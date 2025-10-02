Inflación: encuesta para actualizar índice de precios arrancará este lunes 6

Con el objetivo de actualizar los bienes y servicios que conforman la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC), se iniciará este lunes 6 de octubre la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), un relevamiento que abarcará poco más de 3.000 viviendas de Asunción y Central y que tendrá una duración de un año, hasta septiembre del 2026.

La EPF será realizada en campo por funcionarios del Instituto Nacional de Estadística (INE) y en este operativo buscan recolectar información sobre los hábitos de consumo de los hogares, informaron ayer técnicos del BCP y del INE en conferencia de prensa.

La base actual del IPC data del año 2017, y en 10 años se vuelve a actualizar la canasta con el propósito de expresar más efectivamente los hábitos de consumo que pueden incidir en el cálculo de la inflación.

Dudas sobre datos de inflación

Con cada resultado de la inflación, consumidores expresan dudas sobre los datos expresados y en ese sentido, César Yunis, economista jefe de la banca matriz, explicó que esto sucede debido a que se confunde con el costo de vida.

Explicó que la cansta del IPC contiene más de 465 prproductos,or lo que la inflación general no expresa precisamente lo que una familia promedio gasta en el mes.

No obstante, añadió que tras la encuesta que va a realizar el INE se contará con datos que ayudarán no solo a actualizar el IPC actual, sino también podrían servir para construir una canasta de familias con ingresos de hasta 2 salarios mínimos.

¿Qué peso tienen los alimentos en el IPC?

Con la base actual del IPC, los alimentos tienen un peso del 26,9%, siendo el componente de gasto más importante, le sigue transporte con un peso del 14,8%, alojamiento y vivienda 10%. Con esta actualización, los técnicos estiman que habrán cambios en la estructura

A su vez, la directora de estadísticas del INE, Norma Medina, explicó que una vez recolectada toda la información, el Banco Central del Paraguay (BCP) será el encargado del procesamiento y análisis de los resultados para la actualización correspondiente de la canasta del IPC.

Procedimiento de la encuesta

Mencionó que para el trabajo de campo, los encuestadores portarán un chaleco distintivo (color gris con logo del INE), credencial con un código QR que permitirá a los ciudadanos poder verificar la identidad de los mismos.

La entrevista durará una semana en cada hogar de la muestra, esto a fin de recoger los gastos diarios de cada uno de los miembros del hogar.