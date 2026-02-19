Asamblea del BID Paraguay: “Designación no fue casualidad, es fruto de estabilidad país y visión de desarrollo”, destacan

Paraguay será nuevamente anfitrión de la 66ª Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 40ª Asamblea del BID Invest, que reunirá en nuestro país a delegaciones de más de 48 países miembros del organismo multilateral del 11 al 14 de marzo del corriente año.

Pero esta no es la primera vez que Paraguay es sede de estos eventos del organismo internacional, ya que la primera vez fue en 1965 y la más reciente en marzo del2017. “Para el Grupo BID y para Paraguay, el encuentro representa un motivo de orgullo y una señal clara del momento que atraviesa el país. Esta designación no es casualidad”, afirmó Alonso Chaverri-Suárez, representante del Grupo BID en Paraguay, en conferencia de prensa esta mañana.

Agregó igualmente que esta decisión “responde a la estabilidad, la visión de desarrollo y la capacidad que el país ha demostrado para insertarse en las grandes conversaciones internacionales”.

Las reuniones se desarrollarán del 11 al 14 de marzo de 2026 en el Distrito CONMEBOL, en la ciudad de Luque, y convocarán a delegaciones de los 48 países miembros, además de autoridades económicas, gobernadores, representantes de organismos internacionales, referentes del sector privado, de la sociedad civil y especialistas de toda la región.

Evento marcará la agenda regional de desarrollo

Chaverri Suárez destacó además que Paraguay será anfitrión de un evento que marcará la agenda regional en materia de desarrollo. “Será un punto de encuentro para debatir los grandes desafíos que definirán el futuro económico y social de América Latina y el Caribe, así como el aporte que la región puede ofrecer al mundo”, afirmó

Asimismo, subrayó que el evento representa una oportunidad estratégica para proyectar la imagen del país ante la comunidad internacional.

“Es una vitrina real para que el mundo conozca de primera mano las oportunidades de Paraguay: su potencial productivo, su estabilidad, su talento humano y su espíritu solidario. Muchos visitantes llegarán por primera vez y estamos convencidos de que se llevarán una imagen renovada y el deseo de volver”, expresó.

El representante del Grupo BID agregó que estas Asambleas trascienden una agenda de reuniones formales, al constituirse en una plataforma para proyectar al país hacia el futuro con confianza y ambición.

Las Asambleas Anuales constituyen el principal espacio de diálogo estratégico del Grupo BID, donde los países miembros definen prioridades, impulsan iniciativas de cooperación y analizan soluciones orientadas a promover el crecimiento, la inversión y el desarrollo sostenible.

Según indicaron en la conferencia de prensa, durante las cuatro jornadas, la agenda abordará los principales desafíos y oportunidades para fortalecer la competitividad, acelerar la integración regional y avanzar hacia un desarrollo sostenible, mediante espacios de diálogo político-técnico, seminarios temáticos y foros con actores clave.

La realización de estas Reuniones Anuales representa, además, una oportunidad estratégica para posicionar a Paraguay ante la comunidad internacional, destacando su estabilidad macroeconómica, la previsibilidad de su marco de políticas públicas y su compromiso con la integridad y la transparencia, factores que consolidan su perfil como destino confiable para la inversión y el desarrollo productivo.

A 9 años de la última asamblea con un cierre inesperado

Del 28 al 31 de marzo de 2017 se realizó la última asamblea de gobernadores del BID en nuestro país, en un momento que Paraguay vivió una de sus crisis políticas más fuertes en torno a un proyecto de enmienda constitucional para permitir la reelección presidencial, que tuvo lugar en la administración Cartes.

Así ya en el cierre del encuentro internacional, el 31 de marzo de 2017, manifestantes incendiaron parte del edificio del Congreso Nacional en Asunción, que dejó como saldo el asesinato del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana, cientos de heridos y millonarios destrozos.

El incidente ocurrió de forma paralela a la celebración de la Asamblea del Grupo en Asunción, donde Paraguay buscaba justamente posicionar su imagen de estabilidad ante los inversores y delegaciones extranjeras; sin embargo, la situación terminó en cierta forma, restando el brillo que se buscaba dar en el cierre de este histórico encuentro en nuestra capital.