El hábito del ahorro del paraguayo

A junio de 2024 existían 530 bancos en América Latina. En Paraguay operan 18 bancos, según datos de la Agencia Financiera de Desarrollo, y en cinco instituciones bancarias se concentró el 80% de las ganancias de 2024.

De acuerdo a la Federación Latinoamericana de Banco (Felaban) el índice de profundización financiera de Paraguay a nivel depósitos es levemente superior al promedio de la región, que se encuentra actualmente en 51,8%. Los países con mayores índices son Panamá (110%), México (85%), Honduras (70%), Bolivia (60%) y Brasil (55%).

23% de los paraguayos puede ahorrar

De acuerdo a la encuesta de Confianza del Consumidor, el informe destaca que el 23% de los paraguayos indicó tener la capacidad suficiente para ahorrar. Sin embargo, la adquisición de bienes durables, viviendas, electrodomésticos, también mostró tendencias mixtas.

Un dato positivo es que por ahora los ahorros de los paraguayos son mayores a los créditos emitidos, tomando en cuenta que se registraron US$ 20.216 millones en créditos, versus los depósitos en el sistema bancario paraguayo que sumaron US$ 20.743 millones, es decir US$ 527 millones más.

Por su parte, los ahorros de los paraguayos representa el 53% del PIB y están distribuidos en dólares y guaraníes. Los ahorros en guaraníes llegan al 53%, mientras que en dólares al 47%.

El mercado de fondos mutuos también creció en alrededor del 50% en 2024 y los rendimientos, a diciembre de 2024, se ubicaron entre 5,05% y 6,6%, corto plazo, y entre 3,32% y 5,13% en dólares.

El crecimiento de las cuentas de depósitos es un indicador en alza. En 2024 creció un 36% más en relación al 2023, con un total de casi 10 millones de unidades. Así también, las cuentas básicas crecieron un 19% en comparación con el 2023.

Entre los diferentes productos que tiene el sector financiero, el ahorro de los paraguayos en guaraníes se distribuye entre: certificados de depósito a plazo que representan el 42%; cuenta corriente el 25% y ahorro a la vista el 19%.

El ahorro se concentra en Asunción, donde están el 75% de los cuentahorristas, mientras que en Ciudad del Este, San Lorenzo, Encarnación, Luque, Mariano Roque Alonso, Concepción, Villa Elisa, se distribuyen los demás recursos.

Por su parte, según Cadiem, el mercado de fondos mutuos en Paraguay llegó a un patrimonio administrado total de G. 10,1 billones, lo que representa un crecimiento del 58% con el 2023, superior al 39,8% y 13,4% registrados en 2023 y 2022, respectivamente.

La tasa de interés de los depósitos a la vista es de 1,05%, según registros del Banco Central del Paraguay, mientras los fondos mutuos a corto plazo en guaraníes ofrecen una tasa del 6%. Después de 10 años de funcionar en la economía local, los fondos mutuos representan el 11% de los montos depositados a la vista en el sistema financiero.

47% de depósitos en dólares vs. el 53% en guaraníes

Los depósitos en dólares han tenido una variación significativa en los últimos 30 años. Entre 1995 y 1996 representaban el 33%, en el 2000 llegó al 60%, en el 2003 el 65% y en 2024 su participación fue del 47%.

En América Latina, el 40,6% de los adultos ahorra, pero pocos lo hacen en instituciones financieras formales, según un informe del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) titulado ‘Ahorrar en Latinoamérica: ¿misión imposible?’.

Sin duda, el ahorro está supeditado a la cantidad de ingresos recibidos, pero existen diferentes herramientas que permiten gestionar los recursos; sin embargo, es clave organizar las finanzas personales, mantener una adecuada educación financiera y estar dentro del sistema financiero.

Acceder al sistema financiero es un paso importante para incentivar el ahorro, pero desarrollar productos financieros de fácil uso y que puedan adaptarse a las diferentes necesidades de la población puede potenciar la inclusión financiera.

Un millón más de paraguayos con acceso al sistema

Con respecto a dos años atrás, hay un crecimiento de un millón de clientes adicionales en el sistema financiero, mientras que el incremento en la cantidad de clientes desde el 2015 hasta el 2024 es de 151%.

Según el Banco Central del Paraguay (BCP), el sistema financiero tiene registrados a 3,7 millones de clientes. Paraguay se encuentra ya en la media regional, mientras Chile es el país que mejor está, con una inclusión financiera del 58,3%.

En América Latina y el Caribe, el promedio de inclusión financiera se situó en 54% en 2021, según datos del Global Findex del Banco Mundial. En Paraguay, el 80% de la población mayor a 15 años está incluido en el sistema financiero

La innovación, la tecnología y la expansión de servicios y productos financieros permiten acercarse a la industria a más puntos del país y a más personas. Asimismo, las aplicaciones móviles de pago se han convertido en el principal motor de inclusión en los últimos años en América Latina, por su simplicidad en el uso, permitiendo a las personas dejar de usar el dinero en efectivo.