Senatur y Raíces firman convenio para potenciar el turismo en presentación de Wyndham Garden Costa del Lago

El lanzamiento se realizó en el Hotel Dazzler de Ciudad del Este, con la presencia de empresarios, inversionistas, autoridades y referentes del sector inmobiliario.

En ese escenario se concretó la alianza público-privada que busca alinear inversión, planificación urbana y proyección internacional.

El acuerdo establece una hoja de ruta conjunta para promover iniciativas inmobiliarias vinculadas al turismo, desarrollar campañas de promoción nacional e internacional y generar condiciones que faciliten nuevas inversiones en destinos estratégicos del país.

El convenio tendrá una vigencia inicial de dos años.

Durante la presentación, David Rodríguez, gerente general de Raíces Real Estate, explicó que el nuevo emprendimiento se desarrollará dentro del barrio cerrado Costa del Lago, en la ciudad de Hernandarias.

Destacó que la empresa, con más de 21 años de trayectoria y más de 20 barrios cerrados a nivel nacional, encara el proyecto con el Grupo Barcelona y la cadena internacional Wyndham Hotels & Resorts.

La marca estadounidense, con presencia en más de 28 países, aportará su experiencia en gestión hotelera y acceso a plataformas internacionales de empresarios, inversores y pasajeros corporativos.

Según Rodríguez, esta articulación permitirá visibilizar a la región en mercados internacionales y posicionarla como destino de inversiones inmobiliarias y turísticas.

Además, señaló que el convenio con Senatur permitirá trabajar de manera conjunta en la promoción de Paraguay como destino atractivo para el capital extranjero y el turismo de calidad.

El turismo como motor de desarrollo

La ministra de la Senatur, Angie Duarte, manifestó que la alianza representa un paso clave para consolidar el turismo como motor de desarrollo económico, con la integración de proyectos inmobiliarios.

Asimismo, celebró que empresarios como Ernesto y Aníbal Figueredo incorporen el componente turístico en sus desarrollos inmobiliarios, no solo en Costa del Lago, donde se prevé la apertura de un hotel con más de 100 habitaciones, sino también en los emprendimientos en el departamento de Cordillera.

Por su parte, Ernesto Figueredo, presidente de Raíces Real Estate, afirmó que el acuerdo reafirma el compromiso de la empresa con el crecimiento sostenible del Paraguay, promoviendo desarrollos que combinen calidad constructiva, planificación urbana y visión de largo plazo.

Una propuesta residencial de primer nivel

Wyndham Garden Costa del Lago Residences será una propuesta residencial de lujo gestionada bajo los más altos estándares de hotelería profesional.

Cada unidad funcionará como departamento administrado por la cadena, brindando a los inversionistas garantías operativas y respaldo internacional.

El edificio estará ubicado frente a un Crystal lagoon de 29.200 m², rodeado de playas de arena blanca, e incluirá una marina sobre el lago Itaipú para deportes náuticos, factores que constituyen diferenciales clave para residentes e inversionistas.

El proyecto contará con tipologías versátiles: unidades lockoff, departamentos de uno y dos dormitorios, dúplex, opciones con terraza o jardín y penthouse.

El complejo Costa del Lago se encuentra a 20 minutos del centro de Ciudad del Este, a 45 minutos del aeropuerto de mayor accesibilidad de la zona y a menos de una hora de las Cataratas del Iguazú, lo que garantiza conectividad y equilibrio entre entorno natural y vida urbana.

La integración entre Raíces Real Estate, Grupo Barcelona y Wyndham Hotels & Resorts eleva el estándar del desarrollo premium en Paraguay y refleja la confianza de marcas internacionales en el mercado inmobiliario nacional.

Con este acuerdo, la Senatur y el sector privado consolidan una alianza estratégica que articula inversión y política pública turística, generando nuevas oportunidades para posicionar a Paraguay como un destino competitivo y atractivo para el desarrollo inmobiliario con enfoque turístico.