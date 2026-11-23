Desde inicios de la semana pasada, precipitaciones de gran intensidad afectan a las localidades de Carmelo Peralta, Puerto Sastre y Puerto Casado. Esta última es la más castigada, atendiendo al número de personas afectadas y a la gran cantidad de comunidades indígenas.

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Solo en Puerto Casado, en un lapso de cinco días, llovió más de 430 mm, lo equivalente a casi seis meses de precipitaciones. Esta situación obliga a numerosas familias a abandonar sus viviendas para refugiarse en albergues improvisados o en casas de familiares y amigos.

Por el momento, en las demás localidades del Alto Paraguay, como los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra, ubicados hacia el centro y norte del departamento, solo se registran pequeños aguaceros, lo que permite que todavía se pueda transitar por los caminos.

Situación de emergencia

El intendente de Puerto Casado, Domingo Vera (ANR), describió la situación como alarmante, atendiendo a la gran cantidad de lluvia caída. Señaló que no solo están afectadas las familias cuyas viviendas fueron tomadas por las aguas, sino todo el distrito, debido a la falta de fuentes de trabajo.

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La gran mayoría de las personas depende de las actividades del campo, que en estos momentos se encuentran paralizadas por las inundaciones, refirió.

En estos momentos, los afectados directos son más de 600 familias. Varias de ellas abandonaron sus casas para trasladarse a viviendas de familiares y amigos o al albergue habilitado por la Municipalidad. Sin embargo, otra gran cantidad continúa en sus hogares, tomados por las aguas, ante el temor de que sus pertenencias sean robadas.

Este drama afecta a toda la comunidad, integrada por más de 1.500 familias, ya que, debido a la gran cantidad de agua acumulada, se paralizaron las actividades en el campo, como la elaboración de postes, por lo que se necesita ayuda para todos, refirió el jefe comunal.

“Solicitamos ayuda a la Secretaría de Emergencia Nacional para la provisión de kits de alimentos. También al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y a las Fuerzas Armadas, para la reparación de los caminos, atendiendo a que estamos aislados en este momento”, expresó el jefe comunal.

Poblaciones indígenas

En el distrito de Puerto Casado viven varias comunidades indígenas de los Maskoy. Las torrenciales lluvias también las afectan, atendiendo a que las aguas cortaron el camino que las une con el casco central de la ciudad, lo que dificulta la posibilidad de reabastecerse.

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La situación será aún más crítica al momento de intentar evacuar a alguna persona enferma hacia el hospital distrital. La fuerza del agua está provocando grandes cortes en el camino, debido a la falta de sistemas de desagüe.

Este mismo camino une a la ciudad de Puerto Casado y a todo el distrito con la nueva ruta Bioceánica. Lamentablemente, los trabajos de reparación encarados por una empresa adjudicada por el MOPC fueron bastante precarios, tal como se venía denunciando con insistencia.

La carencia de tubos que funcionen como desagües hace que la fuerza del agua comience a romper algunos sectores del camino, dejando aisladas a varias comunidades, sobre todo a las poblaciones indígenas, que prácticamente quedan incomunicadas.poblaciones indígenas, que prácticamente quedan incomunicadas.