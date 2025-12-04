El efecto Stanford, lecciones aprendidas

Si los exalumnos de la Universidad de Stanford crearan su propio país, su economía sería una de las diez más grandes del mundo, y no es una exageración, es un dato que ilustra el poder de un modelo educativo que decidió derribar los muros entre la teoría académica, la práctica empresarial y las necesidades del mercado.

Mirar hacia Palo Alto en California desde Paraguay no debe ser un ejercicio de simple admiración o una clase magistral de éxito en algunas universidades locales, sino que debe inspirar el estudio de caso sobre cómo la “triple hélice” (universidad, empresa y gobierno) puede transformar una región en la capital mundial de la innovación.

La lista de empresas nacidas en este campus es la que lidera muchos de los negocios de la vida moderna. Hewlett-Packard sentó las bases del hardware, Cisco construyó las carreteras de internet, Google y Yahoo organizaron la información mundial, Nvidia hoy impulsa la revolución de la inteligencia artificial, Nike expandió la historia del calzado deportivo y Genentech o Gilead Sciences la biotecnología que salva vidas.

El campus como laboratorio para cocrear

¿Qué tienen el agua, el sol o la comida que se distribuyen en Stanford? No tienen nada en especial porque el secreto no es geográfico, es cultural. Stanford se convirtió en un espacio de emprendimiento porque institucionalizó el riesgo, el fracasar, el intentar, el persistir, el colaborar, el cocrear.

A diferencia de los modelos universitarios tradicionales, donde el objetivo final suele ser la publicación de un paper académico que pocos leen, en Stanford el objetivo es la transferencia tecnológica y proyectos reales que resuelven problemas.

La universidad funciona bajo la premisa de que el conocimiento no tiene valor real hasta que no resuelve un problema del sector productivo, un punto de dolor de la sociedad o la necesidad compleja de una empresa.

Este enfoque crea un círculo virtuoso de cocreación. Los estudiantes no solo aprenden, están obligados a investigar, pensar, innovar y crear. Larry Page y Sergey Brin no fundaron Google simplemente porque necesitaban dinero; lo hicieron porque, como estudiantes, desarrollaron un algoritmo para organizar la bibliografía académica.

El poder de la conversación

El valor real de este conjunto radica en la escucha activa. Las universidades exitosas en emprendimiento no adivinan qué investigar, convocan, visitan y conversan con la industria, se sientan con los líderes, emprendedores y protagonistas del mercado.

La lección crítica para el ecosistema local es que la innovación surge de la fricción con problemas reales. Cuando las empresas locales y las universidades logran alinearse, sucede el empalme para alcanzar resultados efectivos.

En el modelo de Stanford, los profesores son también inversores o consultores, y los directores y ejecutivos de grandes compañías regresan a las aulas a compartir su experiencia, a hablar de sus casos reales.

Esta puerta giratoria asegura que el plan de estudios nunca quede obsoleto. Si el mercado laboral demanda expertos en blockchain o IA, la universidad adapta su currículo en tiempo real, no cinco años después.

Más allá de la tecnología

El listado de empresas Made in Stanford revela otro dato crucial, que la innovación no es exclusiva de los ingenieros informáticos.

Nike nació de la tesis de maestría de Phil Knight en la escuela de negocios de Stanford, donde propuso que el calzado japonés de alta calidad y bajo costo podía competir con las marcas alemanas. Gap transformó el retail de moda basándose en la experiencia del cliente. O, PayPal que redefinió la gestión de las finanzas y los pagos globales.

Incluso en sectores críticos como la salud, empresas como Gilead Sciences y Genentech demuestran que la investigación científica universitaria es el motor de la industria farmacéutica moderna.

Lecciones para el ecosistema

Al observar la imagen de las empresas nacidas en Stanford, es fácil deslumbrarse por los nombres como Instagram , LinkedIn o WhatsApp . Sin embargo, para el empresario y el académico paraguayo, el foco debe estar en el proceso, no en el resultado.

Para que una universidad se convierta en un motor de desarrollo económico debe trabajar en:

- Validación de mercado: las tesis y proyectos de grado deben ser planos de negocio viables, testeados con clientes reales, no solo ejercicios teóricos.

- Capital semilla y mentoría: Stanford tiene a Sand Hill Road, la calle con mayor concentración de capital de riesgo del mundo. En Paraguay, el fortalecimiento de las redes de inversores y el apoyo corporativo a startups universitarias es vital, se habla en el país del Banco del Emprendedor, pero que ese sea el propósito.

- Cultura del fracaso: en Estados Unidos haber quebrado una startup es visto como una maestría, mientras que en nuestra cultura empresarial latinoamericana, a menudo es estigmatizado.

Las empresas de Stanford comparten un ADN: nacieron en un entorno donde la curiosidad intelectual se encontró con la necesidad empresarial. Esa puerta entre el claustro académico y la necesidad productiva es el activo más valioso de una nación que innova, crece y produce.

Stanford enseña que las universidades no son solo para expedir títulos, sino para fundar las industrias que darán empleo a las próximas generaciones. El desafío está en transformar nuestras aulas en “pits” de soluciones para el mercado global.

Del Pacífico al río Paraguay, la brecha que falta cerrar

Si Stanford es el faro, ¿dónde está situado Paraguay en este mapa de navegación? En los últimos meses, el discurso de varios funcionarios públicos y también de líderes privados se ha llenado de entusiasmo por convertir al país en el próximo “Hub Tecnológico” de Sudamérica.

Las ventajas competitivas están a la vista: energía limpia y barata, una población joven, estabilidad macroeconómica envidiable en la región, espíritu emprendedor, baja carga tributaria, entre otras.

Sin embargo, para pasar de la ppt a la realidad, del business plan a las inversiones, debemos enfrentar una verdad incómoda: fortalecer los cimientos, la institucionalidad, seguridad jurídica, la colaboración, el respeto a la propiedad intelectual.

Para replicar, aunque sea a escala, un ecosistema de innovación, no basta solo con voluntad; aunque es imprescindible, se requiere una arquitectura e inversión. Y hoy, Paraguay enfrenta brechas que son un freno de mano.

Autopista digital con baches

No se puede construir una economía del conocimiento sobre una infraestructura de conectividad intermitente. Si bien la penetración de internet ha crecido, la calidad, velocidad y redundancia de la fibra óptica a nivel nacional siguen siendo un desafío.

Un hub tecnológico requiere latencia mínima y estabilidad absoluta para atraer a grandes jugadores de centros de datos o exportación de servicios TI. Mientras sigamos dependiendo de las salidas de internet limitadas y costosas, la competitividad digital será cuesta arriba.

Crisis del talento para desarrollar el algoritmo

Este es quizás el punto más doloroso. Stanford funciona porque atrae a las mentes más brillantes del mundo y las pule. En Paraguay, el déficit de programadores, ingenieros de datos y expertos en ciberseguridad es alto.

El sistema educativo actual no está produciendo talento a la velocidad que la industria lo demanda. Hay una fuga de cerebros interna: el poco talento senior disponible es absorbido por empresas extranjeras que pagan en dólares y el doble, dejando a las startups locales sin capacidad de maniobra. Necesitamos una reforma educativa agresiva que priorice las ciencias y el inglés técnico desde la base, no solo en la universidad.

Normativa para empresas del siglo XXI (Sandbox)

El marco legal para emprender en tecnología en Paraguay es como intentar correr Fórmula 1 en un hermoso empedrado de Asunción que se combina con las nuevas rutas que conectan varios departamentos.

Nuestra burocracia sigue siendo analógica y por ende no transparente. Los trámites públicos son presenciales e innecesarios en muchos casos, cuando se puede aplicar la revisión post como proceso de control.

Leyes clave como las de protección de datos, identidad digital y marcos flexibles para el capital de riesgo son incipientes o inexistentes. Un inversionista extranjero necesita seguridad jurídica digital, no solo fiscal. No nace aún el concepto del sandbox regulatorio paraguayo.

Paraguay tiene el potencial latente, pero el bono demográfico no dura para siempre y según la Cepal hasta el 2030 se alcanzará su pico para luego iniciar la curva hacia abajo.

Para dejar de ser una promesa y convertirnos en un actor relevante, debemos dejar de hablar de futuro y empezar a vivir en presente y fortalecer la inversión pública, promover las APP, abrir sectores estratégicos a inversión privada. La energía barata atrae máquinas, pero no todo el ecosistema como la educación, conectividad, calidad de vida y leyes modernas, que atrae y retiene creadores.