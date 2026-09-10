Un disparo y agonía: el perro Aquiles lucha por sobrevivir tras ser baleado

El hecho ocurrió anoche en esta comunidad chaqueña, específicamente en el barrio San Blas. Según la denuncia presentada ante la Fiscalía por el Dr. Giovanni Gallagher, propietario del animal, alrededor de las 21:00, uno de sus pequeños hijos le comunicó que Aquiles, como se llama el perro, tenía rastros de sangre por el cuerpo.

Lea más: Organización impulsa proyecto de ley que endurece penas por maltrato animal

Al observar al can, el denunciante pudo evidenciar que efectivamente el perro manaba sangre y espuma por la boca, por lo que procedió a realizar una mejor inspección, descubriendo que tenía una herida de arma de fuego en el tórax, lado derecho, sin orificio de salida y de la cual perdía mucha sangre.

Ante esta situación, Gallagher, en compañía de otras personas, procedió a seguir el rastro de sangre que había dejado el animal, hasta llegar a una casa vecina a la suya, distante aproximadamente 50 metros. Allí, pudo averiguar con vecinos de los alrededores que efectivamente el perro habría sido herido con un arma de fuego en la vivienda donde terminaba el rastro de sangre.

Los vecinos le informaron que escucharon el disparo de un arma de fuego y que, inmediatamente después, el perro salió aullando del lugar. El supuesto autor fue identificado con el nombre de Eladio, a quien todos conocen con el alias de “Rubio”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Inmediatamente se realizó la denuncia policial, pero los uniformados no pudieron dar con el supuesto autor, debido a que la esposa del mismo les comunicó que no se encontraba en la casa.

Se desconoce el motivo por el cual el hombre habría reaccionado de esta forma contra el indefenso animal. Solo se conoce que el hijastro del hombre se encontraba jugando en la casa del médico con sus amiguitos, los hijos del denunciante, y que cuando ya se dirigía a su vivienda, el perro lo había seguido, ya que se trata de un animal bastante tranquilo e indefenso.

El supuesto autor se habría molestado porque Aquiles ingresó a su patio, lo que habría generado el hecho, que no tendría ninguna justificación, pues se trata de un perro manso que permanentemente juega con los niños.

Agonizante

Tras lo sucedido, se buscó la forma de ayudar a Aquiles; sin embargo, fue poco o nada lo que se pudo hacer, más que aplicarle algunos medicamentos, como antibióticos, atendiendo que en la comunidad no se cuenta con una clínica veterinaria. La más cercana se encuentra a unos 350 kilómetros, en Loma Plata.

Esta mañana visitamos la casa donde se encuentra el perro y pudimos constatar la tristeza y el dolor por los que está pasando el animal, que se debate entre la vida y la muerte. Si no recibe otro tipo de asistencia, existe el temor de que finalmente muera.

Lea también: Paraguay declara a los animales como seres sintientes para reducir maltratos

Esta situación genera una gran pena en la familia, pero afecta de manera más directa a los dos hijos pequeños de la casa, ya que Aquiles es la mascota del hogar. Nunca atacó a nadie; por el contrario, siempre se caracterizó por ser juguetón y acompañar a los niños en sus travesuras.

Fiscalía

En la mañana de hoy, bien temprano, el Dr. Gallagher presentó una denuncia formal en sede de la Fiscalía contra el supuesto autor del disparo, identificado como Eladio, cuyo apellido desconoce y quien es conocido con el alias de “Rubio”. El mismo ya poseería antecedentes por hurto.

En la denuncia se menciona, además, que el supuesto autor sería responsable de la muerte de monos (karaja), que abundan en los cerros Tres Hermanos de esta comunidad, atendiendo que la vivienda de este hombre se encuentra en la falda de uno de estos cerros.

El fiscal Luis Amado Coronel, a cuya unidad fue derivada la denuncia, dijo que ya se encuentran realizando las primeras diligencias y que durante la tarde de hoy estarían presentando los resultados de los trabajos, para encontrar al agresor.

En caso de que se compruebe su responsabilidad en el hecho denunciado, el hombre se expone a las sanciones penales correspondientes.