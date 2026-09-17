Entre bandos y peleas por el poder, el pueblo queda olvidado, advierte obispo

Así como Jesús denunciaba la indiferencia, capricho y polarización que se vivía en aquel tiempo, “esa misma situación encontramos hoy en los debates y discusiones políticas en nuestro país, que finalmente producen división entre las personas”, señaló monseñor Escobar durante la homilía pronunciada anoche en la lejana Bahía Negra.

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El nuevo obispo auxiliar de Asunción, recientemente nombrado por el papa León XIV, ofició la celebración religiosa en la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús de esta comunidad chaqueña, en el marco de su gira de despedida de estas poblaciones chaqueñas, donde trabajó durante 13 años.

“Actualmente vivimos en un mundo fragmentado”, dijo el religioso, donde las ideologías o los intereses mezquinos y personales “exigen que tengamos que tomar bandos. Y si no pensamos de igual manera que el grupo o del supuesto líder, ya somos descartados”, sostuvo.

Expolicó que estas discusiones políticas a menudo se convierten en una pelea por el poder y por los intereses particulares, olvidando lo más importante, “que son las necesidades del pueblo”.

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Como cristianos, nuestro compromiso absoluto no debe ser con una bandera política o alguna ideología del momento. Al contrario, “nuestro compromiso es con el pueblo santo de Dios, especialmente con los más vulnerables, los que sufren, los que tienen hambre de pan, los que reclaman justicia o un salario mejor”, refiriól monseñor.

“El pueblo primero y siempre a su servicio, la politiquería después”, sostenía en otra parte de su homilía el obispo auxiliar, quien pidió imitar a Jesús, cuya brújula siempre fue el Reino de Dios, que traducido es “poner al pueblo primero”.

Escobar decía además que cuando los problemas y las divisiones políticas guían el corazón, es entonces cuando las personas se vuelven sordas al dolor del prójimo y comenzamos a ver a las personas como aliados o enemigos, en lugar de mirarlos a todos como hermanos.

Despedida

Al final de la homilía, el obispo aprovechó el momento para despedirse de la comunidad cristiana y católica de Bahía Negra.

“Gracias de corazón, porque con ustedes aprendí lo que significa estar con los más pobres y necesitados”, expresó Escobar ante una gran cantidad de fieles presentes en la celebración litúrgica.

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Pidió a las personas no dejarse llevar por las corrientes políticas de división y que sepan mirar la realidad con los ojos de Jesús, con mucha misericordia y con el deseo genuino de trabajar por el bien común.

A partir de este fin de semana, el obispo se concentra en su sede del Vicariato en Fuerte Olimpo, donde el próximo 24 de septiembre, aniversario de la consagración de la Catedral, oficiará la última misa en territorio chaqueño, para luego partir a la ciudad de Asunción y asumir su nuevo cargo de obispo auxiliar.