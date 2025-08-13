McDonald’s dona 9.200 juguetes para celebrar el Día del Niño

Este martes 12 de agosto, en un acto especial realizado en el restaurante McDonald’s de la Avda. Eusebio Ayala casi Cedro, se entregaron 2.000 juguetes de Cajita Feliz al Banco de Juguetes, iniciativa que lleva adelante el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), con el apoyo de la Oficina de la Primera Dama y la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ).

Esta acción se enmarca en las festividades anticipadas del Día del Niño, con el objetivo de asegurar que los pequeños puedan disfrutar de una jornada inolvidable.

Además de esta entrega, en los próximos días McDonald’s Paraguay distribuirá 7.200 juguetes adicionales a más de 45 instituciones en todo el país.

Estos juguetes alcanzarán a comunidades que a menudo no tienen acceso a este tipo de iniciativas, desde áreas urbanas hasta regiones rurales más remotas.

McDonald’s, reafirma así su compromiso con contribuir al bienestar y la felicidad de los niños, creando experiencias significativas y fortaleciendo su rol como un espacio donde las familias comparten momentos únicos y celebran juntos las ocasiones más especiales.

27 restaurantes de sabor y calidad en todo el país

Líder en el segmento de servicio rápido de alimentación, McDonald’s se caracteriza por la calidad de sus productos y servicios.

McDonald’s es la mayor y más conocida empresa de restaurantes de servicio rápido del mundo.

Presente en más de 118 países, la red posee más de 31mil restaurantes, donde trabajan 1,6 millones de empleados que alimentan diariamente a más de 48 millones de clientes.

En Paraguay, la franquicia es operada desde 1996 por Servicios Rápidos del Paraguay S.A.

McDonald’s Paraguay recibe a más de 8 millones de consumidores que pasan cada año por los restaurantes de la red en todo el país.

Actualmente, posee 27 restaurantes a lo largo del Paraguay.