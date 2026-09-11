Abandono estatal: ganaderos ponen las sillas que el Gobierno no entregó

La comunidad de María Auxiliadora se encuentra a 120 kilómetros del casco urbano de Fuerte Olimpo, hacia el interior del Chaco. Los alumnos que acuden a la Escuela Básica Nº 7270 provienen, en su gran mayoría, de familias humildes y son hijos de peones de las estancias existentes en los alrededores.

Actualmente, según el Registro Único del Estudiante (RUE), la institución cuenta con 90 alumnos, desde el primer grado hasta el noveno, correspondiente al tercer ciclo, lo que demuestra un crecimiento sostenido de la matrícula escolar.

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Se trata de una de las tantas poblaciones cuyos habitantes suelen quedar constantemente aislados con cada lluvia, debido a la precariedad de los caminos de tierra, que cada vez que son reparados reciben trabajos que resultan insuficientes para garantizar la transitabilidad.

Aun así, y a pesar de las necesidades existentes en el lugar, los estudiantes que acuden a la mencionada casa de estudios buscan desarrollar sus conocimientos en compañía de sus maestros.

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La presidenta de la Asociación de Cooperadora Escolar (ACE), Marly Rodríguez, señaló que, una vez más, los ganaderos de la zona procedieron a ayudar a la institución. “Esta vez proveyeron 40 sillas con pupitres y tres escritorios, que contribuirán a mejorar las condiciones para la educación de los niños y jóvenes”, enfatizó.

“Nuestra institución no recibió las sillas distribuidas por el Ministerio de Educación y Ciencias. La Gobernación tampoco nos facilitó mobiliario alguno, por lo que tuvimos que recurrir nuevamente a los productores locales, quienes no dudaron en darnos una mano”, manifestó la mujer.

Necesidades

La presidenta de la ACE mencionó que la institución necesita nuevas aulas y la construcción de sanitarios para los alumnos del tercer ciclo, habilitado en el año 2022 y que experimenta un crecimiento sostenido en la matriculación de estudiantes.

Actualmente, unos 27 jóvenes acuden al tercer ciclo, correspondiente a los grados séptimo, octavo y noveno.

La institución también cuenta con un tinglado destinado a eventos culturales, recientemente refaccionado luego de sufrir un derrumbe a consecuencia de un temporal. Sin embargo, el lugar carece de piso, lo que ocasiona todo tipo de inconvenientes durante la realización de actividades debido a la polvareda que se genera.

Evento educativo

Como una manera de demostrar sus conocimientos, recientemente se desarrolló en la institución el evento denominado “Justas del Saber”, donde los niños, acompañados por sus educadores, se destacaron por sus conocimientos y aprendizajes.

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La actividad demostró que, pese a la distancia y las carencias sociales, los estudiantes mantienen el interés y el compromiso cuando se trata de aprender.

Los escolares interactuaron entre sí durante una competencia interna, cuyo objetivo fue demostrar sus conocimientos generales.

“Este tipo de eventos ayudará a nuestros estudiantes a mejorar sus conocimientos”, mencionó orgullosa la madre de familia.