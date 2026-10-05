Video: “Jajerokýta, ñamokõta”: la peculiar invitación de una intendenta electa

En un video que rápidamente se hizo viral se observa a la intendenta electa de Fuerte Olimpo, Camila Ramírez (ANR-HC), durante su discurso de la victoria tras las elecciones municipales 2026. Expresa su agradecimiento a las personas que depositaron su voto en ella para llegar al cargo.

Invitó a los presentes a expresar el momento de alegría bailando y bebiendo, aunque en el dulce idioma guaraní y parafraseando a una conocida exmodelo y empresaria paraguaya. Si bien no especificó a qué tipo de bebida se refería, todo hace suponer que hacía referencia a una “espirituosa”.

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“Nada más que decirle; solamente gracias, gracias, gracias de corazón. ¡Ha ko pyharépe jajerokýta, ñamokõta; porque nadie hace amigos tomando leche!”, para luego vitorear al Partido Colorado y a las mujeres, en especial a las concejales electas.

Camila Ramírez es la primera mujer en ser electa para desempeñar el cargo de intendenta de la capital departamental de Alto Paraguay. La misma llega al cargo acompañada de su pareja sentimental, el gobernador Arturo Méndez, también colorado cartista.

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La mujer obtuvo un holgado triunfo en las elecciones del domingo, por más de 1.000 votos, sobre su principal adversario ocasional, Anselmo González, del Unace. Estará acompañada en la Municipalidad por nueve concejales colorados, atendiendo que los tres ediles restantes pertenecen, dos al PLRA y uno al Unace.

Le espera mucho trabajo, atendiendo la situación de abandono en la que deja su antecesor y correligionario, Moisés Recalde.