1,62 millones de transacciones en un día. Black friday rompe récord

El resultado fue sobresaliente. El récord registrado el 29 de noviembre fue de 1.623.500 transacciones, convirtiéndose en el día con mayor cantidad de compras electrónicas en comercios locales.

A esto se suma que, el 28 de noviembre se registraron 1.462.812 operaciones, consolidando dos jornadas consecutivas con volúmenes extraordinarios. Con este evento se superó el umbral de 1,5 millones de transacciones en un solo día, que se tenía registrado anteriormente.

Estas cifras, comparadas con el mismo periodo del 2024, evidencian no solo un crecimiento sostenido de la actividad comercial durante la campaña, sino también una transformación en la conducta de los consumidores, quienes este año realizaron compras más pequeñas pero de manera más recurrente. Este comportamiento queda reflejado en el ticket promedio que cerró en G. 133.069, un monto menor al de años anteriores, pero asociado a un mayor volumen de operaciones.

Predominio del QR y auge del débito

Uno de los datos más relevantes del Black Friday reciente fue la preferencia marcada por los medios de pago digitales inmediatos. Del total de transacciones procesadas, el 52% se efectuó mediante QR, confirmando el posicionamiento de este canal como la opción preferida por los consumidores.

El QR se consolidó no solo como una herramienta conveniente y segura, sino también como un método de pago adoptado por una variedad amplia de comercios, desde supermercados hasta tiendas online, pasando por restaurantes, estaciones de servicio y farmacias.

El 48% restante se repartió entre tarjetas de crédito y tarjetas de débito físicas. No obstante, dentro de este grupo se observó un movimiento significativo: el uso de tarjetas de débito, tanto en formato físico como a través del QR, experimentó un crecimiento importante en comparación con el año anterior.

Aunque el monto total sigue siendo mayor con tarjeta de crédito, la evolución del débito revela una preferencia creciente por medios de pago directos y sin financiamiento, en un contexto en el que los consumidores aprovecharon mayormente descuentos puntuales y promociones de corto plazo.

Este comportamiento se intensificó especialmente durante el segundo día, el 29 de noviembre, cuando las compras con débito superaron a las realizadas con crédito, un dato que marca un giro significativo respecto a ediciones anteriores.

Más de 1,46 millones de transacciones

El análisis de la jornada muestra contrastes interesantes en la forma en que los consumidores se movieron. El 28 de noviembre se observó una fuerte participación del crédito, tradicionalmente asociado a compras de mayor valor o a programas de financiación especiales, cerrando el día con más de 1,46 millones de transacciones, impulsadas por ofertas en electrónica, electrodomésticos y productos de mayor ticket.

Sin embargo, el resultado más sobresaliente fue el récord registrado el 29 de noviembre, con 1.623.500 transacciones, tomando en cuenta la activación de promociones adicionales específicas para medios de pago digitales.

El 30 de noviembre se mantuvo un nivel sólido de operaciones, aunque por debajo de los picos alcanzados en las dos jornadas previas, ya que históricamente el tercer día del evento registra un comportamiento más estable y orientado a compras de reposición o últimas oportunidades.

Rubros que lideraron las transacciones

El análisis por categoría comercial revela que los sectores con mayor volumen de compras fueron aquellos relacionados directamente con el consumo diario y las necesidades básicas.

Los rubros que lideraron las transacciones durante el Black Friday 2025 fueron:

Supermercados y despensas

Estaciones de servicio

Restaurantes

Comercios online

Farmacias y perfumerías.

El protagonismo de estos rubros reafirma la tendencia hacia un consumo más diversificado. El caso de los comercios online merece una mención particular: el comercio electrónico continúa escalando en participación, consolidándose como un canal clave durante grandes campañas de consumo y aprovechando el auge del QR como método de pago.

Los resultados no solo reflejan el dinamismo del comercio minorista, sino también la evolución del sistema de pagos electrónicos en Paraguay con picos registrados de más de 1,6 millones de transacciones en un día, y con un predominio del 52% del QR como medio de pago.

La madurez de los usuarios, la mayor bancarización, la expansión de soluciones tecnológicas y la fuerte presencia de promociones vinculadas a medios electrónicos permitieron que el evento rompiera récords y proyectara una tendencia que probablemente seguirá creciendo en los próximos años.