“La salud debe ser vista como una inversión estratégica para el desarrollo de los países”

Con más de 30 años de trayectoria internacional, para Rolf Hoenger invertir en salud es invertir en desarrollo.

Para ello, es indispensable aumentar el financiamiento, descentralizar los servicios, fomentar la innovación y fortalecer alianzas entre el sector público y privado.

Gracias a su experiencia, Hoenger es reconocido por su visión integral y por promover transformaciones estructurales en distintos sistemas sanitarios a nivel global.

Licenciado en Economía por la Universidad de St. Gallen (Suiza) y con un Magíster en Salud Pública Global de la Universidad Queen Mary de Londres, Hoenger lideró operaciones en Asia Central, el Cáucaso, Centroamérica y Sudamérica, acumulando una mirada privilegiada sobre cómo la salud impacta directamente sobre la economía y la productividad de los países.

Actualmente encabeza la estrategia regional de Roche en 32 países y es cofundador de Movement Health Foundation, una iniciativa que impulsa la transformación tecnológica de los sistemas de salud en Latinoamérica, África y Europa del Este.

Invertir en salud para romper el círculo de pobreza

Hoenger nota la urgencia de aumentar la inversión pública en salud.

Recordó que la OMS recomienda destinar al menos el 6% del PIB para contar con un sistema sostenible y resiliente.

“La OMS recomienda que la salud necesite una inversión del PIB de más o menos 6% para tener un sistema de salud sostenible y resiliente. En Paraguay actualmente estamos en 3,8%”, declaró.

El déficit de financiación, según explicó, tiene efectos directos sobre las personas, que muchas veces deben recurrir al gasto de bolsillo, un riesgo financiero que puede empobrecer a familias completas.

“Quien no tiene no puede pagar y no va a tener el tratamiento que necesita. Y quien paga muchas veces se endeuda o cae en la pobreza. Eso pasa muchas veces en América Latina”, lamentó.

Hoenger advierte que la salud no puede seguir considerándose un gasto, sino una inversión. “Por el impacto en la productividad de una población. La pandemia fue un claro ejemplo de la conexión entre salud y economía”, sostuvo.

Según el especialista, cada dólar invertido en salud retorna entre dos y cuatro dólares en productividad y crecimiento económico.

Descentralización, para llevar la innovación al interior del país

El ejecutivo resaltó la importancia de acercar los servicios de salud a la población, especialmente en países con alta informalidad laboral.

“Si necesitas tres, cuatro o cinco horas para trasladarte por un tratamiento, probablemente pierdes dos días de trabajo. Eso genera pérdidas para la persona, pero también para la economía”, reveló.

La innovación, destacó, permite hoy que terapias avanzadas lleguen al interior del país y cambien la dinámica de atención.

Uno de los ejemplos más emblemáticos es la administración subcutánea de terapias oncológicas, que reduce el tiempo de tratamiento de horas a minutos.

Esto descongestiona hospitales nacionales y fortalece la red regional de servicios.

“La centralización genera muchas pérdidas. Invertir en descentralización genera desarrollo para todo el país”, aseguró.

La innovación médica salva vidas y transforma familias

Para Hoenger, la innovación no solo prolonga la vida, sino que puede curar, evitar discapacidades y reducir el impacto económico y emocional en las familias.

“Si no hubiera innovación, hoy no podríamos hablar de curar ciertos tipos de cáncer de mama en fases tempranas”, describió.

También compartió un testimonio personal sobre las consecuencias de no detectar a tiempo enfermedades oftalmológicas.

“En mi familia, una persona no fue detectada tempranamente, no fue tratada bien y quedó ciego. Perdió la alegría de vivir, su hija tuvo que dejar el trabajo para cuidarlo y la casa tuvo que ser adaptada. El impacto económico y emocional fue enorme”, recordó.

Casos así, señaló, muestran por qué es mejor evitar que las personas lleguen a situaciones irreversibles.

“Es mucho mejor evitar que una persona termine en silla de ruedas. Las innovaciones pueden transformar no solo la vida del paciente, sino también la economía de su familia y del país”, opinó.

85 años de colaboración entre Roche y Boller

Hoenger destacó la importancia de la relación entre Roche y Boller, una de las colaboraciones más extensas de la industria farmacéutica en América Latina.

“Es impresionante. Estas dos compañías se juntaron para trabajar juntos en soluciones para los pacientes en Paraguay. Hay un espíritu de colaboración y de pensar juntos para hacer lo mejor”, manifestó.

Esta alianza trajo al país innovaciones globales, desde terapias pioneras contra el cáncer hasta diagnósticos avanzados y plataformas que mejoran la experiencia del paciente.

“Los problemas de salud son tan grandes que solo se resuelven cuando se junta el sector privado con el sector público”, destacó.

Construir sistemas de salud más robustos y sostenibles

Desde su rol como líder regional y miembro activo de asociaciones como FIFARMA, Hoenger impulsa estrategias que buscan fortalecer los sistemas sanitarios de forma sostenible.

Su visión apunta a modelos colaborativos, innovación diagnóstica y terapias de alto valor que permitan a los países prepararse para las enfermedades crónicas y los retos futuros.

“Los pacientes, la sociedad y la economía del país son los que salen ganando”, indicó y valoró el hecho de que nuestro país se encuentra en un momento indicado para avanzar hacia un modelo más equitativo, sostenible y moderno.