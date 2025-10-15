El futuro es Made by humans: la tecnología potencia, no reemplaza

En la nueva era de las ventas la digitalización es el cimiento; el comercio electrónico se ha consolidado como la infraestructura central de la relación con el cliente, y la inteligencia artificial opera como un aliado para analizar, personalizar y escalar.

La tecnología no busca anular al vendedor, sino aumentar sus capacidades, consolidándose como el socio que dota de capacidad analítica, automatizando lo predecible para que el ejecutivo ponga foco en lo intuitivo, lo empático y lo estratégico.

La ventaja competitiva no es solo el producto ni su calidad, sino la experiencia de compra. En la nueva era de las ventas, el éxito se alcanza cuando la tecnología amplifica el talento humano, permitiendo a los ejecutivos dedicarse a construir relaciones de valor estratégicas que aseguran la fidelidad y el crecimiento sostenible.

La función comercial, motor de crecimiento de cualquier compañía, se encuentra hoy en el epicentro de una revolución tecnológica y cultural que redefine el acto de vender.

El cliente, omnipresente y omnisciente gracias a la digitalización, ya no espera estar convencido, exige ser comprendido y demanda anticipación, mientras el ciclo de compra ha dejado de ser lineal para ser un ecosistema complejo y omnicanal, impulsado por datos y experiencia.

Las fuerzas desde el e-commerce hasta la inteligencia artificial han borrado las fronteras entre lo físico y lo virtual, obligando a los departamentos a operar bajo un modelo comercial híbrido.

La nueva dinámica se centra en varios ejes, en la que el cliente es el centro y la omnicanalidad fortalece su experiencia del cliente (CX) para que sea fluida, unificada y sin fricciones, sea en una tienda física o a través de una aplicación digital.

Las expectativas del consumidor son altas, demandan inmediatez, relevancia y personalización, en un entorno que viaja a una velocidad trepidante, buscando optimizar tiempo, calidad y eficiencia.

La IA no solo optimiza, sino analiza el comportamiento de los consumidores en tiempo real para predecir necesidades, personalizar e impulsar interacciones relevantes.

La nueva era de las ventas habita en un entorno dinámico donde el poder de decisión está en un clic del consumidor.

Modelo híbrido

El modelo híbrido representa la integración estratégica de interacciones virtuales (llamadas, videollamadas, plataformas online, automatización) y presenciales (reuniones clave, cierres de alto valor) para adaptar la actividad comercial a las preferencias y al valor estratégico de cada cliente.

Mientras el vendedor de antaño apenas podía visitar a sus clientes más importantes cada pocas semanas, el ejecutivo híbrido mantiene una comunicación constante, apoyado por herramientas que le permiten gestionar un mayor volumen de relaciones con eficiencia digital.

La transición demanda liderazgo firme y comprometido que aborde la inevitable resistencia al cambio. Para el vendedor que ha dependido históricamente de la relación cara a cara, la exigencia de dominar herramientas digitales, análisis de datos y plataformas de gestión digital puede generar fricción.

La formación es el eje central, no basta con enseñar a usar la herramienta; hay que formar en estrategia híbrida: cuándo usar un correo electrónico automatizado, cuándo una videollamada y cuándo el costoso y valioso desplazamiento presencial. La sostenibilidad del modelo híbrido reside en la revisión continua y en la integración de las métricas digitales en la evaluación de desempeño del equipo comercial.

La digitalización como cimiento

La digitalización es la infraestructura fundamental sobre la que se sostiene una estrategia comercial moderna, robusta, eficiente y sostenible.

El comercio electrónico dejó de ser la tienda virtual, es el core operativo, que abarca desde la gestión de inventario de una organización hasta la analítica de comportamiento de los usuarios y clientes, pasando por las transacciones comerciales.

La digitalización de algunos procesos de las empresas permitió evolucionar el e-commerce hacia complejas redes de marketplace, donde la competencia es feroz y la gestión depende directamente de la calidad de los datos, reseñas, feedback, dando paso al nacimiento de nuevos modelos de negocio para las empresas.

Paralelamente, el auge del modelo D2C (Directo al consumidor) ha permitido a las marcas establecer una relación sin intermediarios con sus clientes, capturando datos valiosos y controlando el relato de la marca.

Para soportar toda esta infraestructura, las empresas se han visto obligadas a deshacerse de los sistemas obsoletos. La agilidad es vital, lo que impulsa la adopción de nuevas arquitecturas que permitan a las empresas integrar nuevas tecnologías como la realidad aumentada para pruebas virtuales de manera rápida sin necesidad de reformular toda su plataforma.

El desarrollo digital trae consigo retos en manejo de datos y gobernanza, tomando en cuenta la confianza del consumidor, un activo invaluable (Paraguay es uno los pocos países en la región que aún no tiene una Ley de Protección de Datos Personales).

Las normativas no solo dictan el cumplimiento legal, sino que fuerzan a las empresas a ser transparentes sobre la recolección, el almacenamiento y uso de datos que se convierte en un diferenciador de marca en la era digital.

La digitalización, en este sentido, es sinónimo de agilidad tecnológica y capacidad de iteración constante.

Omnicanalidad y la experiencia del cliente (CX)

En la nueva era de las ventas, la omnicanalidad es imprescindible en la calidad de la experiencia del cliente, a diferencia de la multicanalidad que implica estar presente en varios puntos (web, tienda, WhatsApp, app), pero de forma aislada.

La omnicanalidad garantiza que la experiencia del cliente sea fluida, coherente y continua sin importar por dónde ingresa el usuario, cambia de canal, con una interoperabilidad de plataformas sin fricciones, tomando en cuenta que el usuario de hoy no tiene fronteras entre lo físico y lo digital.

Un cliente puede conocer un producto en su móvil, probarlo en la tienda física que funciona como el centro de experiencia, y finalizar la compra en un canal digital y gestionar una devolución a través de una aplicación.

En este proceso de venta el rol de la tienda física cambió, pasó de ser un punto de venta primario a un verdadero centro de experiencia y logística de proximidad. Funciona como punto de recogida, punto de gestión de devoluciones o cambios, y como un espacio donde los clientes pueden comprar artículos no disponibles en stock para recibir directamente en casa.

La CX es el nuevo campo de batalla de las ventas, el viaje completo que realiza el cliente para adquirir un producto. Por ello invertir y dominar el mapa del viaje del cliente para identificar los puntos de fricción es una tarea prioritaria de los equipos de venta.

Las métricas son clave, el Net Promoter Score (NPS) o el Customer Satisfaction (CSAT) que han pasado incluso a ser indicadores financieros cruciales para los CFO (directores financieros) porque impactan en la retención y el valor de vida del cliente que finalmente demanda una inversión y presupuesto que impacta en la rentabilidad del negocio.

Una CX de baja calidad, en algún punto del viaje, puede anular todos los esfuerzos de marketing y ventas, demostrando que la consistencia es el factor más caro y valioso.

La IA y los agentes como motor

La IA y los agentes de la IA se encargan de la valoración de leads, interactuando con prospectos en tiempo real para filtrar la intención de compra. Esto garantiza que los equipos de ventas solo inviertan tiempo en oportunidades de alta probabilidad de cierre.

En el soporte posventa, resuelven consultas generales y gestionan automáticamente logística básica, como el seguimiento de pedidos y las devoluciones o cambios.

El impacto más estratégico de la IA es su capacidad de apoyo para el vendedor proactivo. Los agentes predictivos monitorizan las señales de compra (navegación, comportamiento en la app, interacciones previas) para activar lanzamiento de ofertas personalizadas, sugerir reabastecimiento o alertar una intervención estratégica.

Esta gestión apoyada en tecnología libera al ejecutivo de ventas de tiempo valioso para potenciar su rol como un asesor comercial de alto nivel para sus clientes, como operan algunas empresas multinacionales en el país, donde sus ejecutivos actúan como asesores con alto valor.

Por ejemplo, Cervepar digitalizó sus más de 50.000 puntos de venta a través de su plataforma Bees, una aplicación móvil y web de Cervepar que facilita la experiencia de compra para enfocarse en potenciar el crecimiento del negocio de sus aliados, permitiendo realizar los pedidos cuando quiera y donde quiera.

Este proceso que demanda mucha estrategia y trabajo previo de cultura, educación, comunicación y adopción de herramientas tecnológicas, ha ayudado a las empresas a enfocarse de lleno en la estrategia comercial y en construir relaciones duraderas, mientras la IA gestiona la velocidad, los datos y la escala. El agente de IA es la nueva fuerza de ventas digital que apoya a los asesores o ejecutivos comerciales de alto valor para fortalecer las relaciones con los usuarios o clientes.

La IA, además de crear agentes, es clave en la personalización. Los motores de recomendación analizan patrones de compra, navegación e incluso el tiempo de permanencia en página para sugerir acciones oportunas.

Desde una perspectiva operativa, la IA también revoluciona la logística. Algoritmos avanzados permiten la previsión de la demanda con buena precisión, reduciendo el stock excesivo y minimizando los quiebres de stock. Esto impacta directamente en la sostenibilidad y los costos.

Optimiza la entrega de última milla, planificando las rutas más eficientes y prediciendo los tiempos de entrega, lo cual es vital para cumplir con la promesa de inmediatez del consumidor.

Finalmente, la IA irrumpe en el marketing de ventas, creando contenido personalizado a gran escala, como descripciones de productos optimizadas, textos para campañas de correo electrónico que simulan la voz y estilo de un humano, e incluso la generación de imágenes de productos en distintos escenarios.

Esto permite a las marcas escalar la creación de activos digitales de una manera que era impensable hace unos años. Sin embargo, el desafío ético y la necesidad de supervisión humana para evitar sesgos y mantener la autenticidad y creatividad irremplazables. La validación de los datos utilizados por la IA es una tarea crítica también.

Comunidades digitales: de aficionados a creadores

La venta a la medida o la personalización extrema es otro punto en el que las nuevas plataformas o tiendas están impactando, desafiando el paradigma del stock masivo o prefabricado. Este enfoque invierte la lógica tradicional, donde el consumidor define el producto antes de que sea producido.

El diseño se realiza en una conversación directa con el usuario a través de canales digitales. El cliente actúa como co-creador, dando feedback en tiempo real sobre materiales, colores, dimensiones o funcionalidades. El ejecutivo actúa como un consultor, traduciendo las especificaciones del cliente en órdenes de producción.

Esta dinámica de co-creación maximiza la satisfacción del cliente y elimina la incertidumbre de la demanda. El producto se fabrica una vez que ha sido vendido y diseñado. La evolución de las ventas va desde la simple transacción de inventario a un proceso colaborativo de diseño y fabricación bajo demanda.

La línea entre consumidor y creador se desdibuja donde miles de mentes colaboran para decidir qué productos merecen ser fabricados.

Este modelo lo ha puesto en marcha Lego Ideas, que revoluciona la producción al convertir la retroalimentación masiva en el principal requisito para dar luz a un proyecto.

Lego es uno de los paradigmas de este ecosistema. Un aficionado diseña un set, lo sube a la plataforma y tiene un plazo para conseguir 10.000 seguidores que apoyen su idea. Alcanzar esta cifra no es un simple like; es ventas.

La propuesta pasa a una revisión formal, donde se evalúa su viabilidad comercial, diseño y encaje con la marca. Si supera este filtro, el creador original recibe regalías y su co-creación se convierte en un producto oficial.

Este proceso resuelve dos grandes desafíos de la industria tradicional: mitiga el riesgo financiero y fomenta la innovación. La compañía tiene la garantía de que existe una demanda consolidada antes de invertir en moldes y marketing. El producto llega al mercado con una base de clientes ya comprometida.

Segundo, fomenta la innovación, donde las ideas surgen de la pasión de la comunidad que se vuelven fans, como por ejemplo los H.O.G. (Harley Owners Group). Esta acción va mas allá de estudios de mercado, termina en productos, servicios y acciones únicas y con una narrativa personal que resuena profundamente con los fans.

Plataformas de crowdfunding como Kickstarter operan bajo una lógica similar, donde el financiamiento colectivo valida la demanda. Kickstarter funciona como un mecenas donde los creadores lanzan proyectos con una meta de financiamiento y un plazo de tiempo. Los patrocinadores aportan dinero a cambio de recompensas.

El creador solo recibe los fondos si alcanza o supera la meta. Entre los éxitos más relevantes se encuentran campañas de videojuegos, diseño y tecnología, como los proyectos de Peak Design fundada en 2010 en Estados Unidos que ha recaudado millones de dólares, con foco en una causa, la sostenibilidad, para la que aporta el 1% de sus ingresos a organizaciones ambientales sin fines de lucro.

Venta cruzada, rentabilidad y fidelización

En un entorno donde el Costo de Adquisición de Cliente (CAC) se dispara, uno de los crecimientos más eficientes y sostenibles no proviene necesariamente de buscar nuevos clientes, sino de maximizar el valor de la comunidad.

La venta cruzada es la estrategia que mejor capitaliza esta realidad, transformando un proveedor de soluciones puntuales a un socio estratégico con un portafolio de servicios y productos para cubrir las demandas del usuario y provocar otras necesidades.

El valor del cross-selling va más allá del ingreso inmediato. Es una estrategia de crecimiento que fortalece la retención y eleva las barreras de salida. El costo marginal de vender un producto adicional a un cliente satisfecho es inferior al costo de captar un nuevo cliente, teniendo un impacto directo en la rentabilidad y el margen general de la empresa.

Competencias para la nueva era de las ventas

La nueva era de las ventas demanda equipos comerciales ágiles, con mentalidad de crecimiento y aprendizaje continuo, con la capacidad de aprender, desaprender, reaprender y poner rápido en práctica.

Demanda adaptarse a las preferencias del cliente, optimizar tiempo y recursos, abrazar el cambio y la tecnología, reiventarse, potenciar las capacidades humanas, la vinculación, relación y retención del cliente.

La nueva era no es un cambio tecnológico, sino una fusión estratégica. Es la era en la que el algoritmo gestiona la escala y la velocidad, mientras el ejecutivo ejerce su rol humano: la empatía, la estrategia y la construcción de confianza y relaciones.

La digitalización es el cimiento, la omnicanalidad la vía, la IA el motor y la experiencia del cliente (CX) el destino final. Para las empresas paraguayas, adaptarse a este ecosistema no es una opción, es una prioridad.

El éxito no radica en quien tenga la mejor tecnología, sino en quien logre que esta amplifique de manera inteligente y genuina el talento de los ejecutivos, la creatividad y la conexión de los equipos comerciales.

Automatizar: Tareas repetitivas y rutinarias: informes, correos de seguimiento, actualización de bases de datos.

Perfil cliente: Quién es, cómo se relaciona digitalmente, frecuencia de uso y preferencias de comunicación.

Procesar: Información y análisis cuantitativo y predictivo: proyección de ventas, segmentación de leads por propensión a la compra, rentabilidad por cliente.

Pensamiento creativo: Capacidad de adaptarse, detectar necesidades implícitas y generar soluciones.

Relaciones: Habilidad para construir relaciones, negociar y ejercer influencia.