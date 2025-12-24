Exportar con nombre propio: así crecieron las marcas paraguayas en 2025

Cuando hablamos de “marcas paraguayas que conquistaron el mundo” en 2025, nos referimos a aquellas que lograron posicionarse en mercados internacionales con identidad propia. Es decir, productos o servicios que se comercializan afuera con su nombre visible, desde etiquetas en góndola hasta presencia en catálogos industriales o plataformas digitales, y que tienen origen productivo en Paraguay.

No se trata simplemente de exportar. Paraguay ha vendido materias primas durante décadas, pero muchas veces sin marca ni reconocimiento de origen. En cambio, en este caso conquistar un mercado implica estar presente con marca paraguaya reconocible, ya sea en consumo masivo o en cadenas B2B.

Para el análisis de este material se consideran marcas internacionales a aquellas que cumplen al menos uno de estos criterios:

Exportan productos o servicios con marca comercial visible de origen nacional .

Tienen operaciones comerciales activas en el extranjero , como distribución formal, acuerdos, franquicias o participación en ferias sectoriales.

Ofrecen bienes o servicios desarrollados desde Paraguay, más allá del volumen exportado.

Se excluyen, en cambio:

Exportaciones de commodities sin marca .

Producción local para terceros bajo marca blanca .

Casos sin visibilidad comercial o sin proyección exterior real.

La diferencia está en la firma. Exportar sin marca es vender materia prima; exportar con nombre propio es posicionar país. En 2025, ese salto fue más visible que nunca.

Paraguay con nombre propio: los datos más recientes

En los primeros nueve meses de 2025, Paraguay consolidó su expansión internacional bajo marcas propias, con más de US$ 350 millones exportados solo en alimentos, según datos de la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex). El crecimiento de este sector fue del 14,3% respecto al mismo período del año anterior, con protagonismo de productos como chía, carne, leche en polvo, yerba mate y bebidas vitaminadas, todos con marca paraguaya visible en góndola o canal especializado.

Como ejemplo, en enero las plataformas sectoriales atendidas por Rediex —que incluyen también autopartes, textil, químico-farmacéutico y forestal— generaron en conjunto US$ 262 millones, un incremento del 17,3% respecto a 2024. La carne lideró el volumen con US$ 159 millones exportados en un solo mes.

A esto se suman nuevos destinos abiertos durante el año. En el primer trimestre de 2025, productos nacionales lograron ingresar por primera vez a 16 mercados, entre ellos Francia, Austria, Uzbekistán, Hong Kong y Estados Unidos. Las operaciones incluyeron envíos de bicicletas eléctricas, cápsulas de gelatina, menudencias, cuero curtido, etanol y filtros para cigarrillos, totalizando más de US$ 6,9 millones.

Paraguay también amplió su visibilidad institucional. En Anuga 2025, una de las ferias más grandes del mundo, 37 empresas nacionales reportaron más de 450 reuniones de negocios y un potencial preliminar de US$ 85 millones en acuerdos comerciales. Este desempeño confirma una tendencia irreversible donde los productos paraguayos ya no compiten solo por volumen, sino por marca, calidad y diferenciación.

Las marcas que se ven: góndola, etiqueta y presencia

Con un criterio de visibilidad internacional, ABC Negocios accedió a una lista de las principales firmas que operan bajo el emblema de “Marca País” en el extranjero, dejando en evidencia el crecimiento operativo y exponencial que varias marcas paraguayas poseen actualmente, representando una vitrina importante de la producción nacional. No todas responden al mismo modelo, pero comparten un rasgo central: no exportan de manera anónima.

En alimentos y bebidas de consumo, el posicionamiento internacional se apoya tanto en volumen como en reconocimiento de marca. Frutika consolidó su presencia regional y extrarregional con bebidas industrializadas, mientras que Pajarito y Selecta mantienen una trayectoria exportadora sostenida en el segmento de yerba mate, con llegada a mercados tradicionales y nichos especializados. Lactolanda, desde el cooperativismo, amplió mercados para leche en polvo y derivados, reforzando la presencia paraguaya en lácteos con valor agregado. En bebidas alcohólicas, Fortín y Otisa avanzaron con rones y derivados de caña hacia mercados externos, incorporando identidad de origen a una categoría históricamente dominada por marcas globales.

En paralelo, la agroindustria y el B2B aportan volumen y sofisticación. Empresas como Codipsa, Knelsen, Alpacasa, Dulsan Orgánica o Hilagro exportan insumos con mayor nivel de procesamiento, mientras que Farmer y Agrozafra refuerzan la presencia del arroz paraguayo en mercados internacionales. Entre otras, Cartones Yaguarete, por ejemplo, renovó por segunda vez su licencia de Marca País, siendo grandes embajadores en Alemania y otros países de la Unión Europea.

También aparecen casos con modelos no tradicionales, y que no están necesariamente sujetos al sello de Marca País. Pulp, por ejemplo, cuenta con producción y comercialización en Estados Unidos bajo un esquema operativo propio, lo que la ubica como ejemplo de internacionalización de marca paraguaya con presencia directa en ese mercado. En cosmética natural, Wembé exporta una parte relevante de su producción orgánica y vegana a destinos como Estados Unidos, Canadá y Australia, mostrando que desde Paraguay también es posible competir en segmentos alineados a tendencias globales de consumo.

El bloque de proteínas animales sigue siendo central. Más allá del peso exportador del complejo cárnico, existen frigoríficos paraguayos que operan con marca propia y habilitaciones internacionales, sosteniendo presencia regular en mercados externos. Firmas como Frigorífico Guaraní, Frigomerc, Frigochaco y Frigopar representan un modelo de exportación donde la visibilidad no pasa por la góndola, sino por la continuidad operativa, los estándares sanitarios y la reputación construida en destinos exigentes.

Otras marcas paraguayas con peso internacional

El mapa de marcas paraguayas con presencia global se amplía más allá de los casos desarrollados previamente. Existen empresas con trayectoria exportadora consolidada que, aun sin protagonismo mediático, operan de forma regular en mercados externos con marca propia visible.

En alimentos procesados, Arcoiris se posiciona como uno de los casos más representativos. Su línea de galletitas y snacks tiene llegada sostenida a mercados regionales y extrarregionales, convirtiéndose en una de las marcas paraguayas de mayor reconocimiento internacional dentro del rubro. En el segmento de yerba mate, además de las marcas ya analizadas, Campesino, Kurupí, Colón e Indega mantienen presencia en múltiples destinos de América, Europa y Medio Oriente, abasteciendo tanto a comunidades tradicionales como a nuevos nichos de consumo.

También se observa actividad internacional en alimentos y bebidas de menor escala, con marcas que avanzan de manera progresiva hacia mercados especializados, así como en azúcar y derivados, donde empresas paraguayas colocan productos con identidad propia en destinos regionales y europeos.

Este conjunto de marcas no responde a un único modelo de internacionalización ni a una estrategia homogénea. Algunas crecieron apalancadas en volumen, otras en diferenciación de producto o tradición, pero todas comparten un rasgo común: exportan con nombre propio, aportando visibilidad real a la producción paraguaya en el exterior.

La inclusión de estos casos ayuda a entender la evolución del mercado y el posicionamiento que las marcas con bandera paraguaya van logrando en los últimos años, confirmando además que la presencia en el mundo de marcas nacionales no se concentra en pocos nombres, sino que se extiende hoy a distintos rubros, escalas y modelos de negocio.

Año bisagra para el modelo exportador paraguayo

Más allá de los casos y sectores analizados, 2025 deja una señal estructural para la economía paraguaya, donde la internacionalización con marca propia dejó de ser marginal y comenzó a incidir en el perfil mismo de las exportaciones.

Los datos relevados por Rediex y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) muestran que Paraguay se acerca a un punto históricamente inédito: el valor de los bienes procesados y manufacturados comienza a equipararse al de las exportaciones primarias tradicionales. Hace dos décadas, el país exportaba casi exclusivamente commodities sin identidad comercial; hoy, una porción creciente del comercio exterior incorpora marca, certificaciones, presentación y continuidad operativa.

Este cambio también se refleja en la capilaridad internacional. Durante este ejercicio, productos paraguayos con marca visible llegaron de manera regular a más de 60 mercados, no solo como operaciones puntuales, sino con repetición de destinos y relaciones comerciales sostenidas. La diferencia es clave: ya no se trata de “entrar” a un país, sino de permanecer y empezar a posicionarse con calidad.

El quiebre más relevante no está en el número de marcas ni en el monto exportado, sino en el abandono progresivo del modelo de marca blanca. Tanto en alimentos como en insumos industriales, Paraguay comenzó a retener una mayor porción del valor agregado, al exportar productos identificables por su origen y su propuesta comercial.

Este proceso no es uniforme ni está cerrado, pero sí marca un antes y un después. En 2025, Paraguay no solo exportó más: exportó diversificado. Y en ese cambio de lógica —del anonimato a la identidad— se juega buena parte del posicionamiento del país en el comercio global de los próximos años.