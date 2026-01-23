Récord y expansión: la maquila paraguaya espera un 2026 prometedor

Datos suministrados por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) reflejan que la maquila paraguaya aumentó sus exportaciones en 2025, que se refleja en un fuerte crecimiento del empleo y en la diversificación de los rubros.

El encargado del despacho de la Secretaría Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (CNIME), dependiente del MIC, Diego Peyrat, comentó que la maquila local volvió a cerrar un año con cifras récords. Los envíos concretados suman US$ 1.309 millones, consolidando su crecimiento y su aporte a la economía nacional.

Explicó que del total exportado, unos US$ 1.262 millones correspondieron a bienes de consumo o productos tangibles, mientras que US$ 47 millones derivan de los servicios intangibles, un segmento que, según indicó, comienza a ganar relevancia.

Lea más: Maquila de Paraguay tiene mucho que ofrecer a Europa, afirma titular del sector

“El sector no solo logró sobrepasar los US$ 1000 millones en el comercio exterior, sino que se tradujo en más empleo, con un incremento interanual del 18%, registrando 35.357 puestos de trabajo, equivalente a 5.401 nuevos empleos respecto a 2024”, detalló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Autopartes y textiles empujan envíos

En cuanto a la diversificación de rubros, las autopartes se mantuvieron como el principal producto exportado bajo el régimen (34%), seguidas por confecciones y textiles (16%). Además de aluminio, y sus manufacturas, (14%), productos alimenticios (12%), plásticos y productos farmacéuticos (6%), este último registró, de acuerdo con Peyrat un aumento en sus colocaciones el año pasado. Los mercados de los productos paraguayos son principalmente países del Mercosur.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Perspectivas

En lo que refiere a las perspectivas para este 2026, dijo que “son alentadoras, aunque desafiantes”, debido a las nuevas leyes de inversión, maquila y producción aprobadas el año pasado.

Añadió que estás normativas que se encuentran en proceso permitirán potenciar las operaciones de maquila, especialmente en el ámbito de los servicios.

“Entendemos que la estabilidad macroeconómica que tiene el Paraguay, junto con el marco jurídico claro y predecible y costos competitivos de producción frente a la región, generará un gran porcentaje de proyectos nuevos que se estarán presentando”, contó.

En relación con la Maquila de Servicios, destacó que si bien ya existían empresas exportando ese segmento al exterior, la nueva normativa busca brindar mayor seguridad jurídica y fortalecer el régimen.

En ese sentido, afirmó que, permitirá atraer a más empresas dedicadas a la prestación de servicios, incentivando el empleo de mano de obra en Paraguay y ampliando la base exportadora.

Lea más: Cómo UE–Mercosur abre nuevas oportunidades para las mipymes paraguayas

Finalmente, Peyrat reconoció que el rubro de confecciones y textiles es uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento.

“Es un rubro muy dinámico, la moda cambia constantemente y genera empleo. Hay líneas de producción de 500 a 600 personas trabajando en una fábrica para producir vestimenta . Además, constantemente tenemos empresas de ese rubro que solicitan la aprobación de un programa de maquila”, concluyó.