Cómo UE–Mercosur abre nuevas oportunidades para las mipymes paraguayas

El acuerdo entre Paraguay, Mercosur y la Unión Europea abrirá un mercado más amplio para las mipymes locales.

El viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, señaló a ABC que todo acuerdo comercial, entre la Unión Europea y el Mercosur genera mayores oportunidades, particularmente para las mipymes, que comenzarán a explorar de manera diferente los mercados internacionales.

Mencionó que las microempresas cuentan con las condiciones y la capacidad productiva, pero que hasta ahora no encontraban “esa puerta de oportunidad”. “Con la capacitación y la asistencia técnica, esta asociación comercial con el bloque europeo será clave para potenciar a estas pequeñas y medianas empresas”, sostuvo.

Un mercado ampliado

El viceministro recordó que se trata de “un mercado ampliado”, que establece una vara alta, pero que al mismo tiempo permitirá al sector vender a un mejor valor.

“El sector ya está exportando artesanías y productos de confección a países europeos, y la comparación es tremenda. Un producto que localmente se vende por 20 o 30 dólares, en la Unión Europea se paga entre 150 y 200 euros”, alegó.

Giménez reiteró que para el rubro mipymes está asociación con el bloque europeo podría traducirse en mayores ingresos, un mercado más grande y, sobre todo, en que las empresas “empiecen a subir de nivel”.

“Ahí es donde tenemos una oportunidad. Es cierto que los números son diferentes en términos de facturación, pero desde la perspectiva del mercado se abren negocios potenciales para nuestras pequeños y medianas empresas”, destacó.

Negocios potenciales con acuerdo Mercosur - UE

Por otro lado, el viceministro comentó que gran parte de las empresas maquiladoras del país, son mipymes, que representan actualmente más de US$ 1.000 millones en exportaciones. Indicó que, si bien existe el empleo directo, el trabajo indirecto está vinculando cada vez más a emprendedores.

“No hay industria que no requiera proveedores de insumos y servicios, que en su gran mayoría también son pequeñas empresas. El régimen de maquila genera esa condición, llegan grandes compañías, pero se inicia con una pyme y luego se conecta con una cadena de suministro que también está compuesta por microempresas”, explicó.

Un escenario “auspicioso”

El viceministro afirmó que este escenario es “muy auspicioso”, ya que genera “una oportunidad enorme”, pero también un desafío: preparar al rubros, acompañarlas con créditos a medida y con capacitación orientada a los productos que se desarrollarán.

Añadió que esta es una gestión que están realizando de manera coordinada con la Cancillería, especialmente en lo relacionado con la identificación de potenciales compradores en el exterior.

Fondo mipymes

Sobre el Fondo Nacional de Mipymes, indicó que el recurso financiero es “como el oxígeno” para el sector, que necesita acceder a créditos. Señaló que, en muchos casos, no se trata tanto de la tasa, sino del acceso real al financiamiento.

“Muchas veces los recursos existen, pero no son accesibles. Este fondo permitirá crear oportunidades a través de instrumentos financieros y con nuevos actores en el financiamiento de mipymes, como cooperativas y casas de crédito, ampliando el abanico de opciones”, explicó.

Giménez indicó que actualmente el foco está puesto casi exclusivamente en bancos y financieras, y que la principal queja de las mipymes es que, si bien los créditos existen, no pueden acceder a ellos.