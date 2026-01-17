Agentes esperan menor inflación y que cerrará nuevamente en la meta

En la primera encuesta de Variables Económicas (EVE) del año, los agentes consultados por el Banco Central del Paraguay han percibido que la inflación mensual no sufrirá mayores cambios con respecto a diciembre último, aunque estiman que para fin de año habría una tendencia a reducir la inflación a un nivel cercano a la meta oficial del 3,5%. En esa misma línea también perciben que el tipo de cambio (dólar/guaraní) mantendrá su tendencia a la baja, por lo que también han reducido sus expectativas sobre el cambio local.

De acuerdo con los resultados de EVE correspondientes a enero, los agentes coincidieron en que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) estará en torno al 0,3%, similar valor que estimaron para el mes de diciembre. No obstante, la inflación general en diciembre cerró con variación negativa o deflación del 0,3%, resultado que fue muy cuestionado por los consumidores que deben lidiar con el encarecimiento de los principales bienes de la canasta, especialmente de los alimentos.

En lo que respecta a la inflación interanual, los agentes redujeron su expectativa desde 3,7% que previeron el mes anterior al 3,5% para fines de diciembre, en línea con la meta del BCP y similar al cierre de diciembre último, según los datos.

Baja del dólar

Esta reducción en la expectativa de la inflación interanual en parte se explica por la percepción de un dólar que seguiría con tendencia a la baja. Según los resultados de la encuesta, los agentes privados proyectan que el dólar en promedio cotizará este mes en G. 6.641, frente a G. 6.950 que estimaron el mes pasado. Ayer el tipo de cambio cerraba a G. 6.680 en la mitad del primer mes del año 2026.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, la proyección de los agentes sobre el tipo de cambio es que vaya aumentando y que para fin de año cierre llegue a cerca de G. 7.000, inferior a lo que previeron en la encuesta anterior de G. 7.300.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con respecto a la expectativa sobre el crecimiento económico, los agentes esperan que el PIB repunte 4,2%, levemente inferior al 4,3% que previeron el mes anterior y que está un poco por encima de la proyección oficial del 4% para el presente año.