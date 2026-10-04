Alto Paraguay: sin oposición, la ANR gana los cuatro distritos

En el distrito de Puerto Casado, el de mayor caudal electoral en el Alto Paraguay, triunfó Domingo Vera. El candidato colorado no tuvo contrincante en estas elecciones municipales 2026, con lo que se pone de manifiesto latotal ausencia del sector de la oposición en el departamento y, sobre todo, en esta zona.

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Vera obtuvo 2.111 votos, lo que representa el 73%, y sucede en el cargo a su correligionario, el polémico intendente Hilario Adorno, quien fue sacado del cargo en 2025, tras ser condenado por la Justicia a tres años y ocho meses de penitenciaría, luego de comprobarse que utilizó G. 50 millones del dinero de la comuna para el pago de una cuota de una camioneta inscripta a su nombre.

En Fuerte Olimpo, en tanto, el triunfo fue para Camila Ramírez, de la ANR, pareja sentimental del gobernador Arturo Méndez, siendo la primera mujer en llegar a la intendencia en este distrito.

La mujer se impuso a su principal contrincante, Anselmo González, del UNACE, por una marcada diferencia de votos, siendo este distrito el único donde un representante de la oposición presentó algo de pelea contra el poder del oficialismo.

En Carmelo Peralta, la victoria fue para Wilmar Fernández, también de la ANR, quien se impuso a Saturnino Bogado, del PLRA, por una diferencia de más de 1.800 votos. Fernández administrará un distrito con una tremenda carencia social, como lo es el hecho de que sus pobladores aún consuman agua cruda del río.

Sin embargo, en esta zona se está produciendo un enorme desarrollo vial a través del corredor bioceánico, integrado por la ruta de todo tiempo y el puente internacional que une a nuestro país con Brasil. Esto ya comienza a tener un enorme impacto económico en la región, que necesita de la inversión estatal para mejorar las carencias sociales del distrito.

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Finalmente, también en la lejana Bahía Negra se impuso un candidato del Partido Colorado. En este caso, la victoria fue para Bernardino Suárez, quien se impuso al candidato del Partido Patria Querida, representado por el profesional abogado Santiago Ferreira, de la comunidad de los Ishir o Chamacocos.

En el distrito de Bahía Negra se produjo, además, el hecho de que pudieron sufragar pobladores de la zona de Agua Dulce por vez primera. El lugar se ubica a 160 kilómetros del casco urbano del municipio, casi en la misma frontera con Bolivia, siendo el lugar más lejano del país donde se realizaron las votaciones.

Los cuatro nuevos intendentes, todos del Partido Colorado, pertenecen al movimiento Honor Colorado. La participación ciudadana promedió en 60%, cifra bastante baja considerando otras jornadas electorales. Se presume que esta vez fue escaso el monto ofrecido a cambio de votos, atendiendo a que los opositores no representaban peligro alguno para los oficialistas.