Endeudamiento vía tarjetas de crédito sigue en aumento

De acuerdo con datos recientes del Informe de Indicadores Financieros, el endeudamiento con tarjetas y de la cartera de consumo vienen creciendo un ritmo muy acelerado, en comparación al promedio del total de préstamos del sistema bancario.

Así al mes de agosto, el saldo global financiado con tarjetas de crédito por los bancos llegó a G. 5,69 billones, que representa un salto del 28% al monto que llegaba en agosto del año pasado. Si bien los usuarios aprovechan los ganchos de promociones y reintegros para realizar compras con dicho instrumento, preocupa el nivel acelerado de endeudamiento, sobre todo para niveles de menores ingresos, ya que muchos de ellos no alcanzan cubrir el costo de vida, por lo que terminan endeudándose.

Al desagregar por niveles de deuda, se observa que las líneas de crédito de hasta G. 3.000.000 registran un aumento anual del 51% en la cartera que llegó a G. 1,20 billones hasta agosto del presente año. Este nivel agrupa normalmente a los usuarios con salario mínimo o de menores ingresos, y es justamente el segmento que registra mayor incremento en los niveles de deuda al octavo mes del año.

Por otra parte, el grupo con líneas de crédito de G. 3 a G 5 millones, alcanzó en su cartera un total de G. 748.1261 millones, con 21% de aumento respecto al año pasado. En cuanto a las líneas superiores a G. 10 millones, registró un salto total de G. 2,67 billones, con un aumento del 26%.

En cuanto al nivel de mora, se destaca que para las líneas de menores ingresos, el nivel de atraso en los compromisos es mayor y está en promedio del 7% de la cartera, para los demás niveles entre 4% y 3%.