Transacciones de comercio exterior del país llegan a US$ 32.100 millones

De acuerdo con los datos oficiales del Banco Central del Paraguay (BCP), el comercio exterior del Paraguay sigue creciendo acompañando la dinámica de la economía. Así entre las exportaciones que sumaron US$ 15.535 millones y las importaciones que alcanzaron US$ 16.567 millones, el total del comercio exterior del país totalizó al penúltimo mes del año unos US$ 32.100 millones.

El reporte de la banca matriz detalla que las exportaciones totales del país alcanzaron US$ 15.535 millones en once meses del presente año y que esta suma representa un incremento del 5,6% comparado al acumulado de noviembre del año anterior, realizándose transacciones con un total de 147 países que constituyen los destinos de nuestras exportaciones.

Envíos por rubros

Por tipos de envíos, se destacan las exportaciones registradas que representan el mayor volumen con el 66,8% del total y con un valor de US$ 10.370,6 millones. Dentro de este grupo, se observó que los productos primarios, acumularon US$ 3.438,8 millones, con una baja del 12% respecto al año pasado, principalmente por el desempeño negativo en la soja, compensado en parte por la incidencia positiva del maíz y el resto de semillas y frutos oleaginosos.

También integran este grupo, las manufacturas de origen agropecuario que registraron un incremento del 12,4% con respecto al valor registrado a noviembre de 2024, alcanzando US$ 4.146,3 millones. Este comportamiento se explicó, principalmente, por los mayores envíos de carne y menudencia bovina. Completan este grupo, las exportaciones de manufacturas de origen industrial alcanzaron un valor de US$ 1.670,2 millones, con un aumento del 6,5% interanual.

En cuanto a las reexportaciones aportaron el 26,9% del total y alcanzaron US$ 4.176,1 millones, reflejando un aumento del 17,1%. Por su parte, las otras exportaciones, con una participación del 6,4%, mostraron un aumento del 13,5%, situándose en US$ 988,2 millones

Importaciones siguen creciendo

En lo que respecta al desempeño de las importaciones totales, el reporte de la banca matriz detalla que alcanzaron US$ 16.565,7 millones, con un aumento del 10,8% interanual, registrándose compras desde 182 países que constituyen el origen de las compras externas.

Como resultado, el comercio exterior a noviembre de 2025 presentó un déficit de US$ 1.030,7 millones, mayor al déficit de US$ 242,9 millones registrado a noviembre del año anterior, por el mayor volumen de importaciones, frente a las exportaciones.