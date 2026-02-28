Segmento de consumo se afianza y lidera cartera de crédito en bancos

Al cierre del primer mes del presente año, el saldo de los préstamos financiados por los bancos a los distintos segmentos de la economía sumaron G. 185,20 billones, que representa un aumento del 8%, en comparación a enero del año pasado cuando alcanzó G. 171,72 billones, según se desprende del informe de indicadores financieros del Banco Central del Paraguay (BCP). Aunque los datos en general muestran una leve desaceleración, hay segmentos como el consumo y comercio que siguen creciendo a tasas aceleradas.

Según los datos, tres son los segmentos acaparan casi el 50% de la cartera bancaria, destacándose el financiamiento al consumo como el principal rubro financiado por los 18 bancos que componen el sistema, con un saldo de G. 33,75 billones al cierre de enero último, que representa un salto del 44,5% en el monto de la cartera en comparación al mismo mes del año pasado.

Lea más: Consumo, agro y comercios lideran la cartera de créditos en los bancos

La cartera de consumo lidera para las operaciones que se realizan en la moneda local, o sea en guaraníes, que al cierre de enero alcanzó G. 29,67 billones, según los datos del BCP

Este segmento que representa el financiamiento de gastos personales, viajes, estudios, tarjetas de créditos y otros viene incrementando sostenidamente su participación en el sistema y actualmente representa el 18% del saldo de préstamos otorgado por los bancos.

En lo que respecta específicamente al saldo financiado con tarjetas de crédito también viene incrementando considerablemente y al cierre de enero llegó a G. 6,08 billones que representa un incremento del 31% con respecto al saldo financiado en enero del año 2025, cuando el saldo llegó a G. 4,69 billones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Preocupa acelerada suba de deudas con tarjetas y crédito para consumo

Financiamiento al Agro y comercio

En segundo orden de importancia en cuanto al financiamiento otorgado por los bancos, figura el crédito a la agricultura, cuya cartera global totalizó G. 29,25 billones que representa un aumento del 10% en comparación a enero del año 2025. El tercer sector que figura entre los rubros de mayor financiamiento por el sistema bancario es el de comercio al por mayor, que al primer mes del año 2026 totalizó G. 24,75 billones, que representa un incremento del 12% en comparación al mismo mes del año pasado.

Otro rubro en crecimiento es el sector de servicios que exhibió una expansión del 38% en sus líneas de financiamiento cerrando a enero último con un saldo en cartera de G. 23,28 billones, de acuerdo con los datos oficiales de la banca matriz.

Lea más: Ganancias de los bancos crecen y acompañan dinámica de la economía

Ganancias con leve reducción

Al cierre de enero, el sistema bancario registró utilidades por casi US$ 70 millones, lo que representa una leve baja de 1,96% con respecto al mismo mes del año pasado, según se desprende del informe de boletín financiero del BCP. A pesar de la disminución en los resultados, la demanda de créditos sigue creciendo, aunque se notó una desaceleración con respecto a meses anteriores.

La cartera bancaria cerró en enero con un saldo de G. 185 billones, mientras que los depósitos sumaron G. 177 billones.