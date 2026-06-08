La compra de votos, de nuevo, predominó en las internas coloradas en Alto Paraguay

El monto que recibieron los ciudadanos para votar por determinado candidato fue de entre 200.000 y 300.000 guaraníes, según citaron algunos sufragantes y apoderados de mesa en Alto Paraguay.

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Esto se dio en todos los distritos del departamento, donde el elector, antes de acudir al local de votación, debía pasar por el PC del movimiento al cual daría su voto para luego recibir el monto citado. Según comentaban los propios apoderados, la cantidad de electores que pasaron por estos puestos de comando coincidía con sus registros, por lo que no se dieron los famosos votos castigo.

Concejales

Los electores corruptos, además de cotizar el precio de sus votos para la Intendencia, procedían luego a negociar con los precandidatos al cargo de concejal, donde también recibían otro monto de dinero, similar al cobrado por la emisión de preferencia para la Intendencia. Aunque en este caso vale aclarar que muchos candidatos a edil buscaron obtener los votos de forma democrática, apelando a la conciencia de las personas.

Este recurso de trabajar para concienciar al elector no sirvió en la gran mayoría de las personas que votaron y se reflejó en que estos precandidatos quedaron afuera de la lista que pugnará en los comicios generales del 4 de octubre.

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La mayor afluencia de electores en los locales de votación se dio una vez más a partir de las 14:00, luego de recibir el famoso “pojopy” o ayuda, como lo denominan los operadores políticos.

En el otro frente, en las elecciones del PLRA, se presentan listas unificadas, por lo que tuvieron escaso movimiento de sufragantes.

El clan derrotado

El gran perdedor de las internas coloradas en Alto Paraguay es el diputado José Domingo Adorno (HC), quien inclusive fue derrotado en su feudo, Puerto Casado, donde buscaba que su pareja sentimental, Silvana Fretes, fuera la candidata a intendenta.

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En Fuerte Olimpo, una vez que se supo del triunfo de Camila Ramírez (HC), quien es pareja sentimental del gobernador Arturo Méndez (cartista), los discursos realizados durante los festejos se centraron en la derrota sufrida por el parlamentario, enemigo acérrimo del jefe departamental. Los oradores no se guardaron calificativos contra el diputado, al tiempo de coincidir en que con esto termina la era del Clan Adorno.

Los candidatos electos para la Intendencia, de cara a los comicios del 4 de octubre en Alto Paraguay, son: Camila Ramírez en Fuerte Olimpo, Domingo Vera en Puerto Casado y Wilmar Fernández en Carmelo Peralta, todos del equipo del gobernador cartista. En tanto, en Bahía Negra, el ganador fue Bernardino Suárez, apadrinado por el cuestionado parlamentario.