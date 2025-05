Los Siete Magníficos, innovación y dominio

Este grupo, compuesto por Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Meta y Tesla, no solo ejerce un dominio en los mercados globales, sino que redefine el crecimiento económico a través de la innovación tecnológica.

Su relevancia trasciende el ámbito meramente corporativo, en conjunto superan el producto interno bruto de numerosas economías y constituyen el motor principal de los principales índices bursátiles.

Su capacidad para traducir la innovación en aplicaciones comerciales ha redefinido múltiples sectores industriales, desde la manufactura hasta los servicios financieros, el retail, servicios tecnológicos, educación, las comunicaciones, entre otros.

Mientras mantengan la capacidad de generar valor para accionistas, consumidores y la economía en su conjunto, su influencia continuará y seguirán siendo el motor; sin embargo, su futuro dependerá de su capacidad para mantener la innovación y adaptarse a entornos geopolíticos complejos.

Durante la presentación de los resultados financieros del primer trimestre de 2025, los gigantes tecnológicos revelaron pronósticos que sugieren que la demanda se mantiene intacta para las empresas tecnológicas y los reportes disiparon temores de una caída drástica por la guerra de aranceles. De las seis empresas de los Siete Magníficos, cuatro presentaron previsiones de ingresos que coincidieron o superaron las estimaciones de Wall Street. Nvidia presenta a finales de mes sus resultados.

Influencia en mercados

Las siete organizaciones concentran aproximadamente el 30% de la capitalización del S&P 500, índice de referencia para los mercados globales, lo que implica que sus resultados trimestrales tienen la capacidad de mover significativamente los mercados, dejando atrás la influencia de empresas

Entre 2023 y 2024, fueron responsables de más del 60% de las ganancias del Nasdaq, evidenciando su papel como principal motor de rentabilidad en los mercados tecnológicos.

Generadoras de valor

El ecosistema productivo asociado a los Siete Magníficos emplea a millones de personas a nivel global, con efectos multiplicadores en sus cadenas de suministro en diferentes países.

Su demanda de componentes tecnológicos, servicios profesionales e infraestructura digital impulsa el desarrollo de economías regionales, particularmente en Asia en la fabricación de semiconductores, Europa como centros de datos y América del Norte en el desarrollo de software y la India.

Poder geoeconómico

Su capitalización bursátil alcanzó los US$ 17 billones en 2024, es decir, representa al PIB de Alemania, Japón e India. Sus decisiones estratégicas en materia de inversiones, localización de operaciones y cumplimiento regulatorio tienen repercusiones macroeconómicas significativas a nivel global y en los territorios desde donde operan.

Desempeño financiero IT 2025

Apple

La firma dirigida por Tim Cook reportó ingresos por US$ 95.400 millones de dólares, distribuidos en ventas de iPhone US$ 46.840 millones, iPad US$ 6.400 millones, Mac US$ 7.950 millones, wearables, accesorios y hogar por US$ 7.520 millones y servicios por US$ 26.640 millones.

Mientras su segmento de servicios mostró resiliencia (12%), las ventas en China disminuyeron un 6%, reflejando tanto la saturación del mercado como las tensiones geopolíticas.

Meta

“Hemos tenido un comienzo sólido para un año importante; nuestra comunidad sigue creciendo y nuestro negocio está teniendo un excelente desempeño. Estamos logrando un buen progreso con las gafas de IA y Meta AI”, afirmó Mark Zuckerberg, fundador y CEO.

Meta reportó ingresos por US$ 42.300 millones de dólares vs US$ 41.380 millones estimados. En relación con los usuarios activos tuvo un crecimiento del 6%, 3.430 millones vs 3.350 millones del trimestre anterior y 3.329 millones estimado. Respecto a los ingresos por anuncio reportó 10% vs 14% en el trimestre anterior y 6% estimado.

Google

“Estamos muy satisfechos con los sólidos resultados del primer trimestre, que reflejan el crecimiento saludable y el impulso de todo el negocio. Este crecimiento se sustenta en nuestro enfoque integral y único de la IA”, señaló Sundar Pichai, consejero delegado.

La compañía aumentó sus ingresos un 12% en el primer trimestre de 2025, hasta US$ 90.234 millones. Los ingresos de Google Cloud crecieron un 28%, US$ 12.260 millones, y el beneficio operativo repuntó desde US$ 900 hasta US$ 2.177 millones. La publicidad digital también creció un 8.5%, hasta US$ 66.685 millones.

Microsoft

El líder de Microsoft, Satya Nadella, afirmó que el negocio en la nube y la IA son elementos esenciales para que las empresas aumenten su producción, reduzcan sus costos y aceleren su crecimiento. La tecnológica tuvo un beneficio de US$ 25.824 millones de dólares (un 17.7 % más) y una facturación de US$ 70.066 millones, un 13 % más. Los ingresos de Azure crecieron un 33 %.

Amazon

Los resultados baten las expectativas; sin embargo, se proyecta para el segundo trimestre una caída del -2,32%. Registró ventas por US$ 155.700 millones vs. los US$ 155.160 millones esperados y AWS como principal motor de rentabilidad (+17%).

Con relación al EBIT alcanzó US$ 18.400 millones vs. US$ 17.510 millones esperados y respecto al beneficio por acción logró US$ 1,59 vs. US$ 1,36 esperado. Las inversiones fueron de US$ 25.019 millones de dólares, US$ 1.984 más de lo anunciado.

Tesla

Los resultados del primer trimestre de 2025 son débiles como consecuencia del retroceso en entregas. Reportó ingresos por US$ 19.335 millones vs. US$ 21.430 millones estimados. El margen EBIT empeora hasta 2,1% vs. 5,4% estimado y 5,5% en 2024, US$ 399 millones vs. US$ 1.160 millones estimados y con relación al beneficio por acción cayó a US$ 0,12 dólares vs. US$ 0,33 dólares esperado.