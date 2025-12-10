El espejismo de la innovación: más allá del software

La realidad a menudo es otra: la gestión diaria de los equipos y la atención a clientes sigue anclada a los grupos de WhatsApp. Los dueños siguen siendo los principales generadores de la información, y las cuentas tipo Workspace se usan, con suerte, para guardar archivos, desaprovechando un montón de posibilidades de colaboración.

¿Es esto un problema? Lo es, si lo que buscás es delegar y crecer sostenidamente. El primer error de concepto es creer que la transformación digital arranca con una inversión millonaria en un software complejo. En realidad, debe empezar por una pregunta mucho más sencilla: ¿Estamos midiendo lo que realmente funciona en nuestra comunicación y ventas?

El comité de marketing y comunicación: el motor de la transformación viable

Te propongo empezar por la esquina más rentable y visible de la empresa: el equipo que se relaciona con el mercado. ¿Por qué empezar a innovar desde el área comercial, y de marketing y comunicación? Porque es el lugar ideal para sembrar la mentalidad de experimentación.

Muchas empresas operan con un esquema lineal. El problema de este proceso es que, cuando las cosas no salen bien, ya es tarde para corregirlo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Agilidad para empezar a delegar

Desde esta perspectiva, la agilidad no es una moda compleja, sino la habilidad de probar cosas nuevas rápido, aprender de ellas, y pivotar (cambiar de dirección) sin grandes costos. Esta mentalidad es clave para dueños o gerentes como vos, porque te permite fortalecer la capacidad de tu equipo de adaptarse constantemente a nuevos escenarios. A eso le llamamos “capacidad adaptativa”.

El equipo de marketing es el primero que puede y debe cambiar el chip. Lo que te propongo para el 2026 es convertir al Comité de marketing y comunicación en un laboratorio permanente que mida el impacto de cada acción. Esto permite que el equipo ajuste las acciones en días, no en meses. Empezá “con pasos de bebé”, sin pretender enormes cambios pero sí buscando alcanzar métricas de éxito concretas.

Como ves, nada es “soplar y hacer botella”, sino que requerirá que te comprometas y motives al resto a sentirse protagonistas de un proceso que incluye a todo el equipo. A este paso clave le denominamos transformación cultural, la cual, a su vez, es la base para la transformación digital.

El momento estratégico es ahora

El futuro de tu empresa no se define por la herramienta de inteligencia artificial que comprás, sino por la velocidad con la que tu equipo aprende hoy. El desafío ya no es tecnológico, es estratégico y cultural.

Por eso, te invitamos a tomar una decisión hoy: transformá el Comité de marketing y comunicación en el primer laboratorio ágil que impulsa pilotos de innovación para mejorar exponencialmente la notoriedad, alcance, y relevancia de tus productos, basando las decisiones en datos y no en la intuición. El viaje de la innovación comienza con el primer paso: la decisión de dejar de delegar a ciegas y de construir un negocio que sea relevante para las nuevas generaciones.

*Directora de Debroca