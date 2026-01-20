Pagos instantáneos con alias pasaron de G. 5.300.000 a más de G. 3,5 billones

En términos absolutos, el crecimiento de los pagos con alias es considerable. En septiembre de 2023, el SPI registraba una operatoria prácticamente simbólica, con montos que no alcanzaban siquiera los G. 10 millones. Dos meses después, en noviembre, las transferencias ya sumaban G. 19.737 millones, y en diciembre de ese mismo año alcanzaron G. 37.301 millones.

El verdadero punto de inflexión se observa en 2024, cuando los montos mensuales pasan de G. 39.882 millones en enero a G. 718.291 millones en diciembre. En solo doce meses, el volumen transferido se multiplicó por más de 18 veces, marcando la consolidación inicial del sistema.

Durante 2025, la dinámica se acelera aún más. En enero, el SPI con alias movilizaba G. 639.995 millones, cifra que ya superaba ampliamente los registros de todo el año previo. A partir de ese momento, el crecimiento mensual fue casi continuo, hasta alcanzar G. 3,526 billones en diciembre.

La evolución en la cantidad de operaciones a través del alias ha acompañado esta tendencia, conforme con los datos oficiales. En septiembre de 2023 se contabilizaban apenas 45 transferencias, reflejando una fase estrictamente piloto. Para diciembre de ese año, el número ya ascendía a 120.269 operaciones.

En 2024, la expansión fue acelerada: se pasó de 141.977 transferencias en enero a 2.856.243 en diciembre. Esto implica que, en un año, el número de transacciones se multiplicó por 20.

En 2025, el crecimiento fue aún más marcado, con un salto desde 2.592.066 operaciones en enero hasta 12.983.554 en diciembre, lo que representó un incremento cercano al 400% en solo doce meses.

Desde un enfoque económico, esta expansión tiene varias implicancias. En primer lugar, mejora la eficiencia de los pagos, al reducir tiempos de acreditación y costos operativos. En segundo punto, contribuye a una mayor formalización de las transacciones, ya que los pagos electrónicos dejan trazabilidad. En tercer lugar, fortalece la inclusión financiera, al facilitar transferencias inmediatas entre personas y comercios sin necesidad de efectivo.

La combinación de un crecimiento explosivo en la cantidad de operaciones y una expansión sostenida en los montos transferidos posiciona al Alias como uno de los pilares de la modernización financiera en Paraguay.

