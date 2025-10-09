Liderazgo: Cómo Satya Nadella rescató a Microsoft

La década dorada de Microsoft. Desde que Satya Nadella asumió como CEO en 2014, orquestó un cambio radical en la cultura corporativa de la organización, reemplazando la rigidez por un liderazgo basado en la empatía, no como una táctica sino como el centro de su estrategia, demostrando finalmente que fue rentable y un buen negocio para la empresa, que pasó a valorarse en US$ 381.000 millones a US$ 3 billones.

Nadella prioriza el propósito, el crecimiento personal, colectivo, y el bienestar de empleados, clientes y partners, generando no solo un mejor ambiente laboral, sino éxito comercial.

En su primera comunicación, el 4 de febrero de 2014, Nadella no habló de ganancias o de derrotar a la competencia, habló de propósito, de empoderar a cada persona: “esto comienza con claridad de propósito y sentido de la misión que nos llevará a imaginar lo imposible. Tenemos que priorizar la innovación enfocada en nuestro valor central de empoderar a los usuarios y organizaciones para hacer más. El mejor trabajo ocurre cuando sabes que no es sólo trabajo, sino algo que mejorará la vida de otros”.

En la era de la inteligencia artificial, cuántica y la hiperconectividad, donde la agilidad y la innovación son cruciales, el modelo de Nadella aparece como el paradigma a seguir: para lograr más, primero hay que conocer más el ecosistema (stakeholders) y empoderar a más personas. Y eso se logra con empatía, liderazgo y cultura sólida.

La neurociencia de la amabilidad

El concepto de liderazgo prosocial se alinea con hallazgos de la neurociencia que destacan la importancia de la inteligencia emocional y la empatía para el éxito organizacional.

La prosocialidad, entendida como la tendencia a actuar en beneficio de otros o de la sociedad, promueve la confianza y la colaboración, pilares que, según estudios, activan los circuitos de recompensa y reducen el estrés en el entorno laboral y permiten generar procesos de trabajo colaborativo.

Esto llevado a una cultura beligerante, “dog-eat-dog environment” donde departamentos enteros, como Windows y Office, libraban batallas por recursos y relevancia, los individuos o grupos priorizaban su propio éxito por encima de todo, la colaboración era casi nula y donde ganaba el más fuerte o el más agresivo, sin importar los medios, terminó siendo transformador y rentable.

“El éxito viene de la empatía”, es una de las frases que más han resonado del liderazgo de Nadella. Esta declaración sintetiza su creencia de que comprender a fondo las necesidades no expresadas de los clientes y colaboradores es la fuente de innovación.

El giro cultural

Antes de Nadella, la cultura de Microsoft era fragmentada e hipercompetitiva. Nadella impulsó la transformación hacia una mentalidad de crecimiento, un concepto de la psicóloga Carol Dweck sobre la actitud del éxito y el aprendizaje continuo.

Este cambio implicó alinear a toda la organización con una visión clara, expresada en una frase que se convirtió en el lema de la empresa: “Empoderar a cada persona y organización del planeta para lograr más”. Esta misión, centrada en el impacto externo y no solo en la superioridad del producto, reordenó la estrategia, los productos (la apertura hacia software de código abierto y enfoque en la Nube) y, principalmente, la interacción entre los colaboradores y equipos.

Incomodarse y empatía como motor de la innovación

El CEO de Microsoft es un fiel creyente de que la empatía es el combustible de la innovación. “La innovación se trata de satisfacer las necesidades no expresadas y no articuladas de los clientes, pero el pensamiento de diseño es empatía”. Este enfoque requiere que los equipos no solo escuchen lo que los clientes piden, sino que lleguen al fondo para comprender la necesidad.

En una entrevista de Nadella a Sandra Sieber, de la Escuela de Negocios IESE de la Universidad de Navarra, comentó: “Mi éxito depende del éxito de mis clientes. Esa es la esencia de los negocios. Si tenemos éxito, quiere decir que de alguna manera hemos sabido satisfacer las necesidades de los clientes, incluso las que no expresan. No es hablar con tus clientes y hacer exactamente lo que te piden. Se trata de ir al fondo, comprender qué hay detrás de sus palabras”.

Nadella cita el libro Mindset, de la psicóloga Carol Dweck de la Universidad de Stanford, y explica el concepto de la mentalidad de crecimiento: “Pongamos que un alumno entiende las cosas de forma innata y otro no tiene tanto talento, pero se esfuerza en aprender. Sabemos el final: al que sabe aprender le va mejor que al que no necesita esforzarse. Eso vale para los CEO, las empresas y la cultura corporativa. El objetivo es adoptar una mentalidad de crecimiento y aprovecharla para profundizar en nuestra capacidad de empatía. De ese modo, crearás los productos y servicios que satisfacen las necesidades no expresadas de tus clientes”.

LinkedIn, GitHub y OpenAI: hitos que impulsó Nadella

Nadella ejecutó más de 100 alianzas y adquisiciones en esta década; sin embargo, una trilogía estratégica redefinió el futuro de la compañía. La compra de LinkedIn en 2016 por US$ 26.200 millones, representó el primer gran movimiento hacia la creación de un ecosistema social profesional integrado, conectó el capital humano y las oportunidades laborales globales con las herramientas de productividad de Microsoft, creando una red de valor en el ámbito empresarial.

El segundo hito llegó en 2018 con GitHub por US$ 7.500 millones, una jugada que demostró la empatía de Nadella hacia la comunidad de desarrolladores, representando el acercamiento al ecosistema de código abierto, ganando la confianza de millones de desarrolladores, y posicionándose en el corazón del proceso de creación de software moderno.

La alianza con OpenAI comenzó con una inversión inicial de US$ 1.000 millones en 2019 hasta los US$ 13.000 millones. Esta asociación fusionó la infraestructura en la nube de Azure con la vanguardia de la inteligencia artificial generativa. Nadella comprendió que no se trataba simplemente de comprar tecnología, sino de cultivar un ecosistema de innovación disruptiva. Esta apuesta posicionó a Microsoft a la vanguardia de la revolución de la IA, integrando capacidades de ChatGPT y Copilot en toda su suite de productos.

Estas tres movidas estratégicas representan el liderazgo de Nadella sobre la empatía estratégica, la colaboración ecosistémica y la visión a largo plazo, sin sacrificar los valores humanos fundamentales de la organización.