Alto Paraguay: caminos polvorientos, campos secos y el río que no deja de bajar

Desde finales de junio no se registran lluvias de grandes volúmenes en la zona. Esto favorece que se mantengan disponibles los caminos de tierra, que en su gran mayoría se encuentran transitables, tras los trabajos de perfilado realizados y, en algunos tramos, la colocación de algo de carga de terraplén.

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Esta situación favorece a los conductores, sobre todo a quienes manejan camiones de gran porte, como los transportadores de ganado y de mercaderías en general. También se asegura, al menos por ahora, el servicio de transporte público que llega desde la capital del país hacia las poblaciones del departamento.

Los ganaderos, quienes fueron los más perjudicados por los recientes aislamientos, son los más favorecidos por este panorama, atendiendo a que están pudiendo sacar la producción hacia los centros frigoríficos. Aunque, por otro lado, también necesitan algo de lluvia para regar los secos campos pastoriles.

En la situación actual en la que se encuentran los tramos ruteros, debido a la ausencia de lluvias, se puede percibir la circulación de todo tipo de vehículos por la zona, inclusive los más pequeños, como los automóviles, sin necesidad de contar con sistemas de 4x4.

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Descenso del río

La escasez de lluvias posibilita, además, el prolongado descenso de las aguas del río Paraguay en esta zona del Pantanal, considerada naciente de este importante cauce hídrico. Por de pronto, esta bajante aún no pone en riesgo la navegación de las grandes embarcaciones que transportan minerales y granos.

En la zona de Ladario, en Brasil, donde nace el río, desde junio hasta la fecha las aguas descendieron ya unos 50 centímetros y, hasta tanto no lleguen las grandes lluvias, la bajante continuará.

En el puerto de Fuerte Olimpo, la altura del río a la fecha, es de 3,56 metros, con un descenso de 4 centímetros. La bajante favorece a los pescadores, quienes últimamente se quejaban de la escasez de peces. Sucede que los riachos se están secando y los peces se concentran únicamente en el río.

El comportamiento actual del río trae mucha tranquilidad, al menos por ahora, a los pobladores de las comunidades ribereñas de esta parte del país, atendiendo a que se anunciaba la inminente llegada del fenómeno de El Niño, acompañado de grandes lluvias que ocasionarían inundaciones ya para finales de agosto.

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Independientemente de que pueda ser cierto dicho pronóstico, se necesitarían lluvias que superen los 400 mm para que las aguas del río puedan comenzar a ascender y pensar en eventuales inundaciones, pero llevará mucho tiempo.

Trabajos

Maquinarias de la Gobernación del Alto Paraguay continúan realizando trabajos de prevención para cuando lleguen las anunciadas grandes precipitaciones. En este sentido, se realiza la reparación del muro de contención que protege a la población de Fuerte Olimpo de eventuales crecidas del río.

También se realizan limpiezas de canales en varias comunidades ribereñas. A esta tarea se suman las maquinarias del MOPC, con el objetivo de evitar taponamientos y permitir que las aguas de lluvia puedan desaguar sin dificultad alguna hacia el río, con lo que se estará evitando la inundación de viviendas, como suele ocurrir.