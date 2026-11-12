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Noticias del Chaco
12 de noviembre de 2026 - 10:52

Bahía Negra, al borde del aislamiento: G. 17.000 millones y caminos que no resisten las lluvias

Trabajos precarios en la reparacion del camino que llega a Bahìa Negra
Estado actual del camino que llega a Bahía Negra. La falta de canalización y, sobre todo, la carencia de levantes de terraplén podrían provocar nuevamente la inundación de varios kilómetros y, con ello, iniciar un nuevo aislamiento.Gentileza

En el camino que conduce a este distrito chaqueño del Alto Paraguay se realizaron trabajos bastante precarios por parte de la empresa adjudicada por el MOPC. Esta situación podría dejar nuevamente aislados a los pobladores si llegan las grandes lluvias.

Por Carlos Almirón
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En enero de este año se iniciaron los trabajos de reparación de caminos en los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra, tras la adjudicación realizada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a dos empresas por un monto cercano a los G. 17.000 millones. Esto se produjo luego de que ambas zonas soportaran los efectos de las inundaciones de 2025, que se prolongaron por más de tres meses.

La inundación de caminos en 2025 dejó aislado al Alto Paraguay por más de 90 días.
La inundación de caminos en 2025 dejó aislado al Alto Paraguay por más de 90 días.

Lea más: Lento avance de reparación de caminos en Alto Paraguay, tras ocho meses de intervención

Las empresas adjudicadas fueron: Mawes S.R.L., de Wesly Wiebe, por una cifra cercana a los G. 8.000 millones, y la firma del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman, por casi G. 9.000 millones. Esto se logró tras destrabarse varios inconvenientes burocráticos y, sobre todo, luego de conseguirse los recursos para financiar los trabajos.

Inconvenientes desde el inicio

La empresa menonita Mawes, conocedora de este tipo de trabajos por operar en la zona chaqueña, comenzó las reparaciones sin mayores inconvenientes y con varias maquinarias en el camino que parte desde la ruta Bioceánica en dirección a la localidad de Toro Pampa.

La otra empresa, la de Chávez Hausman, desde el inicio demostró no contar con las máquinas necesarias ni en cantidad suficiente para realizar estos trabajos. Por esa razón, comenzó las tareas recién un mes después de la orden de inicio, es decir, a mediados de febrero, y de manera bastante tímida, con apenas tres maquinarias obsoletas, realizando simples perfiladas en el camino que conduce a Puerto Casado.

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Con unas pocas y obsoletas maquinarias, la empresa de Chávez Hausman se pasó realizando simples perfiladas de caminos.

Posteriormente, se encontró con inconvenientes administrativos, debido a que el MOPC no desembolsaba a tiempo los recursos estipulados en el contrato, lo que retrasaba considerablemente las tareas de reparación. Así llegaron las lluvias y nuevamente se inundaron algunos tramos de los caminos.

De esta manera, las reparaciones se paralizaron por más de 50 días, hasta que las aguas que inundaron los caminos comenzaron a descender, gracias también a las tareas realizadas por voluntarios de la localidad de Toro Pampa, lo que permitió reanudar los trabajos de ambas empresas.

El conductor mira impotente la forma en que quedo su camioneta, atrapado en el barro.
A pesar de que las reparaciones comenzaron en enero de este año, no se evitó un nuevo aislamiento de 40 días desde finales de abril.

La realidad de las reparaciones

Desde el inicio de los trabajos, los pobladores de la zona, especialmente los conductores de vehículos que a diario transitan por estos lugares, reclamaban que se realizaran levantes de terraplén, por lo menos en los sectores considerados críticos, y que, sobre todo, se colocaran sistemas de desagüe que permitieran la circulación de las aguas durante los días de lluvia.

La empresa menonita, que trabajó durante todo este tiempo en el camino que une la ruta Bioceánica con Toro Pampa y desde esta última localidad en dirección a Fuerte Olimpo, realizó importantes trabajos. En varios tramos se observan levantes de terraplén, además de la colocación de numerosas alcantarillas como sistemas de desagüe.

Estructura de alcantarilla en caminos del Alto Paraguay
En varios tramos del camino Olimpo-ruta Bioceánica se colocaron estos sistemas de desagüe, no así en el camino que llega a Bahía Negra.

A pesar de estas intervenciones, todavía se necesita trabajar en otros sectores del camino, con nuevos levantes de terraplén y la colocación de más tubos de desagüe. Sin embargo, las tareas realizadas por esta empresa ayudarán en gran medida a evitar eventuales inundaciones.

Lastimosamente, los trabajos ejecutados por la otra empresa adjudicada, en este caso la de Chávez Hausman, difieren totalmente de los realizados por los menonitas, pues las reparaciones consistieron, en gran parte, en simples perfiladas del camino, sin realizar levantes de terraplén.

Temor a quedar nuevamente aislados

Precisamente, la precariedad de los trabajos de esta empresa castiga a los pobladores del distrito de Bahía Negra, quienes podrían quedar nuevamente aislados en caso de que se registren lluvias superiores a los 100 milímetros, según advierten los conductores que transitan por dicho camino.

Derlis Silva, comerciante del lugar que circula permanentemente por esta vía, manifestó que los trabajos consistieron en simples perfiladas, sin levantes de terraplén y mucho menos la colocación de sistemas de desagüe, refirió.

Lea también: Levantes de terraplén y desaguaderos, trabajos necesarios en precarios caminos de Alto Paraguay

“Ahora que, por suerte, todavía no se registran lluvias importantes, podemos seguir transitando por este camino. Las perfiladas permiten conducir de manera segura y, a simple vista, se observa que el camino está en perfectas condiciones. Pero si llegan las grandes lluvias, estos tramos necesariamente quedarán inundados y, con ello, nosotros volveremos a quedar aislados”, expresó.

Con las primeras precipitaciones registradas en la zona, que por suerte no fueron de grandes proporciones, ya se puede observar una importante acumulación de agua a los costados del camino recientemente reparado, que no tiene posibilidades de escurrirse debido a la falta de sistemas de alcantarillado.

Mucha agua a los costados del camino
Precarios trabajos de reparación en el camino que conduce a Bahía Negra y falta de sistemas de desagüe ponen en riesgo de nuevas inundaciones.

Con nuevas lluvias, que ni siquiera necesitan ser de grandes volúmenes, estos tramos podrían quedar inundados, dificultando la circulación de vehículos y provocando nuevamente los inconvenientes del aislamiento para toda la población, señaló finalmente el poblador.

Por su parte, el ingeniero Humberto Argüello, jefe de distrito del MOPC, manifestó que actualmente se encuentran en etapa de verificación y culminación de las obras realizadas por ambas empresas. Entre los trabajos mencionó la limpieza de laterales, el perfilado, el cuneteado, la carga de terraplén y la colocación de tubos en los tramos intervenidos.

Se espera que estas verificaciones sean efectivas y, sobre todo, que permitan comprobar la calidad de los trabajos realizados y asegurar el correcto uso de los G. 17.000 millones. De lo contrario, ante la precariedad de las obras que podrían ser certificadas, en pocos días más los pobladores del Alto Paraguay podrían volver a experimentar largos meses de aislamiento.

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