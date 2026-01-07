Gobierno lanza fondo de US$ 5 millones para fortalecer a las mipymes

El Ejecutivo firmó este martes un decreto para la activación del Fondo Nacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fonamipymes).

La activación de este del Fondo Nacional para las microempresas establece un Fideicomiso de Administración que permitirá contar con una herramienta financiera destinada a respaldar las políticas públicas orientadas a la formalización, competitividad y sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas del país.

Gustavo Giménez, viceministro de Mipymes, manifestó que el Fonamipymes operará bajo dos líneas de acción bien definidas. Una será la cooperación técnica, orientada al fortalecimiento de capacidades empresariales y la otra la generación de nuevas herramientas de financiamiento, ampliando el abanico de instituciones participantes.

“Estas dos vertientes del Fondo darán mayor competitividad a nuestras Mipymes y permitirán el desarrollo de nuevos mercados, tanto nacionales como internacionales”, sostuvo el viceministro, al tiempo que resaltó la importancia de seguir trabajando de manera coordinada con el sector privado.

Centro de Desarrollos

Luis Tavella, presidente de la Federación Paraguaya de Mipymes (Fedemipymes) explicó que el fondo reforzará el trabajo de los Centros de Desarrollo Empresarial y profundizar las acciones de capacitación vinculadas al financiamiento y a la cultura financiera, consideradas claves para mejorar el desempeño económico de las Mipymes.

El representante de la Federación recordó que este fondo fue creado en 2012, pero nunca recibió financiamiento. Mientras que en la actualidad, el Estado aportará 15.000 salarios mínimos anuales, y el fondo funcionará como un fideicomiso bajo la Agencia Financiera De Desarrollo, el cual tendrá dos objetivos; servir como garantía para financiamiento alternativo y desarrollar programas estratégicos como un plan nacional de digitalización y educación financiera.

Resultados positivos

“Cuando el sector público y privado trabajan juntos, los resultados son altamente positivos. Este no es el final del camino, sino el inicio de un proceso que permitirá implementar más programas para consolidar a las Mipymes en Paraguay”, indicó.

Tavella resaltó que el fondo también podrá captar recursos nacionales e internacionales, lo que permitirá fortalecer aún más a las micro y pequeñas empresas. Destacó además que “a corto y mediano plazo, esperamos que los microemprendedores que actualmente aportan alrededor del 15% del PIB, puedan incrementar su participación al 20 o 25%”.