En octubre arranca encuesta que servirá para actualizar índice de precios

Iván Ojeda, titular del Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que están en pleno preparativo de la Encuesta de Presupuesto Familiar que arrancaría en octubre y se extenderá por un año. Este relevamiento de datos que realizará el equipo del INE, será la base para la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide la inflación en nuestro país.

El titular del INE detalló que esta encuesta se realiza en base a un convenio que tienen con el BCP con el propósito de actualizar la canasta del consumidor.

Detalló que el INE se encuentra en pleno preparativo de lo que va ser esta encuesta, realizaron llamado a concurso público de oposición para la contratación de encuestadores, supervisores, economistas que se sumarán al plantel que ya tienen en la institución.

Ojeda explicó que durante el trabajo de campo, los encuestadores recorrerán hogares de Asunción y Central para efectuar consultas sobre los hábitos de consumo, frecuencia, y los gastos habituales de la casa. Los encuestadores deberán contar con indumentaria y acreditación que podrá ser comprobada por los informantes a través de un código QR.

¿En qué consiste la encuesta?

La referida encuesta se realizará durante un año, periodo en que se monitoreará estos hábitos de consumo. Tras el periodo de recolección de datos, el BCP iniciará su análisis para actualizar el IPC que actualmente se compone de 465 productos y que se actualizará después de 10 años. En medio este proceso se eliminarán algunos bienes que ya son obsoletos y se incluirán otros productos, también se medirá la incidencia que tienen los mismos en el gasto familiar.

Últimamente se desataron muchas quejas de consumidores sobre los resultados de la inflación que mide el BCP. Muchos señalan que la mismo no refleja la realidad y por esa razón el BCP prevé añadir un nuevo índice de consumo para familias de menos ingresos, además del índice general de la inflación.