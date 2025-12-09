HONOR lanza el nuevo HONOR X7d en vivo con LUZU y Nadie dice nada

El conductor del programa, Nico Occhiato, expresó públicamente sus ganas de visitar Paraguay, generando una ola de expectativa entre los fans locales.

HONOR tomó la iniciativa y los invitó oficialmente a venir al país, abriendo la puerta a la primera edición en vivo de NDN en Paraguay.

Ante una multitud, que vibró con los conductores de Nadie dice nada se realizó el pasado viernes 5 un programa especial en vivo desde el Paseo La Galería en el que se presentó el nuevo producto estrella de HONOR, con un formato exclusivo que reunió al equipo del programa, prensa e invitados especiales.

“Nuestro enfoque está en que cada lanzamiento se convierta en una acción en donde el consumidor pueda participar", detalló Jazmín Núñez, diretora de marketing de HONOR Paraguay, sobre el hecho de permitir a los seguidores de NDN tuvieran bien cerca a sus ídolos.

HONOR: innovación que impulsa encuentros reales

Con su compromiso constante de ofrecer tecnología de alta calidad, cámaras de nivel profesional y un diseño pensado para creadores de contenido, HONOR apuesta fuertemente por el entretenimiento, la creatividad y la conexión con nuevas audiencias.

La llegada de NDN a Paraguay marca un hito para la marca, reforzando su posición como un referente en experiencias digitales y acercando a los fans locales un formato que está transformando la forma de comunicar en la región.

“Sabíamos que había una comunidad esperando que NDN viniera al país, pero no nos imaginamos que iba a ser de esta índole”, declaró Jazmín respecto a la gran convocatoria que tuvieron en Paseo La Galería.

Con este evento, dejan la vara bien alta. “El emblema de HONOR es la innovación. Buscamos siempre ser diferentes, darle algo más a nuestra comunidad", resaltó.

HONOR X7d: Libera tu poder eXtraordinario

Posicionado como un smartphone resistente de gama media, el HONOR X7d ofrece una protección integral contra daños, respaldada por la prestigiosa Certificación SGS Premium de Rendimiento por resistencia a golpes y caídas, capaz de soportar impactos desde alturas de hasta 1.8 metros.

Gracias a su resistencia al agua IP65, el robusto diseño del HONOR X7d está aún más reforzado, por lo que no teme a salpicaduras, enjuagues o contacto accidental con agua.

Equipado con una batería de gran capacidad de 6500 mAh, el HONOR X7d ofrece la mayor autonomía dentro de su categoría, brindando funcionamiento durante todo el día y hasta 5 años de durabilidad extrema.

Como el primer smartphone de su categoría en contar con un Botón IA, el HONOR X7d ofrece una nueva forma de interacción con inteligencia artificial a través de este diseño sutil.

El Botón IA permite dos modos de interacción según la función deseada: con un simple toque, los usuarios pueden abrir una aplicación personalizada o realizar tareas como limpieza de fondo y optimización del dispositivo.

Equipado con una cámara Ultra-Clear de 108MP, el HONOR X7d captura imágenes con detalles excepcionales y mayor brillo, ofreciendo a los usuarios la mejor experiencia fotográfica incluso en condiciones de poca luz.

El HONOR X7d tiene un costo de G. 1.799.000.

HONOR continúa expandiéndose en Paraguay con dispositivos diseñados para elevar la experiencia digital de todos.