Paraguay amplió sus fronteras productivas y comerciales en 2025

En un escenario marcado por una creciente demanda de alimentos, Paraguay avanza de manera sostenida en la apertura y consolidación de mercados externos, apostando a la diversificación productiva y exportadora como eje estratégico para fortalecer su competitividad y proyección global.

En el ramo frutihortícola logró posicionarse en nuevos destinos con la exportación de zapallo a Uruguay, la primera exportación de pomelo fresco y para industrialización, y de limón tahití a la Argentina. También concretó nuevos rubros industriales, como elaboración de lácteos derivados de búfalo a escala industrial, mientras que el sector de alimentos para mascotas consiguió hacer el primer envío de masticables bovinos deshidratados a Chicago. En el sector ganadero se observó fuerte proyección genética, en la que resaltó la exportación de embriones Brangus a Argentina, algo que no ocurría desde hace 30 años, así como la histórica venta de semen de toro a Brasil y la exportación caprina de machos Anglo Nubian Caapucú a Uruguay. A esto se sumó el primer envío de genética Texel a Uruguay, consolidando al Paraguay como proveedor regional de genética de alto nivel.

Durante el año se habilitaron nuevos destinos y se avanzó en otros estratégicos. Israel abrió su mercado a la carne ovina de nuestro país, Singapur habilitó el ingreso de carne bovina y huevos producidos aquí, mientras que El Salvador y Filipinas se sumaron como nuevos compradores de carne paraguaya. También se registró el primer embarque de carne bovina congelada kosher a Estados Unidos. Asimismo, se alistó la primera exportación de ganado en pie a Marruecos y Argentina habilitó el ingreso de carne porcina y menudencias porcinas, ampliando el comercio intrarregional. Taiwán habilitó frigoríficos locales para carne porcina y bovina, y se reactivaron negociaciones para retomar envíos de soja al mercado taiwanés, suspendidos desde hace 11 años. En paralelo, Japón anunció el inicio del proceso para habilitar su mercado a la carne paraguaya, uno de los objetivos estratégicos de largo plazo del sector.

El dinamismo exportador del sector productivo estuvo acompañado en 2025 por inversiones estratégicas que fortalecieron la infraestructura, la industrialización y la incorporación de tecnología. En febrero se firmó un acuerdo para avanzar en un proyecto de fertilizantes verdes en Villeta, alineado con las tendencias globales de sostenibilidad, mientras que la agricultura sumó innovación con el desembarco del modelo ForwardFarming, de Bayer.

También se concretaron obras clave, como la inauguración del Silo Agrofértil Capitán Bado y la puesta en marcha de un moderno molino y silo en Villa Oliva. Asimismo, la Cooperativa Agronorte inauguró en San Pedro la primera planta procesadora de ají y se anunció la instalación de una planta de biocombustibles en Canindeyú, consolidando el vínculo entre producción agrícola, industria y energía.

El sector cárnico reportó cifras récord en torno a la faena y exportación. Y se observó el mayor nivel de industrialización de soja de los últimos diez años, reflejo de una estrategia orientada al valor agregado y la diversificación.

