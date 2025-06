BCP defiende cifras de inflación y confirma avances para actualizar el IPC

Tras las olas de críticas y dudas sobre la credibilidad de los datos de la inflación que en mayo fue del 0%, desde el Banco Central del Paraguay (BCP) salieron al paso, defendiendo la metodología técnica utilizada para medir variación en el Índice general de precios.

La crítica se acrecentó principalmente debido a que en este mes se debe definir el reajuste del salario mínimo, que por ley, se basa en la inflación interanual a partir del último aumento del año pasado. Con el resultado de mayo último, la inflación interanual hasta ese mes, llegó a 3,6% y se estima que ese sería el porcentaje del nuevo reajuste del SM, que en término de valores sería solo de G. 100.739. De concretarse dicho monto, el salario pasaría de G. 2.798.309 vigente actualmente, a G. 2.899.048

Al respecto, el titular del BCP Carlos Carvallo reconoció que muchas veces el indicador no es comprendido por la ciudadanía, ya que se trata de un índice general con cerca de 500 productos, por lo cual no refleja talvez la realidad particular, sino general, ya que su fin es contribuir con los fines de la política monetaria.

No obstante, añadió que estos informes se publican mensualmente, desagregando los diversos grupos de productos.

“Para que el indicador sea creíble, toda la información tiene que estar disponible y es algo que el BCP se está ocupando siempre”, afirmó el titular de la banca matriz.

Sobre el resultado cero de mayo último detalló que este resultado se dio por las variaciones mixtas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por un lado, está el rubro cárnico, y sustitutos de carne vacuna, lácteos, harinas que presentaron incrementos en sus precios, pero en contrapartida otros productos presentaron bajas en sus precios, como las hortalizas, los huevos y los combustibles. En el caso de hortalizas y huevos, justamente vienen de meses de aumentos sostenidos, según precisó Carvallo.

Actualización del IPC

Por otra parte, Carlos Carvallo confirmó que la entidad monetaria central está trabajando en la actualización del año base del IPC. “Nosotros ya iniciamos los trabajos, estamos entrando ya en la etapa donde vamos a hacer las encuestas de presupuestos familiares, que es finalmente el insumo, digamos, para la construcción del nuevo IPC” afirmó Carvallo.

Por su parte, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos indicó que a partir de la actualización del IPC en el que está trabajando el Banco Central, se empezará a analizar en conjunto: Gobierno, empresarios y trabajadores, para ver si esa es la canasta que se va usar para los fines del reajuste del salario mínimo.

“El hecho es que la canasta de bienes y servicios que hace el IPC está bien para los fines para los cuales fue construido, que es la política monetaria, no para el salario mínimo. Entonces, si uno trata de usar una pelota de rugby para jugar fútbol, y entonces no te resulta”, acotó Fernández.

El titular del MEF detalló que se busca crear una canasta específica para ese nivel de ingresos (que ganan salario mínimo), a partir de los nuevos índices que el BCP está trabajando para actualizar este año. No obstante, para la situación actual, entiende que las reglas están establecidas por el ley.

El Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) se reunió el jueves último, pero aún no se llegó a un acuerdo, sobre cuanto será el monto del nuevo reajuste, ya que por un lado, esperan la confirmación oficial de los datos por parte del BCP, y por otros lado, los trabajadores piden un aumento del 15%.