatario había prometido en cinco ocasiones que asfaltaría caminos del departamento, para evitar que la gente siga sufriendo. Sin embargo, hasta la fecha y tras cumplir su tercer año de mandato, Peña no logró colocar ni siquiera un centímetro de asfalto.

A inicios del 2023, cuando Peña visitaba la comunidad de Fuerte Olimpo, en el marco de su campaña electoral rumbo a los comicios generales, había prometido que, al llegar a la presidencia, se encargaría de asfaltar algunos kilómetros de estos caminos, para delirio de los pobladores presentes en el acto político.

En el mismo año, específicamente el 10 de noviembre, cuando Santiago Peña ya era presidente de la República, volvió a visitar la localidad de Fuerte Olimpo, reiterando por segunda vez que cumpliría su promesa de asfaltar el camino que llega a esta capital departamental.

No contento con incumplir sus promesas, Peña volvió a prometer, por tercera vez, que dotaría al Alto Paraguay de caminos de todo tiempo. Esta vez lo dijo en la localidad de Loma Plata, en el Chaco Central, durante la inauguración de la Expo Pioneros.

Decía por entonces el mandatario: “Sabemos que en el Alto Paraguay hay un Paraguay entero que todavía está esperando que lleguemos con infraestructura vial”. Insistía diciendo: “La ruta Bioceánica dio a esta región los primeros kilómetros de camino de todo tiempo, pero todavía tenemos gran parte del Alto Paraguay aislado”.

“Por eso tenemos que seguir ampliando la red vial. En esta parte del Chaco, los pobladores están esperando que le demos una oportunidad”, sostenía el presidente Santiago Peña.

El 3 de octubre del 2025, cuando los pobladores del Alto Paraguay salían de un aislamiento de más de 10 días por caminos inundados, el mandatario prometía, por cuarta vez, que su gobierno procedería a asfaltar los caminos de la zona, para ayudar a evitar estos aislamientos. La promesa la hacía en un evento público en Carmelo Peralta, cuando verificaba la construcción del Puente de la Bioceánica.

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Peña se dirigía al gobernador Arturo Méndez diciéndole: “Tu sueño, el sueño de tu pueblo, que la ruta a partir de ahora empiece a subir hacia el Alto Paraguay; desde el kilómetro 65 a Toro Pampa y de Toro Pampa a Bahía Negra. Sea una realidad y no ya un sueño. Que sea una realidad y vamos a conectar al Paraguay con el Alto Paraguay”, enfatizaba el presidente.

A diferencia de estas cuatro promesas sobre la misma cuestión de asfaltar el camino, todas realizadas en actos públicos, la quinta promesa la realizó en el Palacio de Gobierno, cuando el jefe departamental lo visitaba acompañado de otras autoridades de la zona, al menos así lo había asegurado el gobernador.

Mirar de frente sin agachar la cabeza

Al asegurar el primer mandatario que nunca mintió en los 17 departamentos y que cumplió todo lo que prometió, decía también que por eso puede “mirar de frente sin agachar la cabeza”. Sin embargo, en lo que se refiere al Alto Paraguay, nunca cumplió lo prometido, por lo que, si debiera caminar por esta región, tendría que hacerlo con la cabeza agachada cada vez que visite esta zona.

Como el avestruz, señor presidente, debe esconder la cabeza y cubrirse el rostro ante los pobladores por mentiroso. En este departamento viven familias humildes, que depositaron sus votos y confianza en su persona, sin pedir mucha cosa, más que se pueda asfaltar algunos kilómetros de estos caminos.