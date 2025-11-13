Estimador de ventas ratifica buena dinámica a setiembre

El Estimador de Cifras de Negocios (ECN) registró en septiembre una variación interanual de 8,4%, con lo cual la variación acumulada al cierre del tercer trimestre del 2025 se ubicó en 5,9%, informó el Banco Central del Paraguay (BCP).

Según el reporte oficial, este resultado interanual responde principalmente a las dinámicas favorables observadas en las ventas de los servicios, las manufacturas y la actividad comercial.

El ECN es un indicador de corto plazo que mide la demanda a través de las ventas declaradas ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y al igual que el Indicador Mensual de la Actividad Económica (Imaep), marca la tendencia del desempeño económico.

Lea más: Ventas repuntaron en casi todos los rubros

Desempeño por principales rubros

De acuerdo con el reporte oficial, en el sector servicios, se verificó un buen dinamismo en las ventas de los servicios de transportes, hoteles y restaurantes, servicios a las empresas, servicios a los hogares, servicios inmobiliarios y servicios de información. Sin embargo, mostraron resultados negativos los servicios de telefonía móvil.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En lo que respecta al sector manufacturero, se observaron crecimientos en las ventas de carnes, aceites, lácteos, azúcar, molinerías y panaderías, bebidas y tabacos, papel, químicos, fabricación de minerales no metálicos, metales comunes, productos metálicos y maquinarias y equipos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: INE presentará el primer mapa de pobreza monetaria distrital en más de 20 años

Finalmente, en la actividad comercial se destacaron los desempeños positivos en las ventas de combustibles, venta y mantenimiento de vehículos, productos químico-farmacéuticos, productos para el equipamiento del hogar, productos alimenticios, grandes tiendas y prendas de vestir, las ventas al por mayor y al por menor de tecnologías y las ventas al por mayor de maquinarias y equipos.

Sin embargo, mostraron resultados negativos las ventas al por mayor de materias primas agrícolas, pecuarias y animales vivos.