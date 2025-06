Las operaciones de comercio exterior suman US$ 13.538 millones hasta mayo

Las transacciones de comercio exterior al quinto mes del año, se componen, por una parte, de las exportaciones que alcanzaron US$ 6.499,9 millones, 9,1% inferior a los registros acumulados a mayo del año anterior, realizándose transacciones con un total de 134 países que constituyen los destinos de nuestras exportaciones.

Las importaciones totales por su parte, alcanzaron US$ 7.038,3 millones, representando un aumento de 4,5% y registrándose compras desde 155 países que constituyen el origen de las compras externas, de acuerdo con el reporte de comercio exterior divulgado ayer por el Banco Central del Paraguay (BCP).

La suma de las exportaciones (US$ 6.499.9 millones) y de las importaciones (US$ 7.038,3 millones), alcanzan los US$ 13.538,2 millones de transacciones de comercio exterior de nuestro país al quinto mes del año.

Además, el reporte revela que el resultado de la balanza comercial al mes de mayo resultó deficitaria por un valor de US$ 538 millones. Este valor surge debido a que las importaciones (US$ 7.038,3 millones) fueron superiores a las exportaciones (US$ 6.499,9 millones) en el citado periodo.

Exportaciones siguen cayendo

Según se puede apreciar en el reporte de comercio exterior del BCP, las exportaciones siguen cayendo, especialmente por el menor envío de granos de soja, harinas y energía eléctrica.

Según los datos, los envíos de granos de soja ingresaron al país unos US$ 1.308 millones, que representan una baja del 26,8% (US$ 480 millones menos) con respecto al mismo periodo del año pasado.

Por su parte, la exportación de harina de soja totalizó US$ 231 millones al quinto mes del año y verificó una caída del 33% al comparar con el mismo periodo del año 2024. El envío de arroz parbolizado a la vez cayó 24% hasta mayo y el envío de energía eléctrica también cayó 12%.

A esto se suman las reexportaciones, con una incidencia negativa de 4,1 puntos porcentuales mientras que las otras exportaciones también bajaron en 1,8 p.p

Importación de combustibles bajan 19%

Las importaciones de combustibles y lubricantes se redujeron en 19,1%, alcanzando un valor de US$ 730,4 millones, con una incidencia negativa en las importaciones de 2,7 puntos porcentuales, según se desprende del reporte de comercio exterior del Banco Central del Paraguay (BCP).

Esta reducción se explica, según el informe, principalmente, por las menores compras de gasoil, así como de naftas que disminuyeron en 22,3% y 17,9% respectivamente, en comparación al valor registrado a mayo del 2024. Esta baja está relacionada en parte con la reducción del precio internacional de los combustibles.

De acuerdo con los registros del BCP, entre enero y mayo del presente año se importó gasoíl por valor de US$ 435 millones y la nafta se compró por valor de US$ 208 millones.

Panorama de precios

En mayo de 2025, el precio promedio del petróleo Brent cayó un 3,7 % mensual y acumula una baja del 22,9 % interanual, profundizando la tendencia descendente iniciada a comienzos del año. Esta caída responde a factores tanto de oferta como de demanda.

Por el lado de la oferta, la OPEP+ incrementó su producción en 411.000 barriles diarios, superando ampliamente su plan original, lo que incrementa la presión bajista sobre los precios.

Además, persiste la expectativa de un posible acuerdo nuclear entre EEUU e Irán, que podría sumar más crudo al mercado. En cuanto a la demanda, continúan las dudas sobre la recuperación global. Sin embargo, el anuncio de una tregua arancelaria entre EEUU y China aportó algo de alivio, al mejorar las expectativas sobre el comercio internacional