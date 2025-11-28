Repunte de la inversión: Paraguay supera los US$ 10.395 millones

Esta tendencia no solo evidencia el atractivo del país para inversores locales e internacionales, sino también la decisión de quienes ya están instalados en el país de ampliar plantas, modernizar procesos y aumentar capacidad productiva.

En el 2024, los flujos netos de inversión sumaron US$ 931 millones, lo que representa un aumento cercano al 15% respecto al año anterior. El contraste histórico es aún más claro: en los años noventa, Paraguay recibía alrededor de US$ 100 millones por año, mientras que hoy el promedio anual ronda los US$ 600 millones. Este salto responde a un marco macroeconómico estable, baja inflación y un sistema tributario simple y previsible que facilita la planificación empresarial de largo plazo.

La tendencia de los últimos años muestra, además, un crecimiento relevante de la reinvención de utilidades, un indicador que demuestra altos niveles de confianza de empresas que ya operan en el país y que optan por ampliar su presencia local en lugar de reubicar capitales.

Sectores líderes de inversión<b> </b>

El MIC indicó que de acuerdo a datos recabados por el BCP, el comercio continúa siendo uno de los sectores que mayor inversión concentra, con cerca del 19% del total.

Su peso se explica por el rol estratégico en el abastecimiento de la economía interna y por la creciente instalación de empresas internacionales que utilizan Paraguay como plataforma de distribución regional.

Los servicios financieros, con alrededor del 16%, también se fortalecen como columna vertebral del crecimiento, evidenciando la solidez del sistema bancario y su integración con actores internacionales.

La agroindustria, históricamente uno de los motores económicos del país, mantiene un protagonismo destacado. La cadena de la soja sigue siendo líder en molienda, exportación de aceites y logística especializada, favorecida por la disponibilidad de materia prima, costos competitivos y una consolidada tradición exportadora. El sector cárnico —bovino, porcino y aviar— también atrae inversiones por su creciente acceso a mercados y altos estándares sanitarios.

El transporte y la logística exhiben una expansión acelerada, impulsados por la construcción de nuevos puertos, centros de acopio, frigoríficos y terminales multipropósito. Son sectores que agregan valor a la producción nacional y fortalecen la competitividad exportadora del país.

Distribución geográfica de la inversión

La inversión proviene mayoritariamente de socios estratégicos. Brasil lidera con aproximadamente el 15%, seguido de Estados Unidos y Países Bajos, con 10% cada uno. Uruguay y España completan la lista con participaciones de entre 6% y 7%. Estos cinco países representan más de la mitad del capital acumulado en Paraguay.

El dinamismo también se distribuye territorialmente. Alto Paraná se consolida como uno de los polos industriales más activos, con maquila, electrónica, autopartes y un ecosistema logístico conectado a Brasil.

Itapúa combina agroindustria y manufactura con infraestructura aeroportuaria y portuaria clave. El Chaco, potenciado por el Corredor Bioceánico, atrae inversiones ganaderas, agroexportadoras y logísticas. Asunción y Central concentran servicios, tecnología y comercio, mientras que Concepción dinamiza el empleo con proyectos de gran escala como la planta de celulosa.

2025: un año impulsado por misiones económicas

En el 2025 se realizaron importantes anuncios en materia de inversión. Se desplegaron varias misiones económicas de equipos técnicos del MIC, giras presidenciales que han buscado promover la imagen país en entornos internacionales y en agosto Rediex presentó la guía de inversiones de 250 páginas, en la que resalta a Paraguay como el país número 1 en el Indicador del Clima Económico con 163 puntos, seguido por Uruguay con 127, y un país con la energía más baja de la región con US$ 0,04 por kWh. Uno de los sectores priorizados en la guía oficial es el sector forestal.

Anuncios de inversiones en el país:

- Grupo Costa (España): US$ 300 millones en producción porcina y derivados.

- JBS (Brasil): US$ 135 millones, ampliando operaciones y confirmando la competitividad sanitaria y logística del país.

- Grupo Savilcon: más de US$ 40 millones en industria azucarera y sucroalcoholera.

Récord bajo Ley 60/90 y maquila

Después de casi tres décadas, Paraguay actualizó la Ley 60/90 y la Ley de Maquila, haciéndolas más competitivas y acordes a los desafíos actuales. La maquila mantiene su impuesto del 1% sobre el valor agregado de exportación e incorpora devolución del 0,5% del IVA para servicios. La Ley 60/90 mejorada fortalece proyectos intensivos en maquinaria y tecnología.

En 2025 se promulgó, además, la Ley de Ensamblaje de Bienes de Alta Tecnología, que apunta a atraer industrias electrónicas, de telecomunicaciones y dispositivos inteligentes, sectores antes inaccesibles para el país.

Los resultados: la inversión acumulada bajo estos regímenes alcanzó US$ 664 millones a agosto de 2025, un récord histórico, frente a los US$ 443 millones de 2024 y los US$ 353 millones de 2023. La proyección oficial estima US$ 900 millones al cierre de 2025, generando más de 4.420 empleos.