Turismo: 2025 marcó el ritmo y el 2026 lo consolida

La dinámica está clara y el crecimiento posiciona al sector turismo como un factor clave en la economía global. Sin embargo, el verdadero cambio no está en el volumen, está en cada vuelo, en cada reserva anticipada y cada itinerario cuidadosamente armado en los que la gente no viaja por casualidad, viaja con un propósito que se traduce en decisiones más meditadas, estadías más largas y mayor foco en el valor de cada experiencia.

Europa: sostenido y activo

Europa volvió a ocupar el lugar central en el turismo global, y no solo por la cantidad, sino por la capacidad de retener turistas.

Francia superó los 100 millones de visitantes. El país más visitado del mundo que combina patrimonio, ciudades icónicas, eventos internacionales y una infraestructura turística consolidada con gasto promedio de US$ 1.400 y estadías cercanas a una semana.

España, con casi 97 millones de turistas, mostró un perfil distinto: menor volumen, pero mayor gasto promedio: US$ 1.700 y estadías más prolongadas.

Italia recibió alrededor de 58 millones de viajeros con foco en turismo cultural y gastronómico. Roma, Florencia y Venecia concentraron gran parte del flujo, con estadías de 6 a 8 días y gasto promedio de US$ 1.600.

Más allá de los rankings, Europa refleja una tendencia global: el viajero prioriza permanecer más tiempo, recorrer menos destinos y vivir cada lugar con mayor profundidad.

América: conectividad, eventos y planificación anticipada

Estados Unidos superó los 85 millones de turistas en 2025. El turismo urbano, las compras y los eventos continúan siendo el motor, impulsados por una conectividad aérea.

Brasil mantuvo un flujo cercano a los 7,5 millones de visitantes consolidándose como destino regional para escapadas urbanas y experiencias premium.

El Caribe, con más de 22 millones de turistas, reforzó su posicionamiento en viajes corporativos, incentivos y resorts de alto nivel. México y Canadá comienzan a reflejar el impacto de la Copa Mundial 2026.

La ruta del viajero paraguayo: turismo urbano y negocios

En 2025 más de 340.000 paraguayos viajaron al exterior, con estadías más largas y mayor gasto promedio. Argentina y Brasil continúan siendo los destinos más frecuentes por cercanía y conectividad. España es el principal punto de entrada con viajes más extensos. Estados Unidos y el Caribe mantienen su atractivo para el turismo urbano, compras, eventos internacionales y viajes combinados.

Viajes corporativos

Los viajes de negocios desde Paraguay crecieron en 2025, entre los más activos de la región, entre desplazamientos corporativos a países vecinos, viajes de incentivos al Caribe y participación en congresos y ferias en Norteamérica y Europa.

Este crecimiento no es casual. Paraguay vive un momento de mayor integración internacional, con nuevas inversiones y empresas que se instalan en el país.

En ese contexto, el viaje corporativo dejó de ser solo una compra de pasajes para convertirse en un servicio estratégico. Las empresas necesitan agencias con estructura, respaldo financiero y acuerdos corporativos que les permitan operar con previsibilidad y responder ante cualquier imprevisto.

En Paraguay se consolidó un modelo basado en ejecutivos especializados que administran cuentas corporativas en forma personalizada.

Este enfoque permite entender la dinámica de cada empresa, optimizar costos mediante acuerdos y herramientas tecnológicas, y asegurar respuesta inmediata cuando surgen cambios o imprevistos. La experiencia demuestra que las compañías valoran cada vez más trabajar con equipos estables y profesionales que conocen su operación.

De cara al 2026, este segmento tiende a consolidarse con estadías más largas, agendas híbridas y una integración más natural entre trabajo, networking y experiencias complementarias.

La transformación no es estridente ni inmediata. Se manifiesta en decisiones más cuidadas, en viajes que no se improvisan y en agendas donde cada día cuenta. El 2026 no será el año del viajar más sino de viajar mejor.

*Gerente Comercial y de Marketing de Ace Tours