Mons. Gabriel Escobar: “El chaqueño debe romper el silencio ante el abandono”

En una entrevista concedida a ABC, antes de partir a Asunción para asumir su nuevo cargo, monseñor Gabriel Escobar afirmó que durante los 13 años de trabajo en este inmenso territorio del Vicariato Apostólico del Chaco pudo evidenciar las numerosas necesidades sociales que enfrentan los pobladores de la región ante la ausencia del Estado.

Lea más: Se va un pastor comprometido

Destacó que uno de los mayores problemas de la zona es el permanente aislamiento en el que viven sus pobladores ante la falta de caminos de todo tiempo. Esta situación hace que, apenas llueve, varias comunidades queden aisladas durante meses. Dijo que si esta región pretende desarrollarse, necesariamente se deben construir caminos de todo tiempo.

Falta de honestidad política de Peña

Le consultamos si considera al presidente Santiago Peña un mentiroso, ya que en cinco ocasiones prometió asfaltar los caminos del Alto Paraguay y, en tres años de mandato, no logró colocar un centímetro de asfalto. El religioso respondió que estas promesas incumplidas del mandatario representan una falta de honestidad política que juega con las necesidades de una población vulnerable.

Elefante blanco

Criticó también la tremenda precariedad sanitaria que se tiene en la zona desde hace décadas. Citó como ejemplo el hecho de que desde hace dos años no se realizan cirugías en el Hospital Regional de Fuerte Olimpo debido a que no se contrata un anestesista.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El Gobierno se jacta de construir grandes hospitales; sin embargo, no se cuenta con los recursos necesarios para equiparlos y, por sobre todo, contratar a los médicos especialistas”, señaló.

Puso como ejemplo la enorme construcción del nuevo Hospital de Fuerte Olimpo, que calificó como un “gran elefante blanco”.

Hace un buen tiempo terminó de construirse, pero hasta la fecha continúa sin ser equipado y tampoco se contrata el personal de blanco que debería trabajar en el lugar. Esto último, según afirmó el obispo, se debería a la falta de incentivos económicos por parte del Gobierno Central.

Denuncias a conciencia y por una causa

Ante la pregunta de si alguna vez recibió alguna amenaza por las denuncias que realiza, el obispo dijo que, antes que nada, es pastor de la Iglesia y no puede ser indiferente ante las necesidades del pueblo. Al contrario, debe acompañarlo, ya que se trata de denuncias hechas a conciencia y por una causa.

Dijo que nunca recibió ninguna amenaza, pero que sí intentaron ensuciar su imagen mediante noticias falsas sobre su persona, al tildarlo de “obispo planillero”. Según explicó, estas publicaciones fueron realizadas por políticos oportunistas que se sentían afectados por sus denuncias, pero que finalmente se descubrió que nada de eso era cierto.

“Uno debe estar acostumbrado a este tipo de falsas noticias como una forma de desacreditar, sobre todo cuando somos una persona pública, pero lo que en verdad debe valer es el testimonio y la coherencia de vida”, afirmó monseñor Escobar.

La riqueza de nuestro país

El obispo expresó que en el Alto Paraguay está parte de la riqueza del país, pero, lamentablemente, las personas y, de manera especial, las autoridades, no manejan esta realidad.

Citó como ejemplo la actividad ganadera, las reservas de agua dulce y señaló que también cree en la existencia de petróleo, gas, minerales y yeso, recursos que, según manifestó, son manejados por empresas internacionales como una especie de reserva.

Destacó, además, la rica biodiversidad natural de la región, integrada por una variada fauna y flora. Subrayó que se necesitan estudios ambientales para respetar y cuidar esta hermosa naturaleza de esta parte del Chaco, de manera que el desarrollo no vaya en desmedro de la gente ni de nuestra “Casa común”.

El desarrollo que podemos ver en el departamento a través de la ganadería y ahora también de la agricultura necesita estar acompañado de una formación educativa de los jóvenes y de una educación de calidad, para que ellos puedan trabajar en la zona. Este, afirmó, es el gran desafío para fortalecer la calidad humana de la gente.

Tierras fiscales

Le consultamos al nuevo obispo auxiliar de Asunción sobre cómo ve al distrito de Carmelo Peralta, beneficiado con la construcción de una ruta de todo tiempo y un puente internacional que componen el denominado Corredor Bioceánico, y si podría convertirse en una segunda Ciudad del Este.

El religioso dijo que ve a la zona con mucho futuro y que tal vez inclusive supere a la región del Este. Habrá mucho tránsito y vehículos transportando todo tipo de mercaderías para llevarlas a otros continentes, refirió. Sin embargo, advirtió que se deben fiscalizar las obras para garantizar que sean duraderas.

Tiene una gran preocupación en relación con este enorme desarrollo económico que se da en Carmelo Peralta, y es la cuestión de las tierras y las desigualdades. Esto puede marginar a las clases humildes, como los indígenas y campesinos.

Los mismos, dijo el obispo, denuncian constantemente que personas con poder económico proceden a adquirir a bajos precios las tierras fiscales.

El negocio sería conseguir terrenos en zonas estratégicas de Carmelo Peralta para luego revenderlos, aprovechándose de algún poder político. Todo esto ocurre mientras los habitantes del lugar carecen de títulos de propiedad debido a la falta de servicios básicos.

Lea también: Entre bandos y peleas por el poder, el pueblo queda olvidado, advierte obispo

Obispo de amor

El nuevo obispo que sea designado para esta región debe venir acompañado de mucho amor hacia este lugar y ser capaz de sintonizar con la multiculturalidad existente en la región, compuesta por una diversidad de pueblos originarios y población latina, además de tener persistencia y constancia para trabajar con sus hermanos religiosos.

El nuevo obispo designado debe trabajar de manera conjunta con el pueblo para expandir el Evangelio y, así, trabajar por la doctrina social de la Iglesia, atendiendo a que existen numerosas injusticias que deben ser denunciadas.