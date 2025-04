Apple apuesta por la India en medio de tensiones

Aunque durante la guerra comercial se excluyó a los teléfonos y computadoras de las listas de productos con salvaguardas, y hay una suspensión de 90 días de la medida, la escalada de tensiones genera incertidumbres en empresas y economías globales.

Según Canalys, líder en análisis tecnológico, el mercado global de smartphones creció un 1% en el primer trimestre de 2025. Samsung lidera con el 20% de participación, seguido por Apple (18%) y Xiaomi (14%).

En este contexto, la dependencia de Apple de la manufactura china representa un riesgo: si Estados Unidos aplica verdaderamente impuestos a las importaciones desde China y no excluye a dispositivos tecnológicos, el precio promedio de un iPhone podría incrementarse hasta un 90%, pasando de US$ 1.150 a US$ 2.085.

La estrategia de diversificación

El 60% de las Mac y iPad de Apple también se producen en China, lo que aumenta su exposición a los aranceles. Para mitigar este riesgo, la compañía está acelerando su expansión en la India, donde actualmente ensambla 40 millones de unidades (valoradas en $22.000 millones) en la planta de Foxconn.

Según el Financial Times, el objetivo es duplicar esta producción para 2026 y cubrir desde India los 60 millones de iPhones que se venden anualmente en EE.UU. Esta medida busca eludir los aranceles anunciados por Donald Trump para productos chinos reexportados desde terceros países.

Nuevo modelo de ingresos: servicios e IA

Mientras las ventas de hardware se estancan (solo crecieron un 1,6%), los servicios de Apple (App Store, suscripciones a música, TV+, etc.) reportaron un crecimiento del 13,9%. Además, la compañía está impulsando Apple Intelligence, su plataforma de inteligencia artificial integrada con ChatGPT, capaz de generar textos, resumir notas, opciones de respuesta a correos, crear imágenes y rediseñar a Siri.

Actualmente está disponible en inglés y español (requiere iOS 18.4), la tecnología combina procesamiento local en el dispositivo con modelos en la nube impulsados por chips propios, priorizando la privacidad.

Appel Intelligence es una de las mayores revoluciones de la empresa, la inteligencia artificial desarrollada por la propia Apple. Esta iniciativa del gigante tecnológico busca generar ingresos este año. La propuesta integra al iPhone, iPad y Mac y es uno de los pilares del iPhone 16, que mediante el procesamiento en el dispositivo, reconoce la información personal sin recopilarla y por medio de la computación en la nube, aprovechar modelos más grandes y basados en servidores con chips de Apple para gestionar tareas más complejas, resguardando la privacidad.

América resiste, China retrocede, India avanza

América sigue siendo el mayor mercado para Apple, seguido de Europa. Sin embargo, las ventas en China cayeron un 11%, reflejando presiones geopolíticas y competencia local.

La India es un mercado en crecimiento para ventas y una base de producción alternativa para exportar a regiones como Europa u Oriente Medio, lo que geográficamente tiene ventajas logísticas.

Apple está diversificando su producción hacia la India, un país con relaciones estratégicas con Occidente en un contexto de tensiones geopolíticas con China. Empresas como Foxconn, socio clave de Apple, ya fabrican iPhones en los estados de Tamil Nadu y Karnataka.

Apple mantiene una red de proveedores limitada y de confianza (Foxconn, Pegatron y Tata Group en la India), lo que se alinea bajo el concepto de narrowshoring, es decir trabajar con pocos socios estratégicos en lugar de diversificar masivamente y aprovechar incentivos indios como el PLI (Production-Linked Incentive), el programa de estímulos financieros diseñado para impulsar la fabricación nacional y atraer inversiones en sectores específicos.

Sin embargo, la India aún tiene limitaciones en infraestructura y capacidad de manufactura comparada con China, pero avanza rápidamente y mantiene la población más grande del mundo (1.441 millones), superando incluso a China (1.425 millones), mientras Estados Unidos se ubica en el tercer lugar con 342 millones de habitantes.