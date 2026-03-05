Gobernar bien no es repartir bien

En las empresas familiares casi nadie actúa desde la mala intención; la mayoría decide bajo el peso de la historia, el temor a fallar y la dificultad real de reconocer el momento oportuno —el “momentum”, como dirían los clásicos.

En muchas empresas familiares el conflicto no aparece cuando el negocio va mal, sino precisamente cuando va bien. Hay resultados, hay patrimonio y hay una generación fundadora que empieza a preguntarse —a veces tarde— cómo ordenar el futuro. Es en ese momento cuando emergen tensiones profundas: entre hermanos, entre generaciones y, sobre todo, entre dos lógicas que suelen confundirse: la de la familia y la de la empresa.

Uno de los errores más frecuentes es asumir que la equidad familiar se logra mediante la igualdad aritmética. “Repartir todo en partes iguales” suele presentarse como una solución justa y pacificadora. Sin embargo, en la práctica, muchas veces es el origen de conflictos más complejos y duraderos. Igualdad no siempre es sinónimo de justicia, y mucho menos de buen gobierno.

La empresa necesita ser gobernada con criterios distintos a los de la mesa familiar. Requiere liderazgo, competencias, toma de decisiones informada y responsabilidad por los resultados. La familia, en cambio, se rige por vínculos afectivos, historias compartidas y, muchas veces, culpas o compensaciones emocionales. Cuando no se distinguen estos planos, la empresa termina pagando el precio de conflictos que no le pertenecen.

Un caso habitual es el del fundador que, por amor o por temor al conflicto, evita tomar decisiones claras respecto de sus hijos. Tolera estilos de liderazgo inadecuados, confunde presencia con aporte real y posterga definiciones clave sobre roles, autoridad y sucesión. Mientras tanto, uno o dos hijos asumen la carga efectiva de conducir el negocio, muchas veces con resentimiento hacia quienes participan poco pero esperan lo mismo.

Aquí aparece otro tema central del buen gobierno: el mérito. No todas las personas aportan lo mismo ni están igualmente preparadas para dirigir. Reconocerlo no implica desvalorizar a nadie como miembro de la familia, sino proteger a la empresa y, paradójicamente, también a la familia. Obligar a convivir en igualdad de poder a personas con capacidades, compromiso y actitudes muy diferentes suele ser una receta segura para el conflicto.

El gobierno corporativo ofrece herramientas valiosas para ordenar estas tensiones: directorios profesionales, reglas claras de acceso y permanencia en la empresa, evaluaciones objetivas, protocolos familiares y, sobre todo, espacios diferenciados de diálogo. No eliminan los conflictos —ningún sistema lo hace— pero los canalizan, los hacen discutibles y menos destructivos.

También es clave entender que gobernar no es controlar todo. Muchos fundadores confunden su rol con la omnipresencia. Siguen decidiendo, opinando y corrigiendo cuando ya deberían estar acompañando, formando o simplemente dejando espacio. La falta de una transición clara no solo debilita a la siguiente generación, sino que profundiza rivalidades internas: nadie sabe realmente quién manda ni con qué legitimidad.

En definitiva, gobernar bien una empresa familiar no es garantizar que todos estén contentos todo el tiempo. Es crear condiciones para que el proyecto empresarial sea sostenible, profesional y justo, incluso cuando eso implique conversaciones incómodas. La verdadera armonía no se logra evitando los conflictos, sino gestionándolos con reglas, criterios y coraje.

Porque cuando la empresa se gobierna mal en nombre de la familia, al final se termina dañando a ambas. Reconocerlo no cambia el pasado, pero abre la posibilidad de gobernar mejor el futuro.

*PhD en Economía y Empresa, consultor, profesor distinguido en Cetys Universidad.