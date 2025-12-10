Política
Para ministro Santander “no debió haber ocurrido” reunión secreta en Mburuvicha Róga

El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Santander.virgilio vera

El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Santander, cuestionó la reunión que seis ministros mantuvieron con el presidente Santiago Peña en Mburuvicha róga, y eventualmente también Horacio Cartes. Afirmó que el encuentro debía haberse realizado con transparencia, con invitación a todos los ministros y con información pública. Sentenció que este hecho perjudicó la imagen de la Corte Suprema.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Santander, se refirió a la reunión que seis de los nueve ministros del máximo tribunal mantuvieron recientemente en Mburuvicha Róga con el presidente de la República, Santiago Peña, y aparentemente también con Horacio Cartes.

Santander, uno de los tres ministros que no participaron del encuentro, fue categórico al señalar que la reunión “no debió haber ocurrido”.

Del encuentro participaron César Diésel, presidente de la Corte Suprema; Luis María Benítez; César Garay; Eugenio Jiménez Rolón; Carolina Llanes y Alberto Martínez Simón. No asistieron Manuel Ramírez Candia, Víctor Ríos ni Gustavo Santander.

Santander recibió invitación y se excusó

Santander relató que el martes 2, por la noche, recibió una llamada del presidente de la Corte, César Diésel, pero no pudo atender. Indicó que devolvió la llamada al día siguiente, pero Diésel no pudo atenderlo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Explicó que, ya en la sesión del miércoles pasado, 3 de diciembre, Diésel le extendió una invitación para participar, pero decidió excusarse. “Me invitó, pero le dije que no iba a poder asistir”, señaló.

Posteriormente, dijo haber consultado al ministro Eugenio Jiménez Rolón, quien le confirmó que la reunión efectivamente se había realizado.

“Debe hacerse a la luz del día”

Santander sostuvo que las reuniones entre poderes del Estado son legítimas y necesarias, pero remarcó que deben realizarse con total transparencia. “Se tienen que hacer a la luz del día y ser informadas a la opinión pública”, afirmó.

A su criterio, el encuentro debió anunciarse con anticipación, convocar a todos los ministros de la Corte y contar con un informe de prensa. “No debió haber ocurrido esa reunión como se dio”, reiteró.

El magistrado advirtió que la situación perjudicó la imagen de la Corte Suprema. “Estos detalles hacen a la majestad de la Justicia”, expresó, y consideró que la exposición mediática innecesaria daña la credibilidad institucional.

Señaló además que este episodio podría generar un debate interno dentro de la Corte para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.

