Las ganancias de bancos llegan a US$ 435 millones hasta julio

Las entidades bancarias del país que acompañan la buena dinámica de la economía acumularon utilidades por G. 3,21 billones (casi US$ 435 millones al cambio actual) entre enero y julio del año 2025, que representan un incremento del 8% con respecto al mismo periodo del año pasado, según se desprende del informe del Boletín Financiero de la Superintendencia de Bancos (SIB).

La expectativa del sector financiero es que las ganancias sigan acompañando la dinámica de la economía, para la que se espera nuevamente un desempeño positivo con un crecimiento del 4,4% y en la que se proyecta una dinámica favorable del consumo. Los indicadores sobre el desempeño de la actividad de servicios, entre ellos el financiero, resalta que para el consumo mostraron una fuerte dinámica en la primera parte del año. El crédito incluso está creciendo a una tasa muy por encima de las expectativas, alrededor del 20%.

Estos beneficios logrados por las intermediarias provienen principalmente de la colocación en letras de regulación monetaria del BCP, comisiones por los préstamos, intereses por créditos, tarjetas y otros productos y servicios.

Entidades con mayor utilidades

Las empresas con mayores ganancias al mes de julio del presente año, son: Itaú Paraguay (G. 773.886 millones), Continental (G. 670.190 5 millones), Banco Nacional de Fomento (G. 399.431 millones), Sudameris (G. 384.963 millones), GNB Paraguay (G. 241.768 millones), Banco Familiar (G. 217.366 millones) y Banco Atlas (G. 199.598 millones), de acuerdo con los registros oficiales.

