Paraguay mantiene equivalencia sanitaria para exportar carne a EEUU

En la fecha se llevó a cabo, de forma virtual, la reunión de cierre y conclusión de la auditoría del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, (FSIS, por sus siglas en inglés), realizada del 16 al 31 de julio pasado en nuestro país.

La reunión con los técnicos estuvo liderada por el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin y durante el encuentro se trataron temas relevantes en relación a la auditoría realizada recientemente a nuestro país, informaron desde la institución.

Según informaron, el auditor resaltó que el Paraguay ha logrado progresos importantes desde la última auditoría realizada para la apertura de mercado. El informe final será remitido luego de la consolidación de la información obtenida durante la inspección.

La auditoría fue satisfactoria, y el Paraguay mantiene su equivalencia sanitaria con los Estados Unidos de América, informaron desde Senacsa.

Tercer mayor comprador

Estados Unidos habilitó su mercado en diciembre del año 2023 y el primer envío con 25.300 kilos de carne bovina, se realizó también en diciembre del 2023.

Actualmente, Estados Unidos se posiciona como el tercer mayor comprador de carne vacuna de nuestro país.

Al cierre del primer semestre del año, el mercado norteamericano se consolidó en el tercer lugar, adquiriendo un total de 19.825 toneladas de carne bovina por un valor de más de US$ 111.897.928.

El mayor comprador de la carne bovina paraguaya sigue siendo Chile con 57.130 toneladas del producto por valor de US$ 343.039.359 y en segundo lugar, Taiwán con 25.350 toneladas por valor de US$ 151.645.449.