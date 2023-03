Jubilación traerá “inequidad”

La cartera del Estado publicó un documento que consta de cinco páginas a través del cual asegura, con diferentes cuadros e imágenes, que el proyecto de ley que modifica la jubilación de los médicos del sector público es insostenible.

“El proyecto de ley genera mayor inequidad, y no tiene fuente de financiamiento”, menciona Hacienda en la página cuatro, e ilustra que la nueva jubilación de los médicos será de G. 9.500.000 en promedio, cifra que supera ampliamente a los demás sectores.

La propuesta había sido vetada parcialmente por el Poder Ejecutivo y derivada nuevamente al Congreso Nacional, donde la Cámara de Diputados rechazó este miércoles el veto presidencial y aprobó el documento íntegro.

Actualmente, según el documento, la caja fiscal tiene un déficit acumulado en los últimos cinco años de US$ 813 milllones, divididos en US$ 624 millones para el sector policial y militar y en US$ 189 millones para el Magisterio Nacional. Esto representa una reducción del 73% desde 2014.

El financiamiento de la caja se da gracias a los Recursos Genuinos del Estado (dinero de todos los paraguayos) y los Recursos de los Regímenes Superavitarios (Administración Pública, docentes, universitarios y magistrados judiciales).

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda reconoce que solo un 53% de todos los funcionarios públicos se jubila con un salario mayor al sueldo mínimo, mientras que el otro 47% (6.200 trabajadores) recibe una jubilación menor a G. 2.112.562.