Chaco Central: el polo inesperado de innovación médica en la región

Paraguay está trazando una nueva narrativa en el mapa de servicios médicos avanzados, y lo hace desde un lugar que nadie habría imaginado: el Chaco Central. En Neuland, un centro está operando el ZAP-X, un sistema de radiocirugía giroscópica disponible en solo 30 centros en el mundo, y Paraguay es actualmente el único país de Latinoamérica que cuenta con esta tecnología.

Tecnología única en la región

De esta manera, nuestro país da un salto en innovación médica, de la mano de Radioterapia Concordia, un centro de radioterapia ubicado en la ciudad de Neuland, que ya opera esta que es una de las tecnologías de radiocirugía giroscópica más avanzadas del mundo. Al ser el único a nivel regional, el país pasa a convertirse en un nuevo referente para tratamientos de alta complejidad.

Más que tecnología de punta, este movimiento revela una visión estratégica: convertir a Paraguay en destino regional para tratamientos de alta precisión, atrayendo pacientes no solo del país, sino también de Brasil y naciones limítrofes, gracias a una oferta sanitaria inédita en la región.

Sin bisturí, sin internación: cambio de paradigma

Cabe destacar que la tecnología del ZAP-X se basa en un sistema capaz de dirigir la radiación de manera extremadamente precisa hacia la lesión, protegiendo al máximo el tejido sano que la rodea. Permite tratar tumores benignos, metástasis cerebrales, malformaciones arteriovenosas y otras lesiones intracraneales y de cuello, con un procedimiento 100% no invasivo, indoloro, ambulatorio y sin los riesgos propios de una cirugía tradicional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta característica —precisión extrema sin bisturí ni internación— redefine el acceso a tratamientos de alta complejidad. Implica menos costos asociados a hospitalización, menor tiempo de recuperación y mayor confort para el paciente.

“El ZAP-X marca el ingreso definitivo de Paraguay al circuito global de innovación médica. Es una herramienta que cambia la vida de los pacientes porque elimina el bisturí y a diferencia de procedimientos tradicionales, son indoloros y no requieren de internación“, afirmó el doctor Fernando Caldas, médico neurocirujano de Radioterapia Concordia.

Del Chaco al mundo: competitividad sanitaria

Este salto tecnológico no solo eleva el nivel sanitario nacional, sino que posiciona al país en un nuevo rango de competitividad latinoamericana, accediendo a un estándar antes reservado a centros de referencia en EE.UU. o Europa.

“Este es el tipo de avances que normalmente vemos en centros de referencia en Estados Unidos o Europa. Hoy lo tenemos en el Chaco Central, accesible para pacientes de Paraguay y de toda la región“, destacó.

Neuland como referencia de salud avanzada

Desde su ubicación estratégica en Neuland, el centro articula atención integral junto con el Hospital Concordia y profesionales de diversas especialidades. La instalación no solo eleva el estándar médico del país, sino que proyecta al Chaco como un polo emergente de innovación sanitaria en Sudamérica.