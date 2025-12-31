Así se construyó el 2025: empresas y líderes que empujaron la economía

Detrás de los indicadores macro, los récords de inversión y los cambios estructurales que atravesó la economía paraguaya en 2025, hubo decisiones empresariales concretas, liderazgos visibles y apuestas estratégicas que hicieron posible ese movimiento. En esta nota reunimos a algunas de las empresas y referentes que pasaron por ABC Negocios durante el año y que, desde sus distintos sectores, reflejan cómo se construye el crecimiento en la práctica: proyecto a proyecto, inversión a inversión, decisión a decisión.

Habitalis: arquitectura con propósito wellness

En un escenario donde la urbanización se acelera, el arquitecto Víctor González Acosta, al frente de GA&W y Habitalis, lidera una transformación profunda en el sector inmobiliario paraguayo.

Su enfoque no se limita a la construcción de estructuras, sino que introduce el concepto de Wellness Design: una filosofía que sitúa la salud y el bienestar emocional en el centro del diseño.

Con ocho edificios propios y casi un millón de metros cuadrados proyectados, la firma demuestra que la calidad de vida urbana depende de la armonía entre la luz natural, la ventilación, la acústica y el contacto con la naturaleza.

Sin embargo, la visión de González Acosta trasciende lo estético para abordar un desafío estructural del país: el déficit habitacional. Con una carencia de aproximadamente 200.000 unidades para el segmento de clase media, González enfatiza en la urgencia de políticas públicas que fomenten el acceso al crédito hipotecario. “El problema no es la falta de voluntad, sino la falta de herramientas financieras”, señala, proponiendo la inyección de capital y la creación de fondos de garantía que permitan a los bancos privados otorgar créditos a largo plazo con cuotas accesibles.

Para Habitalis, el futuro de las ciudades paraguayas debe construirse sobre la base de la sostenibilidad y la inclusión. La arquitectura es vista como una herramienta de transformación social capaz de generar arraigo y bienestar integral.

La empresa, además, busca diseñar edificios que no superen los 40 – 50 departamentos para facilitar la convivencia armoniosa, manteniendo su compromiso y visión de seguir innovando con materiales amigables y diseños que promuevan un “urbanismo humano”, convencida de que una vivienda digna y saludable es el primer paso para una sociedad más equitativa y productiva.

Edelsur: visión y seguridad en la era digital

En el escenario empresarial de Paraguay, Laura Benítez de Becker, presidenta de Edelsur, se consolida como referente importante en el ecosistema tecnológico. Con una visión que combina pasión y disciplina, Benítez ha liderado la transformación de un emprendimiento familiar en una empresa nacional de seguridad integral. Su enfoque no solo busca el éxito corporativo, sino también promover el liderazgo femenino y la formación en carreras STEM.

Bajo su dirección, la empresa ha implementado un enfoque de seguridad 360, integrando soluciones físicas y digitales para proteger los activos más valiosos de las organizaciones: su infraestructura y su información.

Este modelo abarca desde videovigilancia y sistemas de prevención de incendios hasta soluciones avanzadas de ciberseguridad, como SOC (Centro de Operaciones) y SIEM (Gestión de Eventos e Información de Seguridad), respaldadas por marcas premium como Vicarius y su plataforma Paessler PRGT, Firemon, Wazuh, Sophos y SonicWall.

La excelencia operativa de la firma está garantizada por las certificaciones ISO 9001 e ISO 27001, pilares que aseguran la gestión de calidad y la protección de datos bajo estándares internacionales. “No se trata solo de cumplir normas, sino de crear una cultura que valora la seguridad en cada aspecto”, sostiene.

Mirando hacia el futuro, la compañía expande su impacto hacia el sector educativo, instalando laboratorios de vanguardia y potenciando su equipo con ingenieros locales para desarrollar soluciones innovadoras. Edelsur se innova para mantener su compromiso con la evolución tecnológica y la construcción de un entorno digital más seguro y eficiente para el país.

JFC Despacho Aduanero: confiabilidad e innovación

En el escenario del comercio exterior paraguayo, JFC Despacho Aduanero, que forma parte del Grupo Cacavelos, se erige como un referente con el respaldo de 47 años de trayectoria en despachos por aire, mar y tierra.

La empresa fundada por José Félix Cacavelos transitó de ser una pequeña agencia a liderar el mercado nacional, guiada por un lema innegociable: “Tradición de honestidad”.

Hoy, bajo la dirección estratégica de Sebastián Cacavelos, la firma no solo fortalece su legado, sino que acelera su transformación hacia la digitalización y la expansión regional.

El crecimiento de JFC se refleja en hitos clave como su expansión a Ciudad del Este, una apuesta para fortalecer su presencia en los sectores agroindustrial y automotor. Esta visión de “crecer o estancarse” ha llevado a la compañía a operar bajo una modalidad All In, integrando servicios de importación, exportación, maquila y logística integral.

Para Sebastián Cacavelos, el mayor desafío del sector sigue siendo la confiabilidad. Por ello, la empresa ha blindado sus procesos mediante certificaciones internacionales como ISO 9001 y la acreditación como Operador Económico Autorizado (OEA). Estas distinciones avalan un modelo de gestión que prioriza la transparencia y el desarrollo del talento humano, compuesto por casi 100 colaboradores especializados.

La apuesta por la tecnología es otro pilar fundamental. Mediante inversiones en herramientas digitales, JFC busca optimizar la trazabilidad y los tiempos de despacho, adaptándose a las exigencias de un mercado globalizado.

Con la mirada puesta en el futuro, Cacavelos enfoca su liderazgo en la dirección estratégica, con el objetivo de consolidar el impacto del Grupo Cacavelos —que hoy emplea a más de 200 personas— y seguir contribuyendo al desarrollo económico y la modernización del comercio exterior en Paraguay.

Universidad Americana: formación global para el cambio

En un entorno laboral que evoluciona a pasos acelerados, la Universidad Americana (UA) se abre espacio como un motor de apoyo a la transformación. Bajo el liderazgo de Sergio Duarte, como su rector, la institución impulsa un modelo de gestión que combina la agilidad empresarial con un profundo compromiso social, orientado a formar líderes preparados para los desafíos del futuro.

La propuesta educativa de la UA se fundamenta en tres pilares estratégicos: empleabilidad, internacionalización y tecnología, sostiene Duarte. “Preparamos estudiantes para los desafíos reales del mundo laboral, combinando conocimientos sólidos con experiencias prácticas”. Este enfoque se traduce en programas actualizados constantemente mediante el diálogo con el sector productivo y la participación de referentes empresariales en sus consejos académicos.

La innovación tecnológica es transversal en la UA. El uso de simuladores, laboratorios virtuales y plataformas interactivas enriquece el aprendizaje, posicionando a la universidad como un referente en educación online de alta calidad. Asimismo, la internacionalización permite a los alumnos acceder a dobles titulaciones, intercambios en Europa y Latinoamérica, y metodologías colaborativas globales.

A través de su Centro de empleabilidad y Programas de formación emprendedora, la Americana no solo conecta a los estudiantes con su primer empleo, sino que los motiva a crear sus propios proyectos. “Queremos que nuestros egresados no tengan solo un título, sino las habilidades y confianza para marcar la diferencia”, enfatizó Duarte.

Pharma Industries SA: pioneros del cannabis medicinal

En el panorama de la innovación farmacéutica paraguaya, Pharma Industries SA se destaca como la empresa pionera que ha transformado el potencial del cannabis medicinal en una realidad industrial con estándares globales.

Bajo el liderazgo de su CEO, Shawn Vahdat, y con el respaldo del Dr. Oscar Vicente Scavone, la compañía ejecutó una inversión superior a los US$ 10 millones para consolidar un modelo de negocio que une ciencia, tecnología y rigor regulatorio.

El corazón de su operación es una planta de alta complejidad en Asunción, diseñada bajo estrictas normas europeas de Buenas Prácticas de Manufactura (GMP). Esta infraestructura permite operar mediante una integración vertical, controlando con precisión cada etapa: desde el cultivo controlado y la extracción hasta la formulación de productos terminados como gotas, jarabes y cremas tópicas. Este modelo asegura una trazabilidad total y una calidad constante, factores críticos para competir en mercados internacionales de alta exigencia como Europa y Brasil.

Más allá de la producción, Pharma Industries asume un papel educativo para derribar los tabúes culturales que aún persisten en la región. Al basarse estrictamente en evidencia científica y alianzas con centros de investigación, la empresa busca posicionar al cannabis medicinal como una herramienta terapéutica legítima y segura, siempre bajo supervisión profesional.

La compañía proyecta convertir a Paraguay en un hub regional de fabricación y exportación regulada. Al integrar investigación científica de vanguardia y una visión escalable, Pharma Industries no solo abre nuevas fronteras económicas, sino que garantiza el acceso a tratamientos innovadores que mejoran la calidad de vida de pacientes locales y globales.

Inmobiliaria del Este: apuesta por democratizar la tierra

Con más de cinco décadas de trayectoria, Inmobiliaria del Este (IDESA) se ha consolidado como un actor fundamental en la configuración del paisaje urbano paraguayo.

Fundada con una visión estratégica que permitió identificar zonas de expansión antes de que fueran centros urbanos, la compañía hoy lidera el mercado mediante la democratización del acceso a la tierra y una adaptación constante a las nuevas demandas inmobiliarias.

Bajo la gerencia general de Eduardo Quiroga, la firma no solo comercializa lotes, sino que diseña comunidades integradas que fomentan el arraigo y el crecimiento económico local. “Es un negocio que se construye imaginándote cómo va a ser el futuro”.

El modelo de IDESA se basa en una “paciencia estratégica” y la lectura anticipada del territorio. Con presencia en más de 70 municipios y oficinas en puntos clave como Ciudad del Este, Encarnación y Coronel Oviedo, la empresa ha pasado de los loteamientos tradicionales a proyectos de vanguardia, incluyendo barrios cerrados, desarrollos verticales y edificios corporativos.

Para Quiroga, el urbanismo es una herramienta de desarrollo: un loteamiento formal transforma tierras improductivas en recursos fiscales para los municipios, potenciando la inversión pública.

La empresa apuesta por el desarrollo de ciudades intermedias y corredores logísticos para evitar la migración forzada hacia las grandes urbes. Con el respaldo de su solidez histórica y un enfoque en la alianza público-privada, Inmobiliaria del Este sigue creando condiciones para que cada paraguayo pueda invertir y crecer en su propia tierra, construyendo hoy el país de las próximas décadas.

Teisa: el poder de la conexión

En el vertiginoso mundo de la tecnología, pocas empresas logran mantenerse a la vanguardia, y Teisa lo consiguió durante casi cuatro décadas, con 5.000 clientes conformes y más de 8.500 km de fibra óptica, sosteniendo una buena parte del ecosistema digital paraguayo.

Bajo el liderazgo de su fundador, Jaime Egüez, la compañía ha evolucionado de un audaz emprendimiento familiar a finales de los 80 a convertirse en un pilar estratégico.

Su historia es un testimonio de anticipación, habiendo sido pioneros en la instalación de fibra óptica y conectividad empresarial cuando estas soluciones eran apenas una promesa en el horizonte local. En 1999 rompió esquemas y desafió el monopolio de Copaco al presentar los servicios de redes: “Fue un salto al vacío”, comenta Egüez.

En el centro de la evolución de la empresa hay una convicción firme: la innovación no es una estrategia, sino una forma de estar en el mundo, y Egüez no lo plantea como una consigna de marketing sino como un principio operativo que marcó el rumbo.

Hoy, la empresa no solo ofrece infraestructura, sino que lidera la implementación del Internet de las Cosas (IoT), permitiendo que “las cosas hablen”. Mediante sensores y la red, Teisa ofrece soluciones críticas que permiten monitorear desde la cadena de frío de alimentos hasta activos en zonas remotas como el Chaco, todo en tiempo real y con eficiencia energética.

Más allá de los dispositivos, la ventaja competitiva de Teisa radica en la confianza y el desarrollo de soluciones propias que garantizan la independencia tecnológica. Con un equipo de estrategia que explora permanentemente nuevos espacios de innovación, la empresa se posiciona como un socio clave para la transformación digital del país.

Teisa sigue demostrando que la tecnología es, ante todo, una herramienta para mejorar la calidad de vida, acercar brechas y fortalecer el desarrollo nacional.

UCP: una marca educativa de prestigio y calidad internacional

La Universidad Central del Paraguay (UCP) celebra la aprobación del 59,17% de inscriptos en el Examen Nacional de Revalidación de Diplomas Médicos (REVALIDA), acreditando una estrategia educativa orientada a la calidad, la internacionalización y la generación de oportunidades profesionales reales en mercados altamente competitivos.

El éxito de la UCP se apoya en un modelo formativo que combina innovación curricular, metodologías activas y una política de acompañamiento que se extiende más allá del egreso.

La universidad entiende que competir en escenarios profesionales internacionales requiere una sólida formación de base, preparación específica, seguimiento y acompañamiento institucional en instancias clave como los exámenes de revalidación con enfoque a los resultados.

“Las pruebas del REVALIDA no son solo un examen: representan una puerta de acceso a oportunidades profesionales concretas en el exterior. Nuestro compromiso es acompañar a cada egresado con herramientas, orientación y confianza para que pueda atravesarla con éxito”, afirma el Mag. Ing. Luis López Lafuente, Vicerrector de la UCP.

El REVALIDA, administrado por el Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), es un filtro clave para médicos formados en el exterior. Consciente de su impacto estratégico, la UCP incorporó la preparación para este examen como parte central de su propuesta de valor, fortaleciendo su atractivo para estudiantes que proyectan su carrera en Brasil. En la etapa práctica del REVALIDA 2025/1, más de 250 egresados de la UCP lograron la aprobación, consolidando una curva de crecimiento sostenido desde el año 2021.

El impacto de esta estrategia se materializa en trayectorias de logro verificables. El Dr. João Bueno, egresado de la UCP, aprobó ambas fases del REVALIDA, respaldado por una formación académica rigurosa desde el primer semestre, recursos pedagógicos de alto nivel y un acompañamiento institucional durante de toda su carrera. “La aprobación fue la confirmación de que todo lo que entregué, valió la pena”, afirma Bueno.

Estos resultados refuerzan el posicionamiento de la Universidad Central del Paraguay como una marca educativa orientada más allá de los indicadores académicos. La UCP apuesta a un modelo sostenible de calidad educativa que fortalece su marca institucional y proyecta a sus egresados bajo estándares internacionales.

Bancop: el banco del productor que alimenta al mundo

Fundado con el ADN de 29 cooperativas de producción, Bancop SA ha consolidado una trayectoria de más de una década como un aliado estratégico e incondicional del sector productivo que alimenta al mundo.

Desde su apertura en julio de 2012, la entidad ha logrado romper paradigmas en el sistema financiero nacional; nace con el propósito claro de acompañar a los productores no solo en los momentos de auge, sino especialmente durante los ciclos de desafíos económicos.

Bajo la gestión de su gerente general, Dimas Ayala, el banco ha pasado de ser un proyecto gestado en la Fecoprod a convertirse en una institución robusta que conecta a más de 1,5 millones de personas a través de un ecosistema digital seguro.

La innovación y la inclusión financiera son pilares que distinguen a Bancop en el mercado. Su rol como patrocinador ha sido histórico, liderando la integración de cooperativas y entidades de medios de pago electrónicos (Empes) al Sipap, lo que le ha valido el reconocimiento internacional con tres premios de Fintech Americas en 2021, 2023 y 2025.

Esta vocación de servicio se traduce en una participación del 55% como el mayor banco patrocinador a nivel nacional, facilitando el acceso a servicios financieros a sectores históricamente postergados.

Con la mirada puesta en el futuro, Bancop destina el 70% de los recursos de inversión de la institución a tecnología, innovación y ciberseguridad. Mediante herramientas de biometría y una metodología de “escucha activa”, la institución busca eliminar fricciones y garantizar una experiencia del cliente de excelencia.

Con un patrimonio que ya supera los US$ 75 millones, 35.000 clientes directos, calificación de riesgo estable AA-PY y presencia en 16 agencias, Bancop sigue conectando las necesidades de financiamiento con las oportunidades de los agronegocios y permaneciendo junto al productor en los momentos más críticos.

Coca-Cola Paresa: 60 años refrescando al Paraguay

El 13 de mayo de 1965 Paraguay vivió un hito industrial, se sirvió la primera Coca-Cola producida en el país, marcando el inicio de una historia que cumplió seis décadas de impacto transformador.

Paraguay Refrescos SA (Paresa), parte del grupo Embotelladora Andina, mira hacia atrás con orgullo, proyectando un futuro de crecimiento sostenido. Bajo la dirección de su gerente general, Francisco Sanfurgo, la compañía reafirma su rol como uno de los principales motores económicos del país, y se destaca entre los mayores aportantes al fisco (DNIT).

La apuesta de Paresa por Paraguay es tangible y ambiciosa: la firma ha anunciado un plan de inversiones que supera los US$ 80 millones para los próximos cinco años (US$ 40 millones en el 2025).

Estos recursos se destinan a la modernización tecnológica (55% de la facturación fue a través de canales digitales), la transformación digital y la expansión de la capacidad operativa, incluyendo nuevas líneas de producción y un centro logístico de vanguardia.

“Nuestra visión es seguir construyendo un futuro más sostenible e inclusivo junto con Paraguay”, afirma Sanfurgo, destacando que la empresa genera más de 2.300 empleos directos, un impacto indirecto con 27.000 empleos y beneficia a una red de 52.000 clientes activos, donde el 75% son pequeños comercios.

La sostenibilidad es el otro gran pilar de su gestión, a través de su agenda de impacto social y ambiental y su planta Circular Pet, clave en la producción de botellas hechas 100% con material reciclado. La compañía también lidera iniciativas críticas como el cuidado del agua, el empoderamiento económico y capacitación de las mujeres y jóvenes y la promoción de una economía circular.

Mediante programas de reciclaje y el fortalecimiento de las cadenas de recolección, Coca-Cola Paresa busca cerrar el ciclo de sus envases, demostrando que la eficiencia industrial y la responsabilidad ambiental pueden caminar juntas.

Así la empresa continúa consolidándose como un referente de innovación y sostenibilidad, ratificando su compromiso de refrescar a los paraguayos y marcar una diferencia positiva en las comunidades donde opera con su red de más de 1.000 proveedores, siendo el 60% industria nacional.

Nestlé Paraguay: número 1 en marcas líderes y hub global de servicios

Con más de 70 años de presencia en el mercado local y con marcas icónicas como Nescafé, Nido, Nestum y Moca, Nestlé, la empresa número 1 de alimentos y bebidas en el mundo, trasciende su rol tradicional para convertirse en una plataforma estratégica de exportación de talento profesional.

Desde 2018, la compañía apostó por el país como sede del Nestlé Business Services (NBS) Latam, un centro de servicios compartidos que hoy opera bajo el régimen de maquila, empleando a más de 1.000 jóvenes paraguayos y brindando soporte a 21 países de América y Europa.

Bajo la dirección de su Country Manager, Lizzie Kennedy, Nestlé ha invertido más de US$ 8 millones para consolidar esta “fábrica de talentos” en Asunción. “La operación que desarrollamos desde Paraguay demuestra que el país no solo tiene la capacidad de exportar talento, conocimiento e innovación, sino también de integrarse a la economía global con soluciones de alto valor”.

Para la firma, el éxito de NBS Latam radica en la capacidad de formación. Kennedy enfatizó que la empresa no solo contrata, sino que crea semilleros mediante alianzas público-privadas para preparar a los jóvenes desde la etapa escolar y universitaria. “Paraguay tiene una oportunidad única gracias a su población joven, pero debemos invertir en su capacitación hoy para capitalizar ese potencial en el futuro”.

Su gestión combina la excelencia de sus marcas de consumo masivo con una visión de país que promueve la formalización, la trazabilidad y la innovación. Así, la compañía se consolida como un referente de cómo una multinacional puede integrar a Paraguay en las cadenas de valor globales, transformando el talento local en un activo de exportación de clase mundial.

Electroban: innovación y desarrollo regional

En el competitivo mercado del retail paraguayo, Electroban Saeca se destaca como un caso de éxito que desafió el modelo tradicional de centralización. Nace en 2007 en Villarrica, y la empresa inició un viaje ambicioso: llevar electrodomésticos, muebles y tecnología a comunidades históricamente desatendidas.

Bajo la presidencia de Hamza Damani, esa visión local se ha transformado en una potencia con más de 35 sucursales que cubren 200 distritos del país, impactando en la calidad de vida de miles de familias.

Electroban, con un equipo de más de 7.000 colaboradores directos y 1.000 asesores comerciales ha cimentado su éxito en un modelo de gestión que prioriza el conocimiento profundo del cliente, la formación de talento interno, financiación directa y el impulso de su marca propia HD Play, con 10 años de garantía.

Para Damani: “La clave reside en un liderazgo colaborativo y una escucha activa, permitiendo que la empresa se adapte con agilidad a las necesidades de un consumidor cada vez más exigente”. Esta filosofía de cercanía se traduce en una red que opera desde el centro del país hacia afuera, consolidando una identidad propia basada en la confianza y la coherencia.

La innovación tecnológica también ha sido un motor fundamental. Electroban ha logrado integrar con éxito la omnicanalidad, combinando su robusta presencia física con canales digitales de última generación que representan una porción significativa de sus ventas. Esta transformación permite a los clientes interactuar con la marca a través de diversos puntos de contacto, sucursal, vía web o mediante asesores móviles.

Electroban se ha mantenido resiliente y con visión estratégica, combinando tecnología, empatía y una logística eficiente, capaz de transformar una idea local en una marca de relevancia nacional que impulsa el desarrollo regional y el bienestar del hogar paraguayo.

Estudio Beconi: respaldo legal para el sector productivo

En un mercado globalizado donde la complejidad legal y administrativa define el éxito de los negocios, el Estudio Beconi celebró un cuarto de siglo consolidándose como un aliado estratégico integral.

Lo que inició como un despacho jurídico tradicional fundado por el Dr. Fernando Beconi, ha evolucionado a una plataforma multidisciplinaria que combina el derecho con la consultoría contable, administrativa, medioambiental y de comercio exterior, atendiendo a sectores que van desde la agroindustria hasta la construcción.

El diferencial de Estudio Beconi radica en su capacidad para interpretar la evolución del derecho comercial paraguayo. Para Beconi, la normativa nacional ha dado pasos gigantes hacia la modernización, integrando estándares internacionales que hoy permiten a Paraguay ser un destino atractivo para la inversión. No obstante, advierte que el desafío persiste en la interpretación judicial: “Necesitamos jueces con mentalidad comercial para que la seguridad jurídica sea el motor real de la competitividad”, afirma.

Fernando Beconi también preside la Cámara de Comercio Ítalo-Paraguaya con el propósito de aprovechar la posición geoestratégica del país: “Va mas allá de las cifras comerciales de los dos países, sino el potencial de los dos bloques: Unión Europea y Mercosur”.

Como impulsor del Club de Profesionales, Beconi lidera un espacio de pensamiento que promueve la actualización constante. Desde este foro, se fomenta la adopción de tecnologías, esenciales para digitalizar procesos, eliminando la obsolescencia del papel. Además, el Club colabora activamente con el sector público en el desarrollo de instrumentos financiero-jurídicos que optimizan la gestión tributaria y la transparencia estatal.

Para el Estudio Beconi, su mayor activo es el conocimiento, bajo la premisa de que la educación es la raíz del éxito y la abundancia.

Cellshop: la marca que mueve fronteras

Lo que comenzó en 2003 como un pequeño local de 12 metros cuadrados dedicado a accesorios para celulares, hoy es un actor clave del retail que mueve el ritmo comercial de la Triple Frontera.

Cellshop, bajo la visión de su fundador Jorbel Griebeler, ha recorrido un camino de transformación constante, pasando de la venta de carcasas y baterías a gestionar un ecosistema de más de 100 departamentos que incluyen tecnología, moda, artículos de pesca y marcas propias. Esta evolución es fruto de una filosofía que prioriza la experiencia del cliente y la profesionalización del comercio fronterizo.

El crecimiento de la firma ha trascendido los límites de Ciudad del Este. La marca fue pionera al expandirse hacia Brasil bajo la normativa de Duty Free en Foz de Iguazú y establecer presencia en el aeropuerto internacional, acercando el potencial de Paraguay a compañías globales. Cuenta con cerca de 1.000 colaboradores, 15.000 clientes diarios promedio y marcas propias como JOOG, Hydrant y Choice.

Sin embargo, la apuesta más audaz es la megaconstrucción de 53.000 metros cuadrados en Ciudad del Este. Este proyecto, cuya inauguración está prevista para el 2026, promete ser un polo multifuncional comercial con centro de eventos, patio de comidas y espacios culturales, diseñado para “darle una nueva vida” a la ciudad.

Cellshop se consolida como una empresa que ha sabido adaptarse con visión estratégica. Para Griebeler, el éxito radica en la capacidad de soñar en grande y ejecutar con disciplina, mientras mantiene el compromiso de convertir a la frontera no solo en un destino de compras, sino como un centro de entretenimiento y cultura de clase mundial.

Laboratorio Éticos: Lipoless y la innovación paraguaya

En un año marcado por avances científicos significativos, Laboratorio de productos Éticos reafirmó su posición como pionero de la industria farmacéutica paraguaya. Su hito, Lipoless, convierte a Paraguay en referente regional en el abordaje de la obesidad.

Este tratamiento, que no es de venta libre, desarrollado localmente a base de tirzepatida, no solo representa un salto tecnológico, sino un cambio de paradigma: tratar la obesidad como una enfermedad crónica y compleja, y no meramente como una cuestión estética.

Las estadísticas son alarmantes, el 69% de la población paraguaya padece sobrepeso u obesidad, y Lipoless ofrece una opción terapéutica de vanguardia y accesible, producida bajo los más altos estándares biotecnológicos en plantas especializadas. “Queremos que la obesidad se vea como lo que es: una condición que multiplica riesgos de diabetes y enfermedades cardiovasculares, y que debe tratarse con rigor científico”, señala Marcos Pereyra, gerente de Marketing de Laboratorio Éticos.

La trayectoria de Eticos, que se inicia en 1984, está marcada por la introducción de terapias disruptivas, desde la llegada del omeprazol décadas atrás hasta la producción actual de moléculas complejas, demostrando capacidad de adaptación y visión de futuro constante. Hoy, la apuesta por la biotecnología local permite reducir la dependencia de importaciones y proyectar a la industria nacional hacia mercados globales exigentes.

Eticos se enfoca en la educación sanitaria y en colaboración con el sistema público, busca que se incorporen estos tratamientos al alcance de quienes más los necesitan, consolidando una nueva cultura de salud.

El laboratorio no solo celebra su historia y sus hitos, sino su compromiso de seguir innovando para transformar la salud pública y mejorar la calidad de vida de los paraguayos mediante ciencia de clase mundial made in Paraguay.

Vitrium Capital: “el real estate inteligente”

En la última década, el horizonte urbano de Asunción ha experimentado un cambio radical, impulsado por desarrolladores que han sabido leer las nuevas demandas del mercado.

Entre ellos se destaca Vitrium Capital, una firma que, bajo el liderazgo de su fundador y CEO Federico Gagliardo, ha inyectado una dosis de pensamiento tecnológico al tradicional sector del ladrillo.

Con una trayectoria forjada previamente en gigantes como Microsoft y Apple, Gagliardo ha impreso en la compañía una cultura de eficiencia, escalabilidad y diseño que definen su propuesta de “real estate inteligente”.

Para Vitrium Capital, Paraguay representa un territorio fértil no solo por su estabilidad macroeconómica, sino por una demanda creciente de viviendas que equilibran ubicación, tecnología y sostenibilidad.

La empresa ha materializado proyectos emblemáticos: 01 Mburucuyá, 01 Las Mercedes, 01 Villa y 01 Sync, que suman 270 unidades diseñadas para un público que busca modernidad y funcionalidad. “No construimos solo metros cuadrados; creamos espacios que responden a la experiencia del usuario y al confort ambiental”, explica Gagliardo, resaltando que la tecnología —desde la domótica hasta la eficiencia energética— es un pilar innegociable en sus desarrollos.

El impacto de la desarrolladora trasciende la obra física; dinamiza un ecosistema de servicios conectados que incluye desde proveedores de domótica hasta brokers locales, elevando la vara del mercado inmobiliario asunceno.

Con la mirada puesta en los próximos meses, Vitrium Capital evalúa expandir su portafolio hacia segmentos premium con unidades de mayor metraje y amenidades exclusivas, similar a los que ha desarrollado en Montevideo.

La firma desembarcó en el país en 2017, apostando por Paraguay como un destino confiable para la inversión regional, y posicionando a Vitrium Capital como un actor clave en la construcción de una Asunción más moderna, tecnológica y conectada con las tendencias globales del siglo XXI.

Campestre SAE: conecta a Paraguay con la región

En el neurálgico Km 10 de Ciudad del Este, Campestre SAE se erige como un eslabón crítico para el comercio exterior paraguayo. Con 26 años de trayectoria, 130 depósitos verticales proyectados y una infraestructura de 190.000 m², la empresa se ha expandido bajo el liderazgo de su fundador y presidente, Ever Rojas, pasando de ser un depósito aduanero a un centro logístico clave del Cono Sur.

“Campestre ha evolucionado acompañando las necesidades y tendencias a nivel global de logística y comercio internacional”. Esta transformación es el resultado de una filosofía basada en la disciplina, el conocimiento profundo del rubro y la anticipación a los cambios en los flujos comerciales.

La eficiencia operativa se apoya en una plataforma propia de control de mercaderías y una constante actualización tecnológica. En un sector donde la precisión es vital, la firma integra soluciones digitales para el monitoreo de carga y gestión de software, asegurando que el tránsito hacia Brasil y otros mercados regionales sea fluido y seguro.

Para Rojas, la clave no reside solo en la magnitud de las instalaciones, sino en la “humanización” del entorno automatizado, manteniendo un firme compromiso con la generación de empleo inclusivo.

Más allá de la logística, la empresa se destaca por su modelo de sostenibilidad y responsabilidad social. Con la implementación de sumideros naturales para la gestión de aguas nativas y la reforestación con especies, Campestre SAE demuestra que el desarrollo industrial puede convivir en armonía con el medio ambiente.

La firma se consolida como un agente anticipatorio y ante la llegada de nuevos patrones de comercio global, reafirma su compromiso de seguir moviendo las fronteras del Paraguay, transformando cada desafío en una oportunidad para fortalecer la competitividad del país en el escenario internacional.

Eko: la tecnología lo hace simple

En apenas cuatro años y un millón de descargas, Eko, la billetera digital de Banco Familiar, ha logrado lo que a muchas instituciones les toma décadas: transformar la relación de los paraguayos con su dinero.

Comenzó como un proyecto estratégico de digitalización y hoy se consolida como una de las plataformas financieras más dinámicas y robustas del país, que ha obligado a la empresa a reinventarse constantemente para estar a la altura de sus usuarios.

Bajo la dirección de Fabio Najmanovich, gerente de Consumo y Banca Digital, Eko dio un salto tecnológico definitivo, representando un cambio estructural en la arquitectura de la aplicación para ofrecer una experiencia más fluida, segura y personalizada.

“Eko creció mucho más rápido de lo que esperábamos; nos permitió duplicar la cantidad de clientes de Banco Familiar y el desafío de repensar nuestros procesos para mantener la estabilidad y la calidad que la gente valora”, comenta Fabio.

La fortaleza de Eko reside en su capacidad para equilibrar la agilidad de una fintech con la solidez de una entidad con más de medio siglo de trayectoria como Familiar. Este respaldo le permite ofrecer un ecosistema integral incluyendo herramientas de ahorro, crédito y gestión inteligente de gastos, bajo una premisa innegociable: la simplicidad .

Mientras el mercado se satura de opciones, Eko apuesta por un crecimiento controlado, centrado en la consistencia y con la mirada puesta en la inclusión financiera real, reafirmando que el futuro de la banca no está en la complejidad, sino en soluciones inteligentes que se integran naturalmente desde la palma de la mano.

Por su parte, César Cáceres CTO de Banco Familiar, sostiene que la base tecnológica robusta de Eko integra analítica de datos, IA y automatización, permitiendo impulsar nuevas líneas como Eko Negocios para emprendedores y microempresas, todo desde la misma app.

Giselle Ramírez: de una alcancía a las neurofinanzas y la IA

La historia de Giselle Ramírez es un manifiesto sobre el poder de la innovación paraguaya para trascender fronteras. A sus 31 años, ha logrado hitos que posicionan al país en la élite de la innovación global: ganadora de NASA Space Apps en Madrid, becaria Chevening y YLAI y reconocida por el MIT Technology Review como “Mujer Visionaria de América Latina”.

Su trayectoria no es solo una acumulación de galardones, sino la evolución de una visión que utiliza la tecnología como herramienta para el bienestar financiero a gran escala. Las cifras confirman el problema: 55% de colaboradores utilizan 3 horas semanales para lidiar problemas financieros y el 76% se sienten afectados (PwC).

Desde sus raíces en una familia emprendedora, Giselle entendió que emprender significa resolver problemas reales. Su enfoque se centra en el bienestar financiero, una causa que la llevó a desarrollar Más Money, una plataforma que combina aprendizaje, metas financieras y un coach de IA personalizado, impactando a 750.000 personas.

“Mi propósito es seguir creando soluciones que impulsen el bienestar integral”. Este compromiso se materializa con el Primer Sello de Bienestar Financiero, una certificación pionera en Latinoamérica diseñada para que las empresas midan y certifiquen la salud económica de sus colaboradores.

Giselle representa una generación de jóvenes paraguayos que no se acomodan con el éxito local, sino que buscan impactar globalmente desde tierra guaraní. Su liderazgo, compartido con su compañero de vida y desafíos, Abel Ledezma, se basa en la resiliencia y la curiosidad constante por áreas donde aún queda mucho por construir.

Giselle es un llamado a la acción para el ecosistema emprendedor nacional: creer en la capacidad de crear desde Paraguay para el mundo, demostrando que la grandeza de una nación se mide por la audacia de su gente para innovar con propósito.

Hub.8: redefine el skyline del Este

Ciudad del Este atraviesa una etapa de madurez económica sin precedentes, y en el corazón de esta transformación se construye Hub.8, el proyecto más ambicioso de la desarrolladora Green Paraná, que ha consolidado hasta el momento una inversión del grupo por US$ 50 millones y proyecta a 5 años US$ 70 millones adicionales.

Con 21 pisos, 200 oficinas premium y 300 empleos directos, Hub8. no representa solo una obra arquitectónica de estándares globales, sino el símbolo de una nueva centralidad empresarial en el Km 8, un área que concentra inversiones, talento y oportunidades estratégicas en Alto Paraná.

Bajo el liderazgo de Fernando De Cevallos, presidente de Green Paraná, la firma ha consolidado 15 años de trayectoria apostando por la innovación. Para De Cevallos, Hub.8 representa el “momento histórico” que vive la ciudad. “El futuro no se espera, lo tenemos que construir nosotros”, afirma el ejecutivo, cuyo estilo de gestión se caracteriza por anticiparse a los patrones del mercado.

El proyecto, diseñado por el arquitecto Mauro Remonato, trasciende el concepto de oficinas tradicionales para ofrecer un ecosistema de relaciones: incluye espacios de coworking, salas de reuniones de última generación y terrazas gastronómicas que fomentan el net-working al más alto nivel.

La propuesta de Green Paraná se apoya en tres pilares: diseño vanguardista, conectividad y sostenibilidad. Hub.8 ha sido concebido para ser un punto de encuentro donde convergen corporaciones locales, multinacionales y profesionales independientes, elevando la vara de la oferta inmobiliaria en la región.

Su ubicación estratégica lo posiciona en un nodo logístico y comercial clave, facilitando la circulación y el intercambio entre equipos de alto rendimiento.

Green Paraná dinamiza el entorno urbano y lidera la construcción de una Ciudad del Este moderna, abierta al mundo y preparada para los desafíos del mañana, con un proyecto que se convierte en el ícono de una ciudad que ha dejado de ser solo un punto de paso para convertirse en un destino corporativo de referencia regional.

Shopping Mariano: primer centro urbano de Central

Al cumplir 15 años de trayectoria, el Shopping Mariano inicia una transformación que lo posiciona como el primer gran centro urbano del departamento Central. Bajo la gestión de Penta SA, del Grupo Azeta, el complejo ubicado sobre la estratégica Ruta Transchaco duplicará su extensión física, evolucionando de un centro comercial tradicional a un ecosistema que fusiona comercio, entretenimiento, residencias y oficinas corporativas en un solo lugar.

Este ambicioso plan responde al crecimiento de la ciudad de Mariano Roque Alonso, que hoy demanda soluciones urbanas más complejas y eficientes. Según Santiago Lantermino, gerente general de Penta SA, el proyecto busca anticiparse a las necesidades de una población que valora la cercanía y la calidad de vida. La integración de viviendas y espacios de trabajo alrededor del predio del shopping no solo optimiza el tiempo de los ciudadanos, sino que establece un nuevo estándar de urbanización ordenada y sostenible para el país.

La expansión traerá la llegada de nuevas marcas internacionales, renovación de locales comerciales, una oferta gastronómica ampliada, áreas residenciales y corporativas y servicios de vanguardia que dinamizarán la economía local.

Con esta inversión, el Grupo Azeta reafirma su rol como motor de desarrollo, transformando a Mariano en un nodo estratégico de negocios y convivencia. La propuesta se consolida como un hito de planificación urbana que proyecta a Mariano Roque Alonso hacia un futuro de modernidad, eficiencia y dinamismo económico, marcando un antes y un después en la infraestructura comercial del departamento Central.

Coomecipar: liderazgo y resultados sólidos

Con más de medio siglo de trayectoria, la Cooperativa Coomecipar consolida su posición como un referente indiscutible del sistema financiero y cooperativo paraguayo con un incremento del patrimonio del 8,56%, una elevada calificación de riesgo de pyAA con tendencia estable y la transformación digital como un eje estratégico.

La entidad no solo ha logrado mantener la más alta calificación de riesgos del sector, sino que lidera los indicadores de rentabilidad de activos, combinando una gestión eficiente con una visión de impacto social que beneficia a miles de profesionales de la salud y sus familias.

Bajo una estrategia de sostenibilidad y adaptación constante, Coomecipar registró en el último ejercicio un crecimiento alineado al dinamismo del sector, que a nivel nacional incrementó sus activos en un 7,39%. Para la cooperativa, estos resultados son el fruto de una administración responsable y de una escucha activa a las necesidades de su base social.

“El crecimiento económico debe ir acompañado de un desarrollo humano y social inclusivo”, sostienen desde la institución, resaltando que sus excedentes se reinvierten en servicios de salud, educación financiera y asistencia en emergencias.

De cara al futuro inmediato, la hoja de ruta de Coomecipar es ambiciosa. El plan estratégico incluye hitos operativos como la ampliación de la cobertura horaria de su Agencia Digital y la habilitación de nuevas sucursales. Asimismo, la apuesta por el sector salud se refuerza con el traslado del Laboratorio SPS a su Casa Central y la ampliación de la Clínica SPS.

Con estas acciones, la cooperativa no solo busca optimizar la experiencia del asociado a través de la tecnología, sino también ratificar su compromiso histórico con el bienestar integral y la modernización del modelo cooperativo en Paraguay.

Ferrex: afianza su expansión estratégica

Con una inversión superior a los US$ 2 millones, Ferrex cierra el año consolidando su presencia en el Departamento Central con la apertura de su sexta tienda, ubicada estratégicamente en el corazón comercial de San Lorenzo, cumpliendo su meta: abrir una tienda por año.

Este nuevo local de 2.000 metros cuadrados no es solo un punto de venta, sino el reflejo de una estrategia de expansión que combina el análisis técnico territorial con una profunda lectura de los hábitos de consumo de las familias paraguayas.

Con un surtido de más de 25.000 productos, la firma reafirma su liderazgo en el segmento de autoservicio asistido, facilitando el acceso a soluciones para la construcción, el jardín y el hogar.

Bajo la guía del gerente de operaciones, René Murillo, Ferrex ha diseñado un modelo de crecimiento operativo que prioriza la cercanía, la eficiencia logística y la digitalización.

La elección de San Lorenzo responde a la necesidad de estar presente en uno de los núcleos urbanos más dinámicos del país, ofreciendo una experiencia de compra técnica pero amigable. “Nuestra meta es brindar al Paraguay una tienda por año”, afirma Murillo, subrayando que cada apertura es una oportunidad para generar empleo formal y dinamizar la economía local.

La proyección de Ferrex para los próximos años es clara: un crecimiento progresivo basado en oportunidades reales de desarrollo. La empresa no solo evalúa la densidad poblacional, sino también la infraestructura y la logística de cada nueva ubicación para garantizar una oferta competitiva.

Al integrar tecnología en sus procesos hacia una estructura omnicanal sin fricciones y sin perder el contacto humano, manteniendo una escucha activa hacia las necesidades del consumidor, Ferrex se posiciona como un aliado indispensable en el sector del retail de mejoramiento del hogar, transformando la manera en que los paraguayos proyectan y construyen sus espacios de vida.