“La descentralización es necesaria para un sistema de salud más equitativo”

Durante su visita al Hospital Día Oncológico Lazos del Sur en Encarnación, Caballero subrayó que “la descentralización no es sólo infraestructura, sino una estrategia para llevar la medicina y los tratamientos a donde están los pacientes”.

“Muchos pacientes no pueden trasladarse hasta la capital. Cuando la atención está a ocho cuadras de su casa, la diferencia es enorme: mantienen la adherencia al tratamiento, lo hacen de manera efectiva y cambia su vida”, relató, al compartir la historia de Jorge, esposo de una paciente que conoció en el hospital.

Innovar más allá de los medicamentos

Para el representante de Roche, descentralizar es democratizar el acceso a la salud.

“Se trata de transformar el acceso, llevar el mejor diagnóstico y tratamiento a donde antes no llegaban; innovar no solo en moléculas, sino en vías de administración y modelos de atención que optimicen recursos y tiempo. Que la ciencia salga de los hospitales y se encuentre con las personas en el momento y lugar donde más la necesitan”, enfatizó.

Caballero recordó que tratamientos que antes requerían horas de aplicación intravenosa, hoy pueden administrarse en minutos con fórmulas subcutáneas.

“Ese es el tipo de innovación que acompaña a la descentralización: más eficiencia, más equidad y más humanidad en la atención”, sostuvo

Un compromiso compartido

El directivo reconoció los avances del Ministerio de Salud, liderado por la Dra. María Teresa Barán, en la ampliación de la infraestructura sanitaria y el fortalecimiento de centros especializados como el INCAN, a cargo de la Dra. Jabibi Noguera.

“Cada dólar invertido en salud retorna aproximadamente tres dólares a la sociedad. No es un gasto, es una inversión que cambia vidas y permite a las personas reintegrarse a sus comunidades, a sus familias y al país”, subrayó.

El motor del cambio: los profesionales de la salud

Finalmente, Caballero destacó que la infraestructura y los medicamentos solo cobran sentido cuando están acompañados por médicos, enfermeras y profesionales comprometidos.

“Podemos tener toda la infraestructura y toda la inversión, pero si no tenemos a los profesionales que día a día mueven absolutamente todo, difícilmente las cosas pasan. Ellos son el verdadero motor de la salud en Paraguay”, expresó.

Durante su recorrido por el hospital, el directivo de Roche conversó con médicos jóvenes que se están especializando en áreas “clave” para el país, como lo es la oncología.

Extendiendo lazos hace 85 años

Durante más de ocho décadas, Roche y Casa Boller han construido una de las alianzas más sólidas y duraderas en la región, reflejando un compromiso ininterrumpido con la salud pública del Paraguay.

A lo largo de los años esta relación estratégica permitió acercar al país terapias innovadoras en áreas fundamentales como oncología, neurología, hematología, oftalmología y enfermedades raras.

Gracias a este esfuerzo conjunto, Paraguay se posicionó como pionero en la región, incorporando de manera temprana tratamientos para la Atrofia Muscular Espinal, la Hemofilia y la primera terapia combinada subcutánea para cáncer de mama.

Estos avances han contribuido significativamente a mejorar la calidad de vida de miles de pacientes y sus familias.

“Cuando hablamos de descentralizar, de innovar y de llegar a cada paciente, también hablamos de lo que Roche y Boller han construido juntos”, concluyó Caballero Bendixsen.