La experiencia EKO que convierte operaciones en un viaje al Caribe

Esta campaña fue pensada para premiar la fidelidad y el uso cotidiano de los medios digitales, como EKO.

La promoción estuvo vigente hasta el 31 de enero pasado y estuvo dirigida tanto a clientes como a nuevos usuarios, mayores de 18 años y residentes en Paraguay, que realizaron pagos de servicios o transferencias de dinero a través de la aplicación EKO.

La mecánica fue tan simple como accesible: por cada pago o transferencia de G. 100.000 o más, los usuarios obtenían un cupón para participar del sorteo.

Así, por ejemplo, una operación de G. 500.000 equivalía a cinco cupones acumulados, aumentando las posibilidades de ganar.

El sorteo se realizó el 2 de febrero pasado, y la afortunada ganadora fue Ylsa María Gómez Barreto, con cédula de identidad N°. 3.813.584, quien ahora se prepara para disfrutar de una experiencia inolvidable en el Caribe colombiano.

EKO es la billetera digital de Banco Familiar que permite a los usuarios realizar sus operaciones financieras de manera rápida, simple y segura desde el celular.

A través de la app, se pueden pagar servicios, realizar transferencias de dinero, recargar saldo, gestionar pagos cotidianos y controlar movimientos en tiempo real, sin necesidad de ir a una sucursal.

Con una interfaz intuitiva y el respaldo de Banco Familiar, EKO facilita el día a día financiero, promoviendo el uso de medios digitales con una experiencia ágil, confiable y accesible para todos.

Este tipo de iniciativas refuerza el compromiso del banco con la innovación, la bancarización y la mejora continua de la experiencia digital, premiando a quienes eligen operar de forma simple y segura desde su celular.